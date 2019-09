قائمة جوائز مهرجان فينيسيا.. تونسي أفضل ممثل

شارك في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، 21 فيلمًا، وسط حضور لافت لأعمال هوليوود، ومن أهمها: Marriage Story لسكارليت جوهانسون، وJoker لخواكين فينيكس

انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن في العالم، وكانت الفنانة التونسية هند صبري أول الوافدين للسجادة الحمراء، والمخرجة الأرجنتينية لوكريشيا مارتيل، والمخرج الصبري الشهير أمير كوستوريتسا، وعدد من نجوم السينما الإيطالية. ?وتم توزيع جوائز المهرجان وجاءت كالآتي: حصد فيلم الوثائقي joker جائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. حصد الفيلم الوثائقي Babenco: Tell Me When I Die للمخرجة باربرا باز، جائزة أفضل فيلم وثائقي بمسابقة كلاسيكيات فينيسيا.

وحصد الفيلم الباكستاني القصير Darling للمخرج سايم صادق، بجائزة أفضل فيلم قصير بمسابقة آفاق، ثاني أكبر أقسام مهرجان فينيسيا السينمائي.

وحصدت الممثلة الإيطالية مارتا نيتو، جائزة أفضل ممثلة بمسابقة "آفاق" عن دورها بفيلم "Madre di" للمخرج رودريجو سوروجوين.

وحصد المخرج الإسباني ثيو كورت، جائزة أفضل مخرج بمسابقة آفاق عن فيلمه Blanco en Blanco".

وحصد الفيلم الأوكراني Atlantis للمخرج فالنتين فاسيانوفيتش، جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمسابقة آفاق.

حصد الممثل الإنجليزي توبي والاس، جائزة أفضل موهبة فنية صاعدة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن دوره في فيلم Babyteeth للمخرجة الأسترالية شانون ميرفي.

بينما حصد الفيلم الإيطالي The Mafia Is No Longer What It Used to Be للمخرج فرانكو ماريسكو، جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وحصد المخرج الصيني يون فان، جائزة أفضل سيناريو عن فيلمه No.7 Cherry Lane في اطار مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

كما حصد الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي، جائزة كأس فولبي كأفضل ممثل بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن دوره بفيلم Martin Eden.

وحصدت الممثلة الفرنسية إريان إسكارديا، جائزة كأس فولبي كأفضل ممثلة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن دورها بفيلم Gloria Mundi للمخرج روبرت جوديجيان.

وحصد الفيلم اللبناني "جدار الصوت" إخراج أحمد غصين 3 جوائز دفعة واحدة، خلال عرضه ضمن مسابقة أسبوع النقاد، بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث فاز الفيلم بالجائزة الكبرى كأحسن فيلم، وجائزة الجمهور، بالإضافة إلى جائزة أفضل مساهمة فنية. الفيلم الذي تشارك قنوات ART فى إنتاجه يقوم ببطولته كل من بطرس روحانا، عصام بوخالد، كرم غصين، سحر منقاره، يعود بنا إلى عام 2006، حيث يتوجه "مروان" إلى الجنوب بحثا عن والده، في الوقت الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي الحرب على لبنان، فيجد "مروان" نفسه محاصرا مع 4 من أبناء بلدته في أحد المنازل، في حين تستقر فرقة من الجيش في الطابق الأعلى من المنزل، وسرعان ما تأخذ الأمور منحى غير متوقع.

ومن المقرر أن يعقب حفل توزيع الجوائز؛ عرض خاص لفيلم الختام "The Burnt Orange Heresy" للنجمة إليزابيث ديبيكي، ويتبع الفيلم قصة تاجر يخطط لعملية سرقة للوحة نادرة لواحد من أكثر الرسامين غموضًا على مر العصور، ولكن جشع هذا التاجر يحركه لأن يصبح مستهلكًا لهذا النوع من السرقات ويتطور الأمر مع خروج أحد العمليات عن السيطرة، الفيلم من إخراج الإيطالي جوسيبي كابوتوندي، وقد سبق وأن شارك مرة وحيدة في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2009 بفيلم "The Double Hour" وحصد عنه جائزة الشباب للسينما.