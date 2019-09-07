رياضة

مدرب وست بروميتش: جحازي يسير على الطريق الصحيح

تحرير:علي الزيني ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
كشف سلافان بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن عودة الدولي المصري أحمد حجازي، للمشاركة في التدريبات والمباريات، جاء ذلك في تصريحات نشرها موقع إكسبريس أند ستار الإنجليزي، مساء اليوم السبت، قال فيها: "حجازي قريب جدًا من الوصول للياقته البدنية، ربما يحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة، قد يعود للتدريبات الخاصة بلقاء فولهام.. نحن سعداء للغاية بأنه أصبح قريب من العودة، بالتأكيد سيحتاج للعب مباراتين مع الفريق الرديف لتجهيزه، وإنه تعزيز رائع لفريقنا".
وواصل حديثه، قائلًا: "ربما نكون قد خاطرنا بعدم التعاقد مع مدافع خلال الفترة الماضية للانتقالات، ولكن كنا نعلم أن حجازي سيعود، فمع عودته سيكون هذا المركز مليء باللاعبين". وردًا على سؤال حول ما إذا كان يُمكن لحجازي اللعب في مواجهة هدرسيفيلد تاون أو كوينز بارك رينجرز، قال بيليتش: "حجازي لاعب من لاعبين
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مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. انتظام وحيد وفايلر يركز على العرضيات

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بخوض اللاعبين عدد من الوحدات البدنية المختلفة، وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة، أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة. وركز الجهاز الفني على العديد من الفقرات الفنية خلال المران، وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتركيز على الجانب الخططي، وفقا لطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.
منتخب-إنجلترا‎

هاري كين يقود إنجلترا لاكتساح بلغاريا بتصفيات أوروبا

واصل المنتخب الإنجليزي، نتائجه المميزة في تصفيات أوروبا 2020، بعدما اكتسح نظيره البلغاري، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وسجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين (هاتريك)، فيما أضاف رحيم سترلينج هدف، ويتصدر منتخب الأسود الثلاثة المجموعة بـ9 نقاط، متفوقًا على منتخب كوسوفو بفارق نقطة واحدة، علما بأن الأخير لعب مباراة أكثر، ويلتقي المنتخبان، مساء الثلاثاء، بينما توقف رصيد بلغاريا عند نقطتين في المركز الرابع، بالتساوي مع الجبل الأسود الأخير.
لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني للمنتخب

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، عن، عودة الجماهير للملعب، قائلا إنه "كابوس مخيف" ظل مستمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الملف قارب على الانتهاء، موضحا خلال المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن حضور الجماهير في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بمثابة تجربة لعودتهم من جديد في مباريات الدوري.. وكان مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد أقاموا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل، وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ36 فريقا، وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات.
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أحمد-حجازي

مدرب وست بروميتش عن حجازي: يبكي من أجل المشاركة

علق سلافين بيليتش المدير الفني لفريق لوست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على غياب أحمد حجازي مدافع المنتخب المصرى ووست بروميتش مشيرا إلى أن حجازى يحتاج لـ5 أسابيع أخرى من أجل التعافي من إصابته. وقال بيليتش فى تصريحات لصحيفة "برمنجهام ميل": "حجازى شخص عظيم والصحفيون يعرفون شيئا مثل هذا أكثر مني". وكان حجازى قد خضع لجراحة في الكاحل عقب المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية 2019 مع المنتخب الوطنى وكشف وست بروميتش فى وقت سابق أنه من المتوقع عودة اللاعب فى أكتوبر المقبل.
يورجن كلوب‎

كلوب عن مباراة آرسنال: "لسنا فى ديزنى لاند"

أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى محمد صلاح نجم الريدز، وذلك بعد تسجيله هدفين فى المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق آرسنال، فى ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وحقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق ثالث فوز على التوالى فى البريميرليج. وعلق كلوب خلال تصريحات له عقب المباراة على أداء محمد صلاح، حيث قال: "هدف صلاح الثالث رائع، والقرار بخصوص ركلة الجزاء كان واضحا للغاية بكل تأكيد".
ليفربول - تشيلسي (4)

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للانفراد بالصدارة

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز، ليرفع أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا.
فان-دايك‎

بيبي ينهي صمود فان دايك في الدوري الإنجليزي

بعد أن صمد 50 مباراة متتالية بدون مراوغات، نجح النجم الإيفواري نيكولا بيبي لاعب فريق آرسنال في مراوغة الدولي الهولندي فان دايك خلال مواجهة الفريقين التي تقام حاليًّا على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي المشوار التاريخي لمدافع الريدز في تجنب المراوغات، حيث كانت المراوغة الأخيرة أمام الإسباني مايكل ميرينو لاعب فريق نيوكاسل يونايتد السابق، في شهر مارس عام 2018، خلال المواجهة التي حسمها رفقاء صلاح بهدفين نظيفين.
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