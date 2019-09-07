رياضة

الجبلاية تكشف سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني للمنتخب

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، عن، عودة الجماهير للملعب، قائلا إنه "كابوس مخيف" ظل مستمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الملف قارب على الانتهاء، موضحا خلال المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن حضور الجماهير في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بمثابة تجربة لعودتهم من جديد في مباريات الدوري.. وكان مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد أقاموا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل، وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ36 فريقا، وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات.
وأشار رئيس اللجنة الخماسية، إلى أن عودة الجماهير للمدرجات بمثابة انتهاء "الكابوس المخيف" الذي ظل طوال السنوات الماضية، وهو إقامة المباريات بدون حضور جماهيري. وتطرق الجنايني، للحديث عن أسباب تأجيل الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن السبب في عدم وجود التزامات للمنتخب في الوقت
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اتحاد-الكرة (2)

قبل نهائي الكأس.. 3 تحذيرات من اتحاد الكرة للجماهير

أصدر اتحاد الكرة، بيانًا رسميًا، لتوضيح التعليمات المطلوب الالتزام بها في مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، موضحا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه "انطلاقا من سعي اتحاد الكرة، لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحصرا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها"، وأهاب الاتحاد بالجماهير بضرورة الحرص على 3 التزامات.
عمرو الجنايني

قرار نهائي.. الجبلاية تحسم نسخة كأس مصر 2019

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، موقف الجبلاية من تسليم بطل مسابقة كأس مصر، النسخة الجديدة من الكأس التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي ستجمعهما غدًا الأحد، سيتسلم النسخة القديمة من الكأس وليس الشكل الجديد كما يشاع، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي بطل مسابقة الدوري موسم 2018 /19 سيتسلم الدرع القديم، وسيقام له احنفالية بالتنسيق مع الشركة الراعية سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المُقبلة.
الزمالك-وبيراميدز (1)

1231 بطاقة ملونة.. أرقام حكم الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، واختارت اللجنة طاقم حكام روماني، بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المواجهة، ويعاونه كلًا من، رادو مارين حكم مساعد، وأدريان حكم مساعد ثان، فيما سيكون مارشال حكمًا رابعًا.
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مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن محاكمته من قبل نيابة الأموال العامة، بعد اتهامات مالية أثناء فترة عمله داخل الجبلاية، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "تناولت بعض المواقع أخبارا مغلوطة عنى؛ الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالاتحاد لم أشغل أى منصب مالي وكنت بعيدا تمامًا عن أية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات.. وهذا للتوضيح".
كهربا‎

أول تعليق من كهربا بعد وصول البطاقة الدولية

علق محمود عبدالمنعم كهربا، المنتقل حديثًا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخراج بطاقة دولية مؤقتة، ليكون جاهزًا للمشاركة مع ناديه البرتغالي، لحين انتهاء التحقيقات في نزاعه مع الزمالك فريقه السابق، الذي رحل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالرغم من سريان تعاقد اللاعب من القلعة البيضاء، لمدة ثلاثة مواسم، حيث نشر اللاعب عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "ألوووو... علِّي صوتك بتقول إيه! البطاقة الدولية وصلت الحمدلله كثيرا اليوم استلمت بطاقتي الدولية".
عمرو -الجناينى

الجنايني عن زملكاويته: أعد جميع الأندية بتحقيق العدل

وعد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، كل جماهير الكرة المصرية بتحقيق العدل خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بدعم جميع أفراد اللجنة للمنظومة لتحقيق النجاح المنتظر. وأوضح الجنايني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «النيل للرياضة»، أن اللجنة لديها خطة كاملة لتطوير منظومة الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يتمنى تحقيقها لأنها ستؤدي إلى عودة الكرة المصرية لمكانها الطبيعي.
جمال محمد علي

جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

أعلن الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، أولى قراراته بعد تعيينه بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته من رئاسة نادي الشبان المسلمين، إلى وزير الشباب والرياضة، على أن يطبق اللائحة والتفرغ للمنصب خلال العام المقبل. وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «أشكر من وضعوني في هذا المنصب، فهو وسام على صدرنا وسنبذل أقصى جهدنا لخدمة الكرة المصرية، وأعتقد أن هناك عددا من البنود من الضروري تغييرها في أسرع وقت».
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