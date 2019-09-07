رياضة

قرار نهائي.. الجبلاية تحسم نسخة كأس مصر 2019

تحرير:أحمد بركات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، موقف الجبلاية من تسليم بطل مسابقة كأس مصر، النسخة الجديدة من الكأس التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي ستجمعهما غدًا الأحد، سيتسلم النسخة القديمة من الكأس وليس الشكل الجديد كما يشاع، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي بطل مسابقة الدوري موسم 2018 /19 سيتسلم الدرع القديم، وسيقام له احنفالية بالتنسيق مع الشركة الراعية سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المُقبلة.
وتطرق الجنايني، خلال حديثه عن لجنة الانضباط والمسابقات قائلًا: "فيه لجنة انضباط قوية جدا برئاسة المستشار سيد البنداري، هيكون مختص بجزء من عمل لجنة المسابقات.. ولجنة الانضباط هتعلن العقوبات الفترة المقبلة". وواصل: "حسام الزناتي، شاب على خلق وأنجز في وقت قصير إنجازات كثيرة.. هو رئيس لجنة المسابقات، ولن
اقرأ المزيد
مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. انتظام وحيد وفايلر يركز على العرضيات

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بخوض اللاعبين عدد من الوحدات البدنية المختلفة، وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة، أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة. وركز الجهاز الفني على العديد من الفقرات الفنية خلال المران، وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتركيز على الجانب الخططي، وفقا لطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.
منتخب-إنجلترا‎

هاري كين يقود إنجلترا لاكتساح بلغاريا بتصفيات أوروبا

واصل المنتخب الإنجليزي، نتائجه المميزة في تصفيات أوروبا 2020، بعدما اكتسح نظيره البلغاري، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وسجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين (هاتريك)، فيما أضاف رحيم سترلينج هدف، ويتصدر منتخب الأسود الثلاثة المجموعة بـ9 نقاط، متفوقًا على منتخب كوسوفو بفارق نقطة واحدة، علما بأن الأخير لعب مباراة أكثر، ويلتقي المنتخبان، مساء الثلاثاء، بينما توقف رصيد بلغاريا عند نقطتين في المركز الرابع، بالتساوي مع الجبل الأسود الأخير.
أحمد -حجازى

مدرب وست بروميتش: جحازي يسير على الطريق الصحيح

كشف سلافان بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن عودة الدولي المصري أحمد حجازي، للمشاركة في التدريبات والمباريات، جاء ذلك في تصريحات نشرها موقع إكسبريس أند ستار الإنجليزي، مساء اليوم السبت، قال فيها: "حجازي قريب جدًا من الوصول للياقته البدنية، ربما يحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة، قد يعود للتدريبات الخاصة بلقاء فولهام.. نحن سعداء للغاية بأنه أصبح قريب من العودة، بالتأكيد سيحتاج للعب مباراتين مع الفريق الرديف لتجهيزه، وإنه تعزيز رائع لفريقنا".
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك-وبيراميدز (2)

الزمالك وبيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر، بعد مشوار كبير للفريقين في البطولة الأقدم على مدار تاريخ الكرة المصرية، حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية، وتنقلها قناة أون سبورت الفضائية، وقناة النيل للرياضة على التردد الفضائي، بالإضافة إلى تايم سبورت على التردد الأرضي. وقررت اللجنة المؤقتة للجبلاية تأجيل موعد اللقاء الذي كان مقررًا اقامته غدًا الخميس إلى يوم الأحد المقبل ليقام على ملعب استاد الإسكندرية.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك، الذي تأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، سجله مصطفى محمد.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت التي ستنطلق بعد قليل، على استاد بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
ايمن-حفنى

المقاصة يقترب من ضم نجم الزمالك بشكل نهائي

أكد بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي اقتربت من ضم أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مدير عام نادي مصر للمقاصة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: "اقتربنا من إتمام ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة". وعن خسارة مصر للمقاصة تحت قيادة أحمد حسام «ميدو»، في دور ربع النهائي لكأس مصر بهدف دون رد، أمام الزمالك قال بكري سليم: "ميدو مدرب واعد، ندعمه ولا نتعامل في كل مباراة على حدة".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org