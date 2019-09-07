رياضة

هاري كين يقود إنجلترا لاكتساح بلغاريا بتصفيات أوروبا

تحرير:علي الزيني ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م
منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
واصل المنتخب الإنجليزي، نتائجه المميزة في تصفيات أوروبا 2020، بعدما اكتسح نظيره البلغاري، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وسجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين (هاتريك)، فيما أضاف رحيم سترلينج هدف، ويتصدر منتخب الأسود الثلاثة المجموعة بـ9 نقاط، متفوقًا على منتخب كوسوفو بفارق نقطة واحدة، علما بأن الأخير لعب مباراة أكثر، ويلتقي المنتخبان، مساء الثلاثاء، بينما توقف رصيد بلغاريا عند نقطتين في المركز الرابع، بالتساوي مع الجبل الأسود الأخير.
وسيطر منتخب إنجلترا، على مجريات اللقاء منذ البداية، وفي الدقيقة 24، سجل كين هدف التقدم لأصحاب الأرض، بعد خطأ من لاعبي بلغاريا، استغله سترلينج، وأرسل تمريرة عرضية إلى كين المتواجد دون رقابة ليودعها الأخير الشباك بكل سهولة. وبعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف هاري كين الهدف الثاني له ولمنتخب
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مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. انتظام وحيد وفايلر يركز على العرضيات

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بخوض اللاعبين عدد من الوحدات البدنية المختلفة، وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة، أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة. وركز الجهاز الفني على العديد من الفقرات الفنية خلال المران، وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتركيز على الجانب الخططي، وفقا لطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.
أحمد -حجازى

مدرب وست بروميتش: جحازي يسير على الطريق الصحيح

كشف سلافان بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن عودة الدولي المصري أحمد حجازي، للمشاركة في التدريبات والمباريات، جاء ذلك في تصريحات نشرها موقع إكسبريس أند ستار الإنجليزي، مساء اليوم السبت، قال فيها: "حجازي قريب جدًا من الوصول للياقته البدنية، ربما يحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة، قد يعود للتدريبات الخاصة بلقاء فولهام.. نحن سعداء للغاية بأنه أصبح قريب من العودة، بالتأكيد سيحتاج للعب مباراتين مع الفريق الرديف لتجهيزه، وإنه تعزيز رائع لفريقنا".
لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني للمنتخب

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، عن، عودة الجماهير للملعب، قائلا إنه "كابوس مخيف" ظل مستمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الملف قارب على الانتهاء، موضحا خلال المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن حضور الجماهير في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بمثابة تجربة لعودتهم من جديد في مباريات الدوري.. وكان مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد أقاموا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل، وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ36 فريقا، وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات.
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آرون وان بيساكا

اليونايتد يعلن غياب بيساكا عن معسكر منتخب بلاده

أعلن نادى مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن غياب آرون وان بيساكا مدافع الشياطين الحمر عن مباريات المنتخب الإنجليزي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الظهر جعلته يترك معسكر إنجلترا الحالي. وتستعد إنجلترا في الوقت الحالي لملاقاة بلغاريا وكوسوفو في اطار تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة الأمم 2020 ”يورو 2020 “. وشارك بيساكا فى التدريب مع زملائه على ملعب سانت جيمس بارك إلا أنه اضطر للعودة من جديد لمانشستر يونايتد للخضوع للعلاج بعد تأكد إصابته.
هاري كين

كين ينفي اتهامه بالتمثيل أمام أرسنال

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين، عدم تعمده السقوط للحصول على ركلة جزاء، في الدقائق الأخيرة من مباراة أرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن أمس الأحد، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وسقط كين في منطقة الجزاء تحت الضغط من قبَل مدافع المدفعجية سوكراتيس، ليتعرض كين لانتقادات لاذعة من قبل لاعبي أرسنال، الذين اتهموه بالسقوط السهل للحصول على ركلة جزاء وهمية.
ارسنال (2)

آرسنال ينتفض ويتعادل مع توتنهام فى ديربى شمال لندن

تعادل آرسنال مع فريق توتنهام بنتيجة 2- 2، اليوم الأحد في المباراة التى أقيمت على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي، وسجل لصالح الجانرز كل من لاكازيت، أوباميانج، بينما سجل لصالح السبيرز كل من إريكسن وهاري كين. وبهذا التعادل يملك آرسنال 7 نقاط محتلا المركز الخامس من جدول البريميرليج بينما يمتلك توتنهام 5 نقاط فى المركز السابع. وحقق كين رقما قياسيا جديدا حيث رفع رصيده من الأهداف في شباك آرسنال، إلى 10 أهداف، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في ديربي شمال لندن، بالتساوي مع الثنائي (إيمانويل أديبايور، وبوبي سميث).
ارسنال (2)

تعرف على موعد مباريات اليوم في الدورى الإنجليزى

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الإمارات، الذي سيكون مسرحا لديربي شمال لندن، عندما يستقبل أرسنال السادس برصيد 6 نقاط، غريمه توتنهام العاشر برصيد 4 نقاط، في تمام الساعة 5:30 مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وتواجه الفريقان في 186 مباراة من قبل، حقق أرسنال خلالها الفوز في 70 لقاءً، مقابل 58 انتصارا لتوتنهام، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، ويأمل الفريقان في مداواة جروحهما اليوم بعد خيبة أمل الجولة الماضية.
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