ناشئات مصر يخسرن من الصين في مونديال الطائرة

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

ناشئات مصر لكرة الطائرة

تلقى المنتخب الوطني لناشئات كرة الطائرة، الخسارة الأولى فى بطولة العالم، أمام الصين ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 0 -3 في عدد الأشواط، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وبهذه النتيجة، تراجعت ناشئات مصر إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف البرازيل صاحبة الصدارة والصين في المركز الثاني، وضمنت ناشئات مصر التأهل لدور الـ16، بعد خسارة الكاميرون أمام البرازيل، وسيتحدد الترتيب النهائي لمنتخب الناشئات على إثر نتيجة مباراة الفريق أمام البرازيل، ونتائج بورتوريكو أمام الصين والكاميرون.

وحسم المنتخب الصيني الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-17، وحاولت ناشئات مصر العودة للمباراة في الشوط الثاني، لكن لاعبات الصين نجحن في حسم هذا الشوط لصالحهن بنتيجة 25-20، وعلى عكس مجريات الشوط الثاني، شهد الشوط الثالث تراجع في أداء لاعبات منتخب الناشئات أمام الصين، التي حسمت الشوط لصالحهن بنتيجة 25-12. ويتأهل