مدرب وست بروميتش: جحازي يسير على الطريق الصحيح

تحرير:علي الزيني ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م

أحمد حجازي

كشف سلافان بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن عودة الدولي المصري أحمد حجازي، للمشاركة في التدريبات والمباريات، جاء ذلك في تصريحات نشرها موقع إكسبريس أند ستار الإنجليزي، مساء اليوم السبت، قال فيها: "حجازي قريب جدًا من الوصول للياقته البدنية، ربما يحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة، قد يعود للتدريبات الخاصة بلقاء فولهام.. نحن سعداء للغاية بأنه أصبح قريب من العودة، بالتأكيد سيحتاج للعب مباراتين مع الفريق الرديف لتجهيزه، وإنه تعزيز رائع لفريقنا".

وواصل حديثه، قائلًا: "ربما نكون قد خاطرنا بعدم التعاقد مع مدافع خلال الفترة الماضية للانتقالات، ولكن كنا نعلم أن حجازي سيعود، فمع عودته سيكون هذا المركز مليء باللاعبين". وردًا على سؤال حول ما إذا كان يُمكن لحجازي اللعب في مواجهة هدرسيفيلد تاون أو كوينز بارك رينجرز، قال بيليتش: "حجازي لاعب من لاعبين