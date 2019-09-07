4 دقائق تكشف رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 7 أيام

أسبوع من الجهود المتواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لاستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

قوات الشرطة

7 أيام من العمل الجاد المتواصل، ترجم خلاله رجال الشؤطة توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية من خلال تنفيذ مداهمات لبؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.

على مدار 7 أيام متواصلة وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية عدة على مدار الساعة في رحلة فرض السيطرة الامنية بربوع الجمهورية،