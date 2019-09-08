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ضربة جديدة لجونسون.. استقالة وزيرة العمل البريطانية

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
ضربة جديدة تلقاه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد استقالة وزيرة العمل أمير رود من منصبها الوزاري بجانب خروجها من حزب المحافظين، احتجاجا على استراتيجيته في التعامل مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت في بيان اليوم السبت: "لا يمكنني أن أبقى في وقتٍ يُستبعَد محافظون جيّدون ومخلصون ومعتدلون"، في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ صوّتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء، بحسب فرانس برس.
وكان مجلس اللوردات البريطاني تبنّى بشكل نهائي يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتّفاق، في صفعة أخرى لجونسون المعارض للقانون.واتخذ رئيس الوزراء خطوة استثنائية تتمثل في طرد 21 من أعضاء حزبه الذين أيدوا هذا الإجراء. وهدد بإجراء انتخابات عامة، ودعا
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بأوامر ملكية.. إقالة وزير الطاقة السعودي ونائبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفا له، كما أمر بإعفاء عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وعين مكانه المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبا بالمرتبة الممتازة، وأصدر أمرا ثالثا بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين، لدى البحرين بالمرتبة الممتازة. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
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الأقمار الصناعية تكشف كذب طهران حول مصير ناقلتها

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ألمانيا تهاجم أردوغان: استغل القضاء بشكل مخزٍ

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بوريس-جونسون (3)

بأمر المحكمة.. رفض الطعن على قرار تعليق البرلمان البريطاني

رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن، بحسب العربية، وقال جونسون، يوم الأربعاء، إن بلاده سننسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، على الرغم من إقرار البرلمان البريطاني، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق مسبق.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

جونسون يخسر أولى معاركه.. المعارضة تحسم مصير بريكست في البرلمان

خسر بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية، أول معاركه المهمة، بعدم فشل في كسب دعم النواب في التصويت الحاسم داخل البرلمان، بشأن الخروج من البريكست بدون اتفاق، إذ صوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية 328 بمن فيهم معارضي بريكست من الحزب المحافظ، لصالح مشروع قانون يمنع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مقابل 301 رفضوا التشريع، وهو ما يمنح النواب التحكم في جدول أعمال المجلس يوم الأربعاء.. وفي أول تعليق له، اتهم جونسون البرلمان بعرقلة مسار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،
البريكست

الخطة البديلة.. سلاح جونسون في التفاوض مع بروكسل

يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البحث عن حلول جديدة لتجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد التقارير التي تحذر من تأثير ذلك على اقتصاد البلاد. حيث قام جونسون بأول محاولة علنية لإعادة التفاوض بشأن اتفاق "البريكست"، وأرسل رسالة إلى دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، قال فيها إنه يريد استبدال أحكام الخطة البديلة للحدود الأيرلندية في اتفاقية "البريكست"، "بالتزام قانوني" بعدم بناء حدود صلبة أو إجراء عمليات تفتيش بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهي الحدود الجديدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
المطرقة-الصفراء

تسريب جديد يكشف مخاطر «البريكست» دون اتفاق

منذ استقالته من منصبه وزيرا للخارجية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ويرفض بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحالي، اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. وتعهد جونسون في أكثر من مناسبة، بتحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده المحدد في 31 أكتوبر المقبل، حتى وإن كان ذلك دون اتفاق. إلا أن وثيقة جديدة مسربة، من عملية "المطرقة الصفراء" تشير إلى أن بريطانيا في انتظار عواقب وخيمة، حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
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