مران الأهلي.. انتظام وحيد وفايلر يركز على العرضيات

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

الأهلي

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بخوض اللاعبين عدد من الوحدات البدنية المختلفة، وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة، أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة. وركز الجهاز الفني على العديد من الفقرات الفنية خلال المران، وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتركيز على الجانب الخططي، وفقا لطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

وحرص فايلر، على إيقاف المران لتوجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء، والتركيز على التحرك داخل الملعب. وقاد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق اللاعبين لفقرة خاصة للكرات العرضية، وشهدت الفقرة استقبال اللاعبين للعرضيات من الجبهة اليمنى وسط توجيهات المدرب العام لدقة إرسال الكرات، وكذلك التعامل معها بقوة في تحويلها