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بيبلعهم من 6 شهور.. حكاية 24 ملعقة وأشياء أخرى في بطن مريض

تحرير:رانيا الديداموني ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م
ملاعق وشوك استخركت من بطن المريض
ملاعق وشوك استخركت من بطن المريض
دخلت سيدة تصرخ في المركز الهضمي بجامعة المنصورة، تستغيث لإنقاذ حياة نجلها البالغ من العمر 20 عامًا، حيث يعاني من ألم شديد في البطن ويصرخ دون أن تفهم ما به من ألم، وعندما خضع الشاب للفحوصات والأشعة اللازمة، تبين وجود أجسام غريبة بكثافة في الأمعاء، وعلى الفور تشكل فريق جراحي بالمركز تحت إشراف الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، وعضوية كلا من الدكتور محمد عبد الجواد والدكتور أمجد زغلول، والدكتور عماد الحفناوي، تحت إشراف الدكتور محمد الشوبري مدير المركز.
وأوضح الدكتور أمجد فؤاد، في تصريحات لـ"التحرير"، أن المريض معاق ذهنيا ويعاني من ضمور بالمخ، ووصل المركز وهو يعانى من آلام شديدة بالبطن، وبسؤال الأم أكدت أنها لم تتمكن من تهدئة صراخه وعلاجه بالطرق المعتادة، وتخاف أن يكون ابتلع شئ غريب أو مادة سامة. وأضاف: "عندما سألت والدته أكدت أنها لاحظت اختفاء ملاعق
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مريض-بالمنصورة-الجامعي (1)

24 ملعقة و7 فرش.. مريض يبتلع «النيش» في المنصورة

نجح فريق جراحي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، في استخراج عدد كبير من أدوات المائدة تنوعت بين 24 ملعقة وشوكة مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل، و7 فرش أسنان وأجسام أخرى غريبة، من أمعاء مريض بإعاقة ذهنية، إذ ابتلع تلك الأدوات دون وعي حتى أصيب بإعياء شديد، وترأس الفريق الجراحي الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، وعضوية كلا من الدكتور محمد عبد الجواد والدكتور أمجد زغلول، والدكتور عماد الحفناوي، تحت إشراف الدكتور محمد الشوبري مدير المركز.
الدكتور-أبو-بكر-رمضان

بعد التشريح.. بيان رسمي يكشف أسباب وفاة عالم النووي بالمغرب

أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بيانا رسميا، اليوم السبت، عن ملابسات وفاة الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بالهيئة، أثناء مشاركته بورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في المغرب، وقال الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، في البيان التوضيحي، إنه "بمتابعة الموقف من خلال السفارة المصرية في المغرب ووزارة الخارجية المصرية، أفاد السفير أشرف إبراهيم أنه أثناء الاجتماعات شعر الدكتور أبو بكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته".
رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (2)

المحاور في 2020.. جدول زمني بمشروعات مهمة في الصعيد

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشاريع المحاور التى تربط شرق النيل بغربه المنفذة بمحافظات الصعيد ستنتهى منتصف عام 2020، وقال إن مشروعات الصرف الصحي والصحة بالمحافظات لها أولوية لدى الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم دخول خدمات الصرف الصحي إلى 80 قرية جديدة في المنيا خلال الفترة المقبلة، موضحا في مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة المنيا، أن محور سمالوط الذي تفقده اليوم من المشروعات الكبرى في المحافظة، موضحا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة أكدت أهمية تواجد محور كل 25 كيلو مترا.
انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بغرب الإسكندرية بسبب كسر ماسورة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، عن انقطاع مياه الشرب، بغرب محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بالخط الرئيس للصرف الصحي، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة حتى تتمكن شركة الصرف الصحي من الإصلاح، حيث تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بغرب المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الصباح الباكر وعلى الفور تم إبلاغ شركة الصرف وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.
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مريض-بالمنصورة-الجامعي (1)

24 ملعقة و7 فرش.. مريض يبتلع «النيش» في المنصورة

نجح فريق جراحي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، في استخراج عدد كبير من أدوات المائدة تنوعت بين 24 ملعقة وشوكة مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل، و7 فرش أسنان وأجسام أخرى غريبة، من أمعاء مريض بإعاقة ذهنية، إذ ابتلع تلك الأدوات دون وعي حتى أصيب بإعياء شديد، وترأس الفريق الجراحي الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، وعضوية كلا من الدكتور محمد عبد الجواد والدكتور أمجد زغلول، والدكتور عماد الحفناوي، تحت إشراف الدكتور محمد الشوبري مدير المركز.
تسجيل- 387 ألف-مواطن-بالتأمين-الشامل-في-بورسعيد (1)

تسجيل 42 % من سكان بورسعيد في التأمين الصحي الشامل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس،، إن عدد المواطنين المسجلين في سجلات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بلغ 387 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد، كما بلغ عدد العمليات التي أجريت 3260 عملية، مشيرة، خلال جولتها على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، برفقة المحافظ اللواء عادل الغضبان، لمتابعة سير العمل بالتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إلى أن هذا العدد يمثل حوالى 42% من سكان بورسعيد، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على توفير خدمات صحية على أعلى مستوى لجموع المصريين.
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