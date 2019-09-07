«ملحقش يفرح».. عريس العمرانية قتلته زوجته بعد 4 شهور

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

جثة

لم يكد يهنأ "أحمد" بدخوله "عش الزوجية"، 30 يوما "شهر عسل" ثم 3 أشهر كانت عمر تلك الزيجة، لحظات فارقة عصفت بأركان المنزل المتواضع في عقار سكني بشارع المستشفى بحي العمرانية غربي محافظة الجيزة، كعادته كل مساء لدى عودته من عمله بعد يوم عمل شاق، عمد العامل البسيط إلى الدخول في وصلة مزاح مع رفيقة دربه، لم يدر بخلده أن تلك الوصلة ستكتب الفصل الأخير في حياته مقتولا على يد أقرب الناس إليه بعد العثو عليه جثة هامدة بها 3 طعنات في أماكن متفرقة بالجسم في جريمة أضحت حديث أهالي العمرانية.

مساء أمس الجمعة، تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بدائرة قسم شرطة العمرانية.انتقلت قوة من القسم بقيادة المقدم مصطفى عبد الله رئيس وحدة المباحث، وكشفت المعاينة الاولية مقتل "أحمد" وشهرته "حماده" متأثرا بإصابته بـ3 طعنات (2 في الرقبة - واحدة في الصدر)

مساء أمس الجمعة، تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بدائرة قسم شرطة العمرانية.



انتقلت قوة من القسم بقيادة المقدم مصطفى عبد الله رئيس وحدة المباحث، وكشفت المعاينة الاولية مقتل "أحمد" وشهرته "حماده" متأثرا بإصابته بـ3 طعنات (2 في الرقبة - واحدة في الصدر) مرتديا ملابسه كاملة.



تحريات الرائد محمد نجيب معاون مباحث العمرانية، توصلت إلى ان الزوجة وراء ارتكاب الواقعة، وأنها قتلته بسكين المطبخ بعد وصلة مزاح امتدت دقائق.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة الثلاثينية، التي أقرت بجريمتها مرجعة السبب "كنا بنهزر عادي وشتمني.. فقتلته"، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



