جريمة

«ملحقش يفرح».. عريس العمرانية قتلته زوجته بعد 4 شهور

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م
جثة
جثة
لم يكد يهنأ "أحمد" بدخوله "عش الزوجية"، 30 يوما "شهر عسل" ثم 3 أشهر كانت عمر تلك الزيجة، لحظات فارقة عصفت بأركان المنزل المتواضع في عقار سكني بشارع المستشفى بحي العمرانية غربي محافظة الجيزة، كعادته كل مساء لدى عودته من عمله بعد يوم عمل شاق، عمد العامل البسيط إلى الدخول في وصلة مزاح مع رفيقة دربه، لم يدر بخلده أن تلك الوصلة ستكتب الفصل الأخير في حياته مقتولا على يد أقرب الناس إليه بعد العثو عليه جثة هامدة بها 3 طعنات في أماكن متفرقة بالجسم في جريمة أضحت حديث أهالي العمرانية.
مساء أمس الجمعة، تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بدائرة قسم شرطة العمرانية.انتقلت قوة من القسم بقيادة المقدم مصطفى عبد الله رئيس وحدة المباحث، وكشفت المعاينة الاولية مقتل "أحمد" وشهرته "حماده" متأثرا بإصابته بـ3 طعنات (2 في الرقبة - واحدة في الصدر)
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مجلس-الدولة

عدم اختصاص.. قرار الإدارية العليا في وقف «منع سفر حفيدة مبارك»

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم الاختصاص لنظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع فريدة جمال مبارك من السفر خارج البلاد، وأحالت الدعوى للمحكمة المختصة.
ورشة-سلاح

من المنيا إلى دمياط.. الشرطة تداهم ورش تصنيع السلاح

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة توجيه ضربات ضد حائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها والقائمين على ورش تصنيع الأسلحة.
حشيش

500 طربة حشيش.. الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار الكيف

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد للإيقاع بتجار المواد المخدرة بمختلف أنواعها، ومداهمة البؤر الإجرامية التي يتخذها المتاجرين فى المخدرات وكرا للاختباء بعيدا عن أعين الشرطة، وأيضا نقطة انطلاق لتوزيع المواد المخدرة على عملائهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفق استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ورصد واستهداف وضبط مروجى ومتجرى المواد المخدرة تحت إشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
طعنات-سكين-جريمة

وصلة مزاح انتهت بجريمة.. سيدة تقتل زوجها في الجيزة

أصوات ضحك مرتفعة تبعتها مشادة كلامية حادة وتراشق بألفاظ "خارجة" حتى أطبق الصمت على المكان دون مقدمات معلنا وقوع جريمة قتل بطولة ربة منزل وضحيتها الزوج المغلوب على أمره، في نطاق محافظة الجيزة وتحديدا بقطاع الغرب، سجل محضر قسم الشرطة جريمة مؤسفة إذ أقدمت سيدة على قتل زوجها، سددت له طعنات بأماكن متفرقة بالجسم بعد وصلة مزاح امتدت دقائق انتهت بمقتل "رب البيت" ممزق الجسد، وفي أقل من ساعة نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على المتهمة.
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طعنات-سكين-جريمة

وصلة مزاح انتهت بجريمة.. سيدة تقتل زوجها في الجيزة

أصوات ضحك مرتفعة تبعتها مشادة كلامية حادة وتراشق بألفاظ "خارجة" حتى أطبق الصمت على المكان دون مقدمات معلنا وقوع جريمة قتل بطولة ربة منزل وضحيتها الزوج المغلوب على أمره، في نطاق محافظة الجيزة وتحديدا بقطاع الغرب، سجل محضر قسم الشرطة جريمة مؤسفة إذ أقدمت سيدة على قتل زوجها، سددت له طعنات بأماكن متفرقة بالجسم بعد وصلة مزاح امتدت دقائق انتهت بمقتل "رب البيت" ممزق الجسد، وفي أقل من ساعة نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على المتهمة.
طعن-بالسكين

ملاك وشياطين.. ليلة ذبح طفل كرداسة لسرقة «توك توك»

لم تمنحه الحياة يوما نظرة رضا، كُتب عليه الشقاء، كأنه جاء الدنيا ليغادرها سريعا، نال من الدنيا قسوتها وذاق مر الفقر والعوز، كانت عزة نفسه تمنعه من أن يستعطف أحدا أو يمد يده، بينما هموم الدنيا تفوق عدد سنوات عمره بكثير، ولكنه كان يحاربها أملا في حياة أفضل، يجوب الشوارع بحثا عن لقمة العيش، تنساب على جبينه حبيبات العرق، يمسحها بابتسامة رضا يتبعها تنهيدة جاءت بعد عمل يوم شاق يتحسس جيبه فرحا ببضعة جنيهات يعود بها إلى أسرته في المساء، بينما على رصيف الموت كان ينتظره ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، اغتالوا الضحكة ونسفوا الأمل وسرقوا الحياة.
جثة-فى-شقة

مطاردة بالسكين.. مشاهد في جريمة «جثة البرميل»

لم يدر سمسار أن موافقته على الصعود إلى منزل عاطل لإنهاء اتفاقهما على بيع أجهزة كهربائية مستعملة ملك الأخير ستكتب الفصل الأخير من حياته في مشهد عنوانه الرئيسي "الغدر والخيانة". ثمة خلاف وقع بين الاثنين تطور إلى مشادة انصرف على أثرها السمسار في محاولة لإنهاء الأمر دون أي ضرر، لكن صاحب الشقة طارده ممسكا بسكين المطبخ محاولا الفتك به، وسدد له طعنات عدة في أماكن متفرقة بالجسم أردته قتيلا في الحال، ليتدحرج المجني عليه على السلم الذي صُبغ بلون الدماء والانتقام.
مذبحة-الحوامدية‎ (3)

ماذا حدث قبل مذبحة الحوامدية بدقائق؟ (تفاصيل جديدة)

كواليس جديدة كشفها شاهد عيان عن جريمة ذبح شقيقتين على يد والدهما التي استيقظ عليها قاطنو مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، أمس الجمعة، وكشف أحد الشهود عن أن المتهم قبل ارتكابه الواقعة بنحو 15 دقيقة كان يسير صحبة ابنتيه خالي اليدين لكن يسبقهما بخطوات مرتديا عباءة، وتمسك إحدى الضحيتين "كيسا" به مأكولات وكانتا ترتديان إسدال الصلاة، مشيرا إلى أن المجني عليهما لم تبد عليهما علامات خوف أو قلق وكانتا تسيران بشكل عادي واتجهتا رفقة أبيهما ناحية مشتل بجوار ترعة الجيزاوية -محل الواقعة- وجلس بجوار الجثتين وأبلغ قسم الشرطة الذي يبعد خطوات عن مسرح الجريمة.
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