رياضة

البرتغال تُسقط صربيا برباعية في تصفيات يورو 2020

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
البرتغال وصربيا
البرتغال وصربيا
حقق المنتخب البرتغالي فوزا مستحقا على نظيره الصربي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ريد ستار ستاديوم، بمنافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، المباراة شهدت تفوق واضح لرفاق كريستيانو رونالدو وسط محاولات عديدة من جانب لاعبي منتخب صربيا.. وافتتح شريط الأهداف ويليام كارفالو مدافع منتخب البرتغال الذي استغل خطأ ساذج من حارس منتخب صربيا الذي سقطت الكرة من يده، ليضعها كارفالو بسهولة في الشباك قبل نهاية الشوط الأول.
في الشوط الثاني، لم يتغير أداء الفريقين وظلت السيطرة من جانب لاعبي البرتغال ونجح جونزالو جويديس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58، بعدها حاولت صربيا تقليص النتيجة وعند الدقيقة 68 نجح نيكولا ميلنكوفيتش من تسجيل الهدف الأول لفريقه. وعاد كريستيانو رونالدو وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 80، وقلص
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منتخب-فرنسا‎

تصفيات يورو 2020.. فرنسا تقسو على ألبانيا

استعاد المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثامنة من تصفيات يورو 2020، بعدما اكتسح نظيره منتخب ألبانيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي بباريس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليرفع منتخب الديوك رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف فقط عن منتخب أيسلندا، الذي يحتل المركز الثاني، ومنتخب تركيا صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط، في المقابل تجمد رصيد ألبانيا عند ست نقاط في المركز الرابع.
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يهزم السعودية برباعية

حقق المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد السويس، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وسجل رباعية الفراعنة، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أحمد فتوح، صلاح محسن، في المقابل سجل هدف الأخضر عبد الإله علي العمري، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مجددًا يوم الثلاثاء القادم في مباراة ودية أخرى، على ملعب استاد السلام.
ناشئات-مصر-لكرة-الطائرة‎

ناشئات مصر يخسرن من الصين في مونديال الطائرة

تلقى المنتخب الوطني لناشئات كرة الطائرة، الخسارة الأولى فى بطولة العالم، أمام الصين ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 0 -3 في عدد الأشواط، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وبهذه النتيجة، تراجعت ناشئات مصر إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف البرازيل صاحبة الصدارة والصين في المركز الثاني، وضمنت ناشئات مصر التأهل لدور الـ16، بعد خسارة الكاميرون أمام البرازيل، وسيتحدد الترتيب النهائي لمنتخب الناشئات على إثر نتيجة مباراة الفريق أمام البرازيل، ونتائج بورتوريكو أمام الصين والكاميرون.
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جريزمان-مبابى-فرنسا

ظهور أبطال العالم وأوروبا في تصفيات اليورو اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك من خلال إقامة 7 مباريات، وستكون المواجهة الأبرز في تمام الساعة 8:45 مساء بين صربيا والبرتغال على ملعب ريد ستار ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتحتل صربيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تتواجد البرتغال بطلة أوروبا في المركز الرابع وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط، وبدورها تستقبل فرنسا بطلة العالم نظيرتها ألبانيا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب ستاد دو فرانس ضمن مباريات المجموعة الثامنة.
يوفنتوس‎

في مباراة مثيرة.. يوفينتوس يخطف فوزا قاتلا من نابولي

في مباراة مثيرة ورائعة حقق فريق يوفينتوس فوزا قاتلا على نظيره نابولي بنتيجة 4- 3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "تورينو" معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي، بهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنيتوس إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول مسابقة الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثامن. المباراة جاءت قوية ومثيرة منذ البداية ولم يمر سوى 16 دقيقة حتى أعلن دانيلو عن الهدف الأول لفريق يوفينتوس.
منتخب-إسبانيا

قائمة إسبانيا تشهد استبعاد كازورلا وعودة ألكانتارا

أعلن روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهتي رومانيا وجزر الفارو، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ويستأنف منتخب إسبانيا، في أوائل سبتمبر المقبل، مباريات تصفيات يورو 2020، بزيارة رومانيا، وبعدها بـ3 أيام سيستضيف جزر فارو. وحضر روبرت مورينو المباراة الافتتاحية لليجا بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة حامل اللقب، على ملعب سان ماميس، إضافة إلى مباريات أخرى وهي فالنسيا مع ريال سوسييداد، وأتلتيكو مدريد ضد خيتافي، كما حضر المعد البدني للمنتخب الإسباني رافائيل بول، مباراة إسبانيول وإشبيلية.
رونالدو - ميسي

كيف تحولت خصومة رونالدو وميسي إلى التألق المبهر؟

أقرّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بإعجابه بمسيرة قائد برشلونة ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني جعل منه لاعبا أفضل والعكس صحيح. وقال رونالدو: "أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان قد صرح سابقا بأنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا، وأنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. مايكل جوردان كان لديه منافسون في كرة السلة، آيرتون سينا وألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا 1. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة".
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