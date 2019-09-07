هاري كين يقود إنجلترا لاكتساح بلغاريا بتصفيات أوروبا

تحرير:علي الزيني ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

منتخب إنجلترا

واصل المنتخب الإنجليزي، نتائجه المميزة في تصفيات أوروبا 2020، بعدما اكتسح نظيره البلغاري، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وسجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين (هاتريك)، فيما أضاف رحيم سترلينج هدف، ويتصدر منتخب الأسود الثلاثة المجموعة بـ9 نقاط، متفوقًا على منتخب كوسوفو بفارق نقطة واحدة، علما بأن الأخير لعب مباراة أكثر، ويلتقي المنتخبان، مساء الثلاثاء، بينما توقف رصيد بلغاريا عند نقطتين في المركز الرابع، بالتساوي مع الجبل الأسود الأخير.

وسيطر منتخب إنجلترا، على مجريات اللقاء منذ البداية، وفي الدقيقة 24، سجل كين هدف التقدم لأصحاب الأرض، بعد خطأ من لاعبي بلغاريا، استغله سترلينج، وأرسل تمريرة عرضية إلى كين المتواجد دون رقابة ليودعها الأخير الشباك بكل سهولة. وبعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف هاري كين الهدف الثاني له ولمنتخب