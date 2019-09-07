تصفيات يورو 2020.. فرنسا تقسو على ألبانيا

تحرير:علي الزيني ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

منتخب فرنسا

استعاد المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثامنة من تصفيات يورو 2020، بعدما اكتسح نظيره منتخب ألبانيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي بباريس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليرفع منتخب الديوك رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف فقط عن منتخب أيسلندا، الذي يحتل المركز الثاني، ومنتخب تركيا صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط، في المقابل تجمد رصيد ألبانيا عند ست نقاط في المركز الرابع.

منتخب ألبانيا، لم يصمد سوى 8 دقائق فقط، حتى انفرد كينجسلي كومان بالمرمى، ووضع الكرة في الشباك، مسجلا الهدف الأول، وفي الدقيقة 27 عزز أوليفيه جيرو تقدم منتخب بلاده بهدف ثان، وفي الدقيقة 36، أضاع جريزمان ركلة جزاء، بعدما سدد الكرة في العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين. وفي الدقيقة