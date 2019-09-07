جريمة

4 دقائق تكشف رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 7 أيام

أسبوع من الجهود المتواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لاستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي
٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
7 أيام من العمل الجاد المتواصل، ترجم خلاله رجال الشؤطة توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية من خلال تنفيذ مداهمات لبؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
على مدار 7 أيام متواصلة وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية عدة على مدار الساعة في رحلة فرض السيطرة الامنية بربوع الجمهورية،
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جثة-فى-شقة

«ملحقش يفرح».. عريس العمرانية قتلته زوجته بعد 4 شهور

لم يكد يهنأ "أحمد" بدخوله "عش الزوجية"، 30 يوما "شهر عسل" ثم 3 أشهر كانت عمر تلك الزيجة، لحظات فارقة عصفت بأركان المنزل المتواضع في عقار سكني بشارع المستشفى بحي العمرانية غربي محافظة الجيزة، كعادته كل مساء لدى عودته من عمله بعد يوم عمل شاق، عمد العامل البسيط إلى الدخول في وصلة مزاح مع رفيقة دربه، لم يدر بخلده أن تلك الوصلة ستكتب الفصل الأخير في حياته مقتولا على يد أقرب الناس إليه بعد العثو عليه جثة هامدة بها 3 طعنات في أماكن متفرقة بالجسم في جريمة أضحت حديث أهالي العمرانية.
مجلس-الدولة

عدم اختصاص.. قرار الإدارية العليا في وقف «منع سفر حفيدة مبارك»

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم الاختصاص لنظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع فريدة جمال مبارك من السفر خارج البلاد، وأحالت الدعوى للمحكمة المختصة.
ورشة-سلاح

من المنيا إلى دمياط.. الشرطة تداهم ورش تصنيع السلاح

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة توجيه ضربات ضد حائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها والقائمين على ورش تصنيع الأسلحة.
حشيش

500 طربة حشيش.. الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار الكيف

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد للإيقاع بتجار المواد المخدرة بمختلف أنواعها، ومداهمة البؤر الإجرامية التي يتخذها المتاجرين فى المخدرات وكرا للاختباء بعيدا عن أعين الشرطة، وأيضا نقطة انطلاق لتوزيع المواد المخدرة على عملائهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفق استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ورصد واستهداف وضبط مروجى ومتجرى المواد المخدرة تحت إشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
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قوات-الشرطة (4)

سقوط 31 تاجر مخدرات وضبط 8 قطع سلاح في الجيزة

حملة تفتيشية مكبرة شنتها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (1)

سقوط 29 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملات-امنية-على-المنازل (2)

مباحث الطالبية تضبط 21 حالة اشتباه في حملة مكبرة

وجهت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
قوات-الشرطة (4)

الشرطة تضبط 46 تاجر مخدرات و18 قطعة سلاح بالجيزة

حملة تفتيشية مكبرة شنتها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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