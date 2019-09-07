المنتخب الأولمبي يهزم السعودية برباعية

تحرير:علي الزيني ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م

منتخب مصر الأولمبي

حقق المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد السويس، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وسجل رباعية الفراعنة، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أحمد فتوح، صلاح محسن، في المقابل سجل هدف الأخضر عبد الإله علي العمري، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مجددًا يوم الثلاثاء القادم في مباراة ودية أخرى، على ملعب استاد السلام.

بدأ الفراعنة بهجوم قوي مع الثوان الأولى في المباراة لينجح رمضان صبحي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية بعد عرقلته من قبل مدافع السعودية، نفذها طاهر محمد طاهر بنجاح. وفي الدقيقة 11، حصل أحمد أبو الفتوح على ركلة جزاء، نفذها رمضان صبحي بنجاح، وبعد مرور ربع ساعة عزز أبو الفتوح تقدم الفراعنة بهدف