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قائمة جوائز مهرجان فينيسيا.. تونسي أفضل ممثل

شارك في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، 21 فيلمًا، وسط حضور لافت لأعمال هوليوود، ومن أهمها: Marriage Story لسكارليت جوهانسون، وJoker لخواكين فينيكس
تحرير:التحرير ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي
مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي
انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن في العالم، وكانت الفنانة التونسية هند صبري أول الوافدين للسجادة الحمراء، والمخرجة الأرجنتينية لوكريشيا مارتيل، والمخرج الصبري الشهير أمير كوستوريتسا، وعدد من نجوم السينما الإيطالية. ?وتم توزيع جوائز المهرجان وجاءت كالآتي: حصد فيلم الوثائقي joker جائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. حصد الفيلم الوثائقي Babenco: Tell Me When I Die للمخرجة باربرا باز، جائزة أفضل فيلم وثائقي بمسابقة كلاسيكيات فينيسيا.
فيما فاز الفيلم النيجيري Daughters of Chibok للمخرج جويل كاشي بينسون، بجائزة أفضل فيلم واقع افتراضي. بينما حصد فيلم The Key للمخرجة سيلين تريكارت، جائزة أفضل فيلم واقع افتراضي. وحصد الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا، جائزة العمل السينمائي الأول. كما فاز الممثل التونسي سامي بوعجيلة،
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الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق2» يواصل طريقه إلى الـ100 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبدالعزيز، فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 96 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الجمعة، 635 ألفا و820جنيها.. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، محققا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
يسرا

بعد غياب 7 سنوات.. «صاحب المقام» يعيد يسرا للسينما

تواصل الفنانة يسرا تصوير فيلمها الجديد «صاحب المقام» الذى تعود به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، منذ مشاركتها فى فيلم «جيم أوفر» مع الفنانة مى عز الدين، ويأتي الفيلم الجديد الذي يتولى إخراجه محمد العدل عن سيناريو إبراهيم عيسي، ليعوض "يسرا" عن عدم مشاركتها فى السباق الرمضاني المنقضى لعام 2019، والذى خرجت منه لأسباب إنتاجية رغم التحضير للعمل مع شركة «العدل جروب» التى تتعاون معها دومًا فى الدراما التليفزيونية، منذ مسلسل «ملك روحي» الذى عرض فى رمضان 2003 وحتى مسلسل «لدينا أقوال أخرى» الذى عرض فى رمضان العام الماضى.
نيكي ميناج.

سر الاعتزال المفاجئ لمطربة الراب نيكي ميناج

قررت مغنية الراب الأمريكية، نيكي ميناج، بشكل مفاجئ اعتزال الغناء، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» رسالة إلى متابعيها قالت فيها: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة"، على الرغم من أنها لم تفصح من قبل عن إنها متزوجة أو حامل، ولكنها كانت قد أعلنت في يونيو الماضي، إنها تعتزم الزواج من صديقها كينيث بيتي، وفي شهر أغسطس، غيرت اسمها على تويتر إلى مدام بيتي، لكنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت.. واشتهرت ميناج قبل نحو 10 أعوام مع طرحها ألبوم "الجمعة الوردية"، بينك فرايداي وتشتهر بتعليقاتها الصريحة والخلافات مع المغنين.
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نيللى-كريم-08

نيللي كريم في «نوستالجيا» مع خالد الصاوي

تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "نوستالجيا" للنجم خالد الصاوي الذي يخوض بطولته السينمائية الأولى، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى في الفيلم منتصف شهر أكتوبر المقبل. وتظهر نيللي كريم بشخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث لم تكشف عن تفاصيلها. الفيلم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، ويعد "نوستالجيا" الاسم النهائي للعمل، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي "لايت" ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.
سوسن بدر بشكل جديد

سوسن بدر ملكة فرعونية بـ«ليلة في المتحف»(صور وفيديو)

خضعت الفنانة القديرة سوسن بدر لجلسة تصوير جديدة خاصة لمجلة "بازار" الأمريكية بنسختها العربية (Harper's Bazaar Arabia). وارتدت سوسن بدر فساتين من تصميم مهند كوجاك، واختارت شعرًا مستعارًا طويلا باللون الأبيض، والتقطت الصور بجانب تماثيل فرعونية. ونشرت سوسن بدر صورة لها من جلسة التصوير عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "سعيدة جدا بظهوري في مجلة بازار لأول مرة، إن شاء الله الصور تعجبكم"، وكشفت سوسن بدر عن قيامها ببطولة فيلم قصير يحمل اسم "ليلة في المتحف" لصالح المجلة، موجهة الشكر للمتحف المصري.
رامي- مالك (2)

رامي مالك وصديقته يخطفان الأنظار في البندقية (صور)

لفت النجم رامي مالك (38 عاما) الأنظار ليلة أمس برفقة صديقته لوسي بوينتون (24 عاما)، في أثناء وجودهما على هامش مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، حيث اهتمت المواقع العالمية بالرومانسية التى سيطرت عليهما طوال فترة وجودهما داخل المهرجان وحتى مغادرة الحفل. كما لفت الممثل ذو الأصول المصرية والحاصل على الأوسكار، الأنظار إليه مع حبيبته في أثناء تجولهما في مدينة البندقية الإيطالية، وذكر موقع hollywood life أن رامي وصديقته قضيا ليلة رائعة في المدينة وتناولا الطعام في مطعم هادئ، وعقب ذلك انتقلا معًا عبر قارب أجرة مائي.
تامر حسنى

«مش أنا».. تامر حسني يكشف عن أحدث أفلامه

كشف الفنان تامر حسني عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم "مش أنا"، ونشر "تامر" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له ظهر خلالها بـ"لوك" جديد عن الذي تعود عليه جمهوره خلال الفترة الحالية، إذ قام بقص شعره تماما، وعلق "حسني" على الصورة قائلا: "تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان (مش أنا) وتسجيل أغانيه، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني"، كما كشف عن أنه يحضر لتصوير كليب ألبومه الغنائي المقبل، مضيفا: "اتكلمنا جد شوية نهزر بقى.. مين هيحلق كدا ويشترك معايا في (حملة نعيمًا).. نهاركم عسل".
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