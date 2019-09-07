بعد التشريح.. بيان رسمي يكشف أسباب وفاة عالم النووي بالمغرب

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م

الدكتور أبو بكر رمضان

أصدرت وزارة الكهرباء، بيانا رسميا، اليوم السبت، عن ملابسات وفاة الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بهيئة الرقابة النووية الإشعاعية، أثناء مشاركته بورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في المغرب، وقال الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، في البيان التوضيحي، إنه "بمتابعة الموقف من خلال السفارة المصرية في المغرب ووزارة الخارجية المصرية، أفاد السفير أشرف إبراهيم أنه أثناء الاجتماعات شعر الدكتور أبو بكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته".

واضاف شعبان، أن الدكتور أبو بكر رمضان، بعد وصوله غرفته" زاد عليه التعب، فأبلغ الفندق، الذي بدوره أبلغ المسؤولين عن الورشة، وتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية".وأشار إلى أن السلطات المغربية أمرت بتشريح الجثة، وهو إجراء متبع مع أي أجنبي يتوفى هناك، وانتهت عملية التشريح الأولى أمس الجمعة، وذكرت التقرير