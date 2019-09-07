اغتيال مسؤول حكومي بارز في العاصمة الأفغانية

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م

جثة - أرشيفية

اغتال مسلحون مجهولون، مسؤولا حكوميا بارزا في العاصمة الأفغانية كابول، وقالت وكالة الأنباء الأفغانية "خامة برس"، في نسختها الانجليزية، اليوم السبت، نقلا عن وزارة إدارة الكوارث أن المسؤول يدعى حشمت بهادوري، وهو نائب المتحدث باسم الوزارة، مشيرة إلى أن عملية الاغتيال نفذت في العاصمة، وأضافت أن المسلحين اغتالوا المسؤول بالقرب من مسجد المصطفى، ولم تعلن جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الاغتيال حتى الآن.

وتشهد أفغانستان عمليات إرهابية كثيرة، خلال الفترة الأخيرة، ويوم الخميس الماضي قتل وأصيب نحو 33 أفغاني، في انفجار ضخم، وقال مسؤول أفغاني، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى.