اغتيال مسؤول حكومي بارز في العاصمة الأفغانية
٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م
جثة - أرشيفية
اغتال مسلحون مجهولون، مسؤولا حكوميا بارزا في العاصمة الأفغانية كابول، وقالت وكالة الأنباء الأفغانية "خامة برس"، في نسختها الانجليزية، اليوم السبت، نقلا عن وزارة إدارة الكوارث أن المسؤول يدعى حشمت بهادوري، وهو نائب المتحدث باسم الوزارة، مشيرة إلى أن عملية الاغتيال نفذت في العاصمة، وأضافت أن المسلحين اغتالوا المسؤول بالقرب من مسجد المصطفى، ولم تعلن جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الاغتيال حتى الآن.
وتشهد أفغانستان عمليات إرهابية كثيرة، خلال الفترة الأخيرة، ويوم الخميس الماضي قتل وأصيب نحو 33 أفغاني، في انفجار ضخم، وقال مسؤول أفغاني، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى.
وتشهد أفغانستان عمليات إرهابية كثيرة، خلال الفترة الأخيرة، ويوم الخميس الماضي قتل وأصيب نحو 33 أفغاني، في انفجار ضخم، وقال مسؤول أفغاني، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.
وأعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن التفجير الذي قالت إنه انتحاري. (التفاصيل)