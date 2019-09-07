الجبلاية تكشف سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني للمنتخب

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م

اتحاد الكرة

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، عن، عودة الجماهير للملعب، قائلا إنه "كابوس مخيف" ظل مستمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الملف قارب على الانتهاء، موضحا خلال المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن حضور الجماهير في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بمثابة تجربة لعودتهم من جديد في مباريات الدوري.. وكان مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد أقاموا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل، وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ36 فريقا، وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات.

وأشار رئيس اللجنة الخماسية، إلى أن عودة الجماهير للمدرجات بمثابة انتهاء "الكابوس المخيف" الذي ظل طوال السنوات الماضية، وهو إقامة المباريات بدون حضور جماهيري. وتطرق الجنايني، للحديث عن أسباب تأجيل الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن السبب في عدم وجود التزامات للمنتخب في الوقت