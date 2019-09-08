محمود الخطيب يمنع مجلسه من استخدام السوشيال ميديا

وجه مجلس الإدارة بالإجماع الشكر للكابتن محمد يوسف على ما قدمه من جهود غير عادية خلال فترة توليه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ ص

مجلس الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعا مساء أمس السبت، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة، والتي من أبرزها منع أعضاء مجلس الإدارة من تناول أخبار النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور، وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف.

جاءت قرارات المجلس على النحو التالي:• اعتماد التصديق على محضر الجلسة 12 العادية المنعقدة بتاريخ 7 أغسطس 2019. • اتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على مواقع