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24 ملعقة و7 فرش.. مريض يبتلع «النيش» في المنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
ملاعق وشوك استخركت من بطن المريض
ملاعق وشوك استخركت من بطن المريض
نجح فريق جراحي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، في استخراج عدد كبير من أدوات المائدة تنوعت بين 24 ملعقة وشوكة مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل، و7 فرش أسنان وأجسام أخرى غريبة، من أمعاء مريض بإعاقة ذهنية، إذ ابتلع تلك الأدوات دون وعي حتى أصيب بإعياء شديد، وترأس الفريق الجراحي الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، وعضوية كلا من الدكتور محمد عبد الجواد والدكتور أمجد زغلول، والدكتور عماد الحفناوي، تحت إشراف الدكتور محمد الشوبري مدير المركز.
وأوضح الدكتور أمجد فؤاد، في تصريحات صحفية، أن المريض يبلغ من العمر 20 عاما، ويعاني من ضمور بالمخ، ووصل المركز وهو يعانى من آلام شديدة بالبطن، تزامن معها شكوى الأم من فقدان أدوات المائدة وعدد من الخواتم والسلاسل، وشكها في أنه ابتلع تلك الأدوات.وأشار إلى أنه بالفحص الطبى بالمنظار والأشعة، تبين وجود أجسام
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بعد التشريح.. بيان رسمي يكشف أسباب وفاة عالم النووي بالمغرب

أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بيانا رسميا، اليوم السبت، عن ملابسات وفاة الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بالهيئة، أثناء مشاركته بورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في المغرب، وقال الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، في البيان التوضيحي، إنه "بمتابعة الموقف من خلال السفارة المصرية في المغرب ووزارة الخارجية المصرية، أفاد السفير أشرف إبراهيم أنه أثناء الاجتماعات شعر الدكتور أبو بكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته".
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المحاور في 2020.. جدول زمني بمشروعات مهمة في الصعيد

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سفير مصر بالمغرب يكشف كواليس وفاة عالم النووي

علق السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، على الجدل الدائر بشأن وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية المصرية، في مدينة مراكش المغربية بعد تداول اتهامات بتصفيته وأن الوفاة نتجت عن فعل فاعل، قائلا إن وفاة العالم المصري طبيعية وفقا لجميع التقارير الطبية الصادرة في المملكة، لافتا إلى أن تشريح الجثة بيّن أن الوفاة طبيعية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله بعدها لمستشفى قريب من مقر إقامته بأحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية بمدينة مراكش المغربية.
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أسرة الشاب «ذوي الاحتياجات» المُعتدى عليه بالشرقية: ربنا هيجيب حقنا

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