24 ملعقة و7 فرش.. مريض يبتلع «النيش» في المنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

ملاعق وشوك استخركت من بطن المريض

نجح فريق جراحي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، في استخراج عدد كبير من أدوات المائدة تنوعت بين 24 ملعقة وشوكة مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل، و7 فرش أسنان وأجسام أخرى غريبة، من أمعاء مريض بإعاقة ذهنية، إذ ابتلع تلك الأدوات دون وعي حتى أصيب بإعياء شديد، وترأس الفريق الجراحي الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، وعضوية كلا من الدكتور محمد عبد الجواد والدكتور أمجد زغلول، والدكتور عماد الحفناوي، تحت إشراف الدكتور محمد الشوبري مدير المركز.

وأوضح الدكتور أمجد فؤاد، في تصريحات صحفية، أن المريض يبلغ من العمر 20 عاما، ويعاني من ضمور بالمخ، ووصل المركز وهو يعانى من آلام شديدة بالبطن، تزامن معها شكوى الأم من فقدان أدوات المائدة وعدد من الخواتم والسلاسل، وشكها في أنه ابتلع تلك الأدوات.وأشار إلى أنه بالفحص الطبى بالمنظار والأشعة، تبين وجود أجسام