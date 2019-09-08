بأوامر ملكية.. إقالة وزير الطاقة السعودي ونائبه

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفا له، كما أمر بإعفاء عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وعين مكانه المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبا بالمرتبة الممتازة، وأصدر أمرا ثالثا بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين، لدى البحرين بالمرتبة الممتازة. بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكشف مصدر سعودي رفض ذكر اسمه لـ"بلومبرج"، إعفاء خالد الفالح أيضا من مهام رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" النفطية، مشيرأ إلى من المقرر أن يحل ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة محل الفالح في رئاسة إدارة الشركة، بحسب روسيا اليوم. ويهدف تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة "أرامكو" إلى فصل الشركة عن