رياضة

أزمة في مباراة فرنسا وألبانيا بسبب النشيد الوطني (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
فرنسا وألبانيا
فرنسا وألبانيا
نشبت أزمة في الملعب الأوليمبي بباريس، مساء اليوم السبت، قبل بدء مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الألباني، بسبب عزف النشيد الوطني للمنتخب الألباني بشكل خاطئ، واحتج الجهاز الفني للمنتخب الألباني على النشيد الوطني الذي عُزف، وطلبوا من حكم اللقاء إعادة عزف النشيد، ليقرر الأخير إعادته وتنطلق المباراة عقب موعدها الأساسي بـ10 دقائق تقريبا.. وعزف المنظمون للمباراة في الملعب الأوليمبي بباريس، نشيد دولة أندورا، بدلا من نشيد دولة ألبانيا، الأمر الذي أغضب الجهاز الفني واللاعبون والجماهير الحاضرة لمساندة منتخب بلادها.
ودارت مناقشات بين الجهاز الفني لمنتخب ألبانيا، وبين حكم المباراة بسبب هذا الخطأ الفادح، ثم اعتذر مذيع الملعب عن هذا الخطأ بعدما تم عزف نشيد منتحب أندورا بدلا من ألبانيا. وعاد مرة أخرى ليعزف نشيد منتخب ألبانيا بشكل صحيح. وتقام مباراة المنتخب الفرنسي مع ألبانيا ضمن مواجهات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس
اقرأ المزيد
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يهزم السعودية برباعية

حقق المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد السويس، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وسجل رباعية الفراعنة، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أحمد فتوح، صلاح محسن، في المقابل سجل هدف الأخضر عبد الإله علي العمري، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مجددًا يوم الثلاثاء القادم في مباراة ودية أخرى، على ملعب استاد السلام.
مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. انتظام وحيد وفايلر يركز على العرضيات

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بخوض اللاعبين عدد من الوحدات البدنية المختلفة، وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة، أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة. وركز الجهاز الفني على العديد من الفقرات الفنية خلال المران، وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتركيز على الجانب الخططي، وفقا لطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.
منتخب-إنجلترا‎

هاري كين يقود إنجلترا لاكتساح بلغاريا بتصفيات أوروبا

واصل المنتخب الإنجليزي، نتائجه المميزة في تصفيات أوروبا 2020، بعدما اكتسح نظيره البلغاري، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وسجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين (هاتريك)، فيما أضاف رحيم سترلينج هدف، ويتصدر منتخب الأسود الثلاثة المجموعة بـ9 نقاط، متفوقًا على منتخب كوسوفو بفارق نقطة واحدة، علما بأن الأخير لعب مباراة أكثر، ويلتقي المنتخبان، مساء الثلاثاء، بينما توقف رصيد بلغاريا عند نقطتين في المركز الرابع، بالتساوي مع الجبل الأسود الأخير.
اقرأ المزيد من الأخبار
جريزمان-مبابى-فرنسا

ظهور أبطال العالم وأوروبا في تصفيات اليورو اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك من خلال إقامة 7 مباريات، وستكون المواجهة الأبرز في تمام الساعة 8:45 مساء بين صربيا والبرتغال على ملعب ريد ستار ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتحتل صربيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تتواجد البرتغال بطلة أوروبا في المركز الرابع وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط، وبدورها تستقبل فرنسا بطلة العالم نظيرتها ألبانيا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب ستاد دو فرانس ضمن مباريات المجموعة الثامنة.
يواخيم-لوف

يواكيم لوف: هذا سلاحنا للتغلب على فان ديك

يؤمن يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، بأن على فريقه العمل بجد من أجل التغلب على القوة الدفاعية للهولندي فيرجيل فان ديك، حين يلتقي المنتخب الهولندي نظيره الألماني، غدا الجمعة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا (يورو 2020). وقال يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن فان ديك: "كان يستهان به قليلا في العديد من السنوات الماضية، ولكن مستواه مع ليفربول في آخر عامين- ثلاثة، كان قويا مثل الصخرة، وأيضا مع المنتخب الهولندي. إنه جيد للغاية في الألعاب الهوائية، وقوي في تدخلاته، ولديه رؤية جيدة جدا، وفي عملية فتح المباراة أصبح قويا في الأشهر الأخيرة".
إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

مواجهة صعبة لإسبانيا وسهلة لإيطاليا في تصفيات اليورو

في ظل غياب ألفارو موراتا للإصابة، وياجو أسباس للرؤية الفنية، يبحث المنتخب الإسباني عن المهاجم الذي يستطيع سد هذا الفراغ في هجوم الفريق عندما يحل ضيفا على نظيره الروماني، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، بينما يحتل المنتخب الروماني المركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام السويد، وخلال المباريات الأربع السابقة في التصفيات، سجل المنتخب الإسباني 11 هدفا واهتزت شباك الفريق مرتين فقط.
أرسنال‎

جندوزي بعد ضمه للمنتخب: قررت الاستحمام لأستوعب ما حدث

علق ماتيو جندوزي لاعب خط وسط آرسنال على انضامامه للمنتخب الفرنسى الأول مشيرا إلى أنه فوجئ باستدعاء ديشامب المدير الفنى له، وتحدث جندوزي قائلا: "كنت في معسكر منتخب فرنسا للشباب، وقررت أن أذهب إلى غرفتي للحصول للنوم وكان هناك من يطرق على الباب لكنني لم أسمع". وأضاف: "بعد عدة دقائق وجدت هاتفي يرن وطلب مني مدرب المنتخب الفرنسى للشباب ملاقاتي سريعًا وحينما ذهبت إليه وجدته يقول لي أنا معجب بك لكن ينبغي عليك الرحيل من المعسكر، شعرت بالحيرة وسألته أذهب إلى أين؟ ووجدت المدرب يخبرنى بأنى سأذهب إلى المنتخب الأول".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org