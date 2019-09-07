رياضة

تصفيات يورو 2020.. فرنسا تقسو على ألبانيا

تحرير:علي الزيني ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
استعاد المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثامنة من تصفيات يورو 2020، بعدما اكتسح نظيره منتخب ألبانيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي بباريس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليرفع منتخب الديوك رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف فقط عن منتخب أيسلندا، الذي يحتل المركز الثاني، ومنتخب تركيا صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط، في المقابل تجمد رصيد ألبانيا عند ست نقاط في المركز الرابع.
منتخب ألبانيا، لم يصمد سوى 8 دقائق فقط، حتى انفرد كينجسلي كومان بالمرمى، ووضع الكرة في الشباك، مسجلا الهدف الأول، وفي الدقيقة 27 عزز أوليفيه جيرو تقدم منتخب بلاده بهدف ثان، وفي الدقيقة 36، أضاع جريزمان ركلة جزاء، بعدما سدد الكرة في العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين. وفي الدقيقة
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البرتغال - رونالدو‎

البرتغال تُسقط صربيا برباعية في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب البرتغالي فوزا مستحقا على نظيره الصربي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ريد ستار ستاديوم، بمنافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، المباراة شهدت تفوق واضح لرفاق كريستيانو رونالدو وسط محاولات عديدة من جانب لاعبي منتخب صربيا.. وافتتح شريط الأهداف ويليام كارفالو مدافع منتخب البرتغال الذي استغل خطأ ساذج من حارس منتخب صربيا الذي سقطت الكرة من يده، ليضعها كارفالو بسهولة في الشباك قبل نهاية الشوط الأول.
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يهزم السعودية برباعية

حقق المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد السويس، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وسجل رباعية الفراعنة، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أحمد فتوح، صلاح محسن، في المقابل سجل هدف الأخضر عبد الإله علي العمري، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مجددًا يوم الثلاثاء القادم في مباراة ودية أخرى، على ملعب استاد السلام.
ناشئات-مصر-لكرة-الطائرة‎

ناشئات مصر يخسرن من الصين في مونديال الطائرة

تلقى المنتخب الوطني لناشئات كرة الطائرة، الخسارة الأولى فى بطولة العالم، أمام الصين ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 0 -3 في عدد الأشواط، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وبهذه النتيجة، تراجعت ناشئات مصر إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف البرازيل صاحبة الصدارة والصين في المركز الثاني، وضمنت ناشئات مصر التأهل لدور الـ16، بعد خسارة الكاميرون أمام البرازيل، وسيتحدد الترتيب النهائي لمنتخب الناشئات على إثر نتيجة مباراة الفريق أمام البرازيل، ونتائج بورتوريكو أمام الصين والكاميرون.
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أرسنال‎

جندوزي بعد ضمه للمنتخب: قررت الاستحمام لأستوعب ما حدث

علق ماتيو جندوزي لاعب خط وسط آرسنال على انضامامه للمنتخب الفرنسى الأول مشيرا إلى أنه فوجئ باستدعاء ديشامب المدير الفنى له، وتحدث جندوزي قائلا: "كنت في معسكر منتخب فرنسا للشباب، وقررت أن أذهب إلى غرفتي للحصول للنوم وكان هناك من يطرق على الباب لكنني لم أسمع". وأضاف: "بعد عدة دقائق وجدت هاتفي يرن وطلب مني مدرب المنتخب الفرنسى للشباب ملاقاتي سريعًا وحينما ذهبت إليه وجدته يقول لي أنا معجب بك لكن ينبغي عليك الرحيل من المعسكر، شعرت بالحيرة وسألته أذهب إلى أين؟ ووجدت المدرب يخبرنى بأنى سأذهب إلى المنتخب الأول".
كانتى

لامبارد يطالب ديشامب بعدم استدعاء كانتي

طالب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، بضرورة عدم استدعاء متوسط ميدان البلوز نجولو كانتي في فترة التوقف الدولية المقبلة، حتى يتمكن من التعافي بصورة نهائية من الإصابة، مشيرًا إلى أن الفرنسي البالغ من العمر 28 عامًا، لعب آخر 4 أعوام بشكل مستمر، وبدأ يدفع ثمن ذلك الإرهاق، واحتاج كونتي للحقن في ركبته كي يخوض نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وقضى معظم الفترة الإعدادية للموسم الجاري في التعافي من الإصابة، وشارك في مباراة ليفربول في السوبر الأوروبي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي على الرغم من شعوره بالألم.
برشلونة‎

برشلونة يستعيد توازنه في الليجا بخماسية في بيتيس

اكتسح فريق برشلونة ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو» ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. تقدم نبيل فقير لريال بيتيس في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، قبل أن يستعيد الفريق الكتالوني توازنه ويسيطر على مجريات اللعب بشكل كامل، ويتمكن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من إدارك التعادل في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1- 1.
ميسي

ميسي مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة المقبلة

واصل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى الغياب عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب الإصابة، حيث أصيب البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسي فى ظهوره الأول بتدريبات نادى برشلونة، وذكر الموقع الرسمى للفريق الكتالوني فى وقت سابق أن ميسي يعاني من ألم من الدرجة الأولى فى الجزء السفلى لساقه اليمنى. وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن النجم الأرجنتيني لا يزال يغيب عن التدريبات حتى اليوم، وأنه يواصل التدريب بمفرده للتعافى من الإصابة التى طالته أثناء التدريبات.
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