أزمة في مباراة فرنسا وألبانيا بسبب النشيد الوطني (فيديو)

ودارت مناقشات بين الجهاز الفني لمنتخب ألبانيا، وبين حكم المباراة بسبب هذا الخطأ الفادح، ثم اعتذر مذيع الملعب عن هذا الخطأ بعدما تم عزف نشيد منتحب أندورا بدلا من ألبانيا. وعاد مرة أخرى ليعزف نشيد منتخب ألبانيا بشكل صحيح.

وتقام مباراة المنتخب الفرنسي مع ألبانيا ضمن مواجهات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

Bizarre scenes in Paris.



Albania line-up for the national anthem.



The Andorra anthem is played in the Stade de France.



The French anthem is played after.



Albanian players refuse to play until their anthem is played.



Stadium announcer apologies, to Armenia.



??????#VMSport pic.twitter.com/hRWRyIvTmK