قرار نهائي.. الجبلاية تحسم نسخة كأس مصر 2019

تحرير:أحمد بركات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م

عمرو الجنايني

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، موقف الجبلاية من تسليم بطل مسابقة كأس مصر، النسخة الجديدة من الكأس التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي ستجمعهما غدًا الأحد، سيتسلم النسخة القديمة من الكأس وليس الشكل الجديد كما يشاع، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي بطل مسابقة الدوري موسم 2018 /19 سيتسلم الدرع القديم، وسيقام له احنفالية بالتنسيق مع الشركة الراعية سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المُقبلة.

وتطرق الجنايني، خلال حديثه عن لجنة الانضباط والمسابقات قائلًا: "فيه لجنة انضباط قوية جدا برئاسة المستشار سيد البنداري، هيكون مختص بجزء من عمل لجنة المسابقات.. ولجنة الانضباط هتعلن العقوبات الفترة المقبلة". وواصل: "حسام الزناتي، شاب على خلق وأنجز في وقت قصير إنجازات كثيرة.. هو رئيس لجنة المسابقات، ولن