أزمة في مباراة فرنسا وألبانيا بسبب النشيد الوطني (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

فرنسا وألبانيا

نشبت أزمة في الملعب الأوليمبي بباريس، مساء اليوم السبت، قبل بدء مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الألباني، بسبب عزف النشيد الوطني للمنتخب الألباني بشكل خاطئ، واحتج الجهاز الفني للمنتخب الألباني على النشيد الوطني الذي عُزف، وطلبوا من حكم اللقاء إعادة عزف النشيد، ليقرر الأخير إعادته وتنطلق المباراة عقب موعدها الأساسي بـ10 دقائق تقريبا.. وعزف المنظمون للمباراة في الملعب الأوليمبي بباريس، نشيد دولة أندورا، بدلا من نشيد دولة ألبانيا، الأمر الذي أغضب الجهاز الفني واللاعبون والجماهير الحاضرة لمساندة منتخب بلادها.

ودارت مناقشات بين الجهاز الفني لمنتخب ألبانيا، وبين حكم المباراة بسبب هذا الخطأ الفادح، ثم اعتذر مذيع الملعب عن هذا الخطأ بعدما تم عزف نشيد منتحب أندورا بدلا من ألبانيا. وعاد مرة أخرى ليعزف نشيد منتخب ألبانيا بشكل صحيح. وتقام مباراة المنتخب الفرنسي مع ألبانيا ضمن مواجهات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس