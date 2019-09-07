قائمة جوائز مهرجان فينيسيا.. تونسي أفضل ممثل

شارك في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، 21 فيلمًا، وسط حضور لافت لأعمال هوليوود، ومن أهمها: Marriage Story لسكارليت جوهانسون، وJoker لخواكين فينيكس

تحرير:التحرير ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م

مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن في العالم، وكانت الفنانة التونسية هند صبري أول الوافدين للسجادة الحمراء، والمخرجة الأرجنتينية لوكريشيا مارتيل، والمخرج الصبري الشهير أمير كوستوريتسا، وعدد من نجوم السينما الإيطالية. ?وتم توزيع جوائز المهرجان وجاءت كالآتي: حصد فيلم الوثائقي joker جائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. حصد الفيلم الوثائقي Babenco: Tell Me When I Die للمخرجة باربرا باز، جائزة أفضل فيلم وثائقي بمسابقة كلاسيكيات فينيسيا.

فيما فاز الفيلم النيجيري Daughters of Chibok للمخرج جويل كاشي بينسون، بجائزة أفضل فيلم واقع افتراضي. بينما حصد فيلم The Key للمخرجة سيلين تريكارت، جائزة أفضل فيلم واقع افتراضي. وحصد الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا، جائزة العمل السينمائي الأول. كما فاز الممثل التونسي سامي بوعجيلة،