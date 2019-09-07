بيبلعهم من 6 شهور.. حكاية 24 ملعقة وأشياء أخرى في بطن مريض

تحرير:رانيا الديداموني ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

ملاعق وشوك استخركت من بطن المريض

دخلت سيدة تصرخ في المركز الهضمي بجامعة المنصورة، تستغيث لإنقاذ حياة نجلها البالغ من العمر 20 عامًا، حيث يعاني من ألم شديد في البطن ويصرخ دون أن تفهم ما به من ألم، وعندما خضع الشاب للفحوصات والأشعة اللازمة، تبين وجود أجسام غريبة بكثافة في الأمعاء، وعلى الفور تشكل فريق جراحي بالمركز تحت إشراف الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، وعضوية كلا من الدكتور محمد عبد الجواد والدكتور أمجد زغلول، والدكتور عماد الحفناوي، تحت إشراف الدكتور محمد الشوبري مدير المركز.

وأوضح الدكتور أمجد فؤاد، في تصريحات لـ"التحرير"، أن المريض معاق ذهنيا ويعاني من ضمور بالمخ، ووصل المركز وهو يعانى من آلام شديدة بالبطن، وبسؤال الأم أكدت أنها لم تتمكن من تهدئة صراخه وعلاجه بالطرق المعتادة، وتخاف أن يكون ابتلع شئ غريب أو مادة سامة. وأضاف: "عندما سألت والدته أكدت أنها لاحظت اختفاء ملاعق