4 دقائق تكشف رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 7 أيام

أسبوع من الجهود المتواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لاستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي
٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
قوات الشرطة
7 أيام من العمل الجاد المتواصل، ترجم خلاله رجال الشؤطة توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية من خلال تنفيذ مداهمات لبؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
على مدار 7 أيام متواصلة وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية عدة على مدار الساعة في رحلة فرض السيطرة الامنية بربوع الجمهورية،
على مدار 7 أيام متواصلة وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية عدة على مدار الساعة في رحلة فرض السيطرة الامنية بربوع الجمهورية، وتحقيق التواجد الشرطي الفعال، ومبدأ الردع العام.
استهدفت القوات بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية ضُبط خلالها 739 متهما بحوزتهم 15 قطعة سلاح ناري و28 طلقة مختلفة الأعيرة وقطعة سلاح أبيض و9 قضايا اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت (6,750 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 310 جرامات لمخدر الحشيش– 315 جرام لمخدر الهيروين– 200 قرص مخدر) وتنفيذ 4547 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة أسفرت الجهود عن ضبط 1311 قطعة سلاح ناري، و2630 طلقة مختلفة الأعيرة و2054 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 526 ألفا و871 حكما قضائيا متنوعا والإيقاع بـ42 تشكيلا عصابيا ضمت 126 متهما، ارتكبوا 184 حادث سرقة متنوعا علاوة على ضبط 251 قضية أحداث و12 ألفا و191 قضية مرافق عامة وإعادة 87 سيارة مُبلغ بسرقتها وكشف غموض 58 حادث (قتل عمد، هتك عرض، سرقة بالإكراه، حريق عمد، اغتصاب، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 89 متهما.
كما تأمين تنفيذ 3958 قرار إزالة لحالات تعدٍّ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف وتحرير 257936 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 40123 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و326 قيادة تحت تأثير مخدر.
وضبطت القوات 73 ألفا و631 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد وبلغت المبالغ المالية المحصلة 62 مليونا و136 ألفا و53 جنيها، كما تم ضبط 1217 قضية فى مجال الضرائب والرسوم.
وأسفرت الجهود في مجال جرائم الأموال العامة عن ضبط 15 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي- الاختلاس والإضرار بالمال العام- غسل أموال- كسب غير مشروع" بقيمة 28 مليونا و497 ألفا و973 جنيها مصريا ومليون و617 ألف عملات أجنبية مختلفة مقابل 2439 قضية متنوعة ضبطها رجال شرطة النقل والمواصلات الذين أوقعوا بثلاثة تشكيلات عصابية ضمت 6 متهمين ارتكبوا 3 وقائع سرقة.
ضباط مباحث المصنفات تمكنوا من ضبط 215 قضايا في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية مقابل 651 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، و980 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، وتأمين 1176 لنشات وبواخر سياحية في الوقت الذي نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 1464 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 1627 متهما.
فى مجال الأمن السياحي، أمكن ضبط 2849 قضية ومخالفة فى مجالات (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.