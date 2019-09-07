رياضة

مران الأهلي.. انتظام وحيد وفايلر يركز على العرضيات

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
الأهلي
الأهلي
استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بخوض اللاعبين عدد من الوحدات البدنية المختلفة، وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة، أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة. وركز الجهاز الفني على العديد من الفقرات الفنية خلال المران، وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتركيز على الجانب الخططي، وفقا لطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.
وحرص فايلر، على إيقاف المران لتوجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء، والتركيز على التحرك داخل الملعب. وقاد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق اللاعبين لفقرة خاصة للكرات العرضية، وشهدت الفقرة استقبال اللاعبين للعرضيات من الجبهة اليمنى وسط توجيهات المدرب العام لدقة إرسال الكرات، وكذلك التعامل معها بقوة في تحويلها
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منتخب-إنجلترا‎

هاري كين يقود إنجلترا لاكتساح بلغاريا بتصفيات أوروبا

واصل المنتخب الإنجليزي، نتائجه المميزة في تصفيات أوروبا 2020، بعدما اكتسح نظيره البلغاري، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وسجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين (هاتريك)، فيما أضاف رحيم سترلينج هدف، ويتصدر منتخب الأسود الثلاثة المجموعة بـ9 نقاط، متفوقًا على منتخب كوسوفو بفارق نقطة واحدة، علما بأن الأخير لعب مباراة أكثر، ويلتقي المنتخبان، مساء الثلاثاء، بينما توقف رصيد بلغاريا عند نقطتين في المركز الرابع، بالتساوي مع الجبل الأسود الأخير.
أحمد -حجازى

مدرب وست بروميتش: جحازي يسير على الطريق الصحيح

كشف سلافان بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن عودة الدولي المصري أحمد حجازي، للمشاركة في التدريبات والمباريات، جاء ذلك في تصريحات نشرها موقع إكسبريس أند ستار الإنجليزي، مساء اليوم السبت، قال فيها: "حجازي قريب جدًا من الوصول للياقته البدنية، ربما يحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة، قد يعود للتدريبات الخاصة بلقاء فولهام.. نحن سعداء للغاية بأنه أصبح قريب من العودة، بالتأكيد سيحتاج للعب مباراتين مع الفريق الرديف لتجهيزه، وإنه تعزيز رائع لفريقنا".
لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني للمنتخب

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، عن، عودة الجماهير للملعب، قائلا إنه "كابوس مخيف" ظل مستمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الملف قارب على الانتهاء، موضحا خلال المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن حضور الجماهير في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بمثابة تجربة لعودتهم من جديد في مباريات الدوري.. وكان مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد أقاموا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل، وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ36 فريقا، وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات.
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محمد-يوسف

ماذا فعل محمد يوسف في آخر مران له مع الأهلي؟

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم الأحد، تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء، حيث يعد هذا المران هو الأخير له، بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر والذي سيتولى مهمة تدريب الفريق بداية من غد، رفقة مساعديه مع استمرار سامي قمصان مدربا مساعدا. وخصص يوسف فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة للاعبين في المران، تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، فيما قام يوسف بتخصيص تقسيمة قوية للاعبين في ختام المران، شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.
رينيه- فايلر‎ (2)

الأهلي يفاضل بين فايلر وياكين لتدريب الفريق

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار المصدر إلى أن هناك وفدا أهلاويا مكونا من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والذي سافر صباح اليوم إلى سويسرا في إطار مفاوضاتهم مع أكثر من مدرب للاستقرار على المدير الفني الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: الزمالك أراد تأجيل الدوري لهذا السبب

أكد عدلي القيعي، مسشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الزمالك أراد استئناف الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر من أجل حرمان الفريق الأحمر من رمضان صبحي، المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. وقال مسشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، في تصريحات عبر برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: "كان هناك تخطيط لتأجيل مباريات الزمالك إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية من أجل حرمان الأهلي من رمضان صبحي بسبب انتهاء فترة استعارته الأولى".
قناة الأهلي

حريق في قناة الأهلي يتسبب في إيقاف البث المباشر

تسبب ماس كهربائي بسيط فى تصاعد دخان كثيف غطّى استديو الهواء أثناء البث المباشر لبرنامج "كلام في الميديا" الذي يذاع عبر قناة النادي الأهلي، ولم ينتج عنه حدوث أي إصابات بين العاملين في القناة. وقال محمد العدل، رئيس قناة الأهلي، إن الماس الكهربائي تسبب في امتلاء الاستديو بالدخان؛ ما تعذر معه استمرار برنامج "كلام في الميديا"، وتم قطع البث المباشر في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم الأحد. وأضاف العدل أن المسئولين عن الكهرباء والفنيين بمدينة الإنتاج الإعلامي سيطروا بالكامل على الماس الكهربائي.
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