البرتغال تُسقط صربيا برباعية في تصفيات يورو 2020

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

البرتغال وصربيا

حقق المنتخب البرتغالي فوزا مستحقا على نظيره الصربي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ريد ستار ستاديوم، بمنافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، المباراة شهدت تفوق واضح لرفاق كريستيانو رونالدو وسط محاولات عديدة من جانب لاعبي منتخب صربيا.. وافتتح شريط الأهداف ويليام كارفالو مدافع منتخب البرتغال الذي استغل خطأ ساذج من حارس منتخب صربيا الذي سقطت الكرة من يده، ليضعها كارفالو بسهولة في الشباك قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، لم يتغير أداء الفريقين وظلت السيطرة من جانب لاعبي البرتغال ونجح جونزالو جويديس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58، بعدها حاولت صربيا تقليص النتيجة وعند الدقيقة 68 نجح نيكولا ميلنكوفيتش من تسجيل الهدف الأول لفريقه. وعاد كريستيانو رونالدو وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 80، وقلص