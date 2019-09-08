رياضة

محمود الخطيب يمنع مجلسه من استخدام السوشيال ميديا

وجه مجلس الإدارة بالإجماع الشكر للكابتن محمد يوسف على ما قدمه من جهود غير عادية خلال فترة توليه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
تحرير:أحمد سعيد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ ص
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعا مساء أمس السبت، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة، والتي من أبرزها منع أعضاء مجلس الإدارة من تناول أخبار النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور، وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف.
جاءت قرارات المجلس على النحو التالي:• اعتماد التصديق على محضر الجلسة 12 العادية المنعقدة بتاريخ 7 أغسطس 2019. • اتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على مواقع
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تصفيات يورو 2020.. فرنسا تقسو على ألبانيا

استعاد المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثامنة من تصفيات يورو 2020، بعدما اكتسح نظيره منتخب ألبانيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي بباريس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليرفع منتخب الديوك رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف فقط عن منتخب أيسلندا، الذي يحتل المركز الثاني، ومنتخب تركيا صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط، في المقابل تجمد رصيد ألبانيا عند ست نقاط في المركز الرابع.
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البرتغال تُسقط صربيا برباعية في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب البرتغالي فوزا مستحقا على نظيره الصربي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ريد ستار ستاديوم، بمنافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، المباراة شهدت تفوق واضح لرفاق كريستيانو رونالدو وسط محاولات عديدة من جانب لاعبي منتخب صربيا.. وافتتح شريط الأهداف ويليام كارفالو مدافع منتخب البرتغال الذي استغل خطأ ساذج من حارس منتخب صربيا الذي سقطت الكرة من يده، ليضعها كارفالو بسهولة في الشباك قبل نهاية الشوط الأول.
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المنتخب الأولمبي يهزم السعودية برباعية

حقق المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد السويس، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وسجل رباعية الفراعنة، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أحمد فتوح، صلاح محسن، في المقابل سجل هدف الأخضر عبد الإله علي العمري، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مجددًا يوم الثلاثاء القادم في مباراة ودية أخرى، على ملعب استاد السلام.
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محمد-يوسف

ماذا فعل محمد يوسف في آخر مران له مع الأهلي؟

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم الأحد، تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء، حيث يعد هذا المران هو الأخير له، بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر والذي سيتولى مهمة تدريب الفريق بداية من غد، رفقة مساعديه مع استمرار سامي قمصان مدربا مساعدا. وخصص يوسف فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة للاعبين في المران، تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، فيما قام يوسف بتخصيص تقسيمة قوية للاعبين في ختام المران، شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

شقيق العامري فاروق يثير الجدل على الفيسبوك

أثار خالد العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جدلا واسعًا عقب تعليقه على بيان رانيا علواني، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بشأن أزمتها الأخيرة خلال الساعات الأخيرة، بعد الدخول في أزمة مع جماهير القلعة الحمراء، وتنصلها من مسؤولية قرار تعيين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
مجلس-إدارة-الأهلي يبدأ-اجتماعه-بالوقوف دقيقة-حدادًا-على روح-خالد-توحيد

أزمة رانيا علواني تفضح الانقسامات في مجلس الخطيب

أعلن النادي الأهلي عن تعيين السويسري رينيه فايلر، مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم وظن مجلس إدارة النادي أنهم وضعوا حدا للجدل الذي دار حول هوية المدير الفني الذي يقود الفريق بعد إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب الخروج من دور الـ16 من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز، إلا أن المدرب لم ينل رضا جماهير القلعة الحمراء، خاصة أن سقف الطموحات الجماهيرية وصل لقائمة مدربين من الأسماء العالمية على رأسهما الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني السابق لروما وإنتر، والبرازيلي مانو، والذي فشل وفد النادي الذي تواجد في أوروبا في التعاقد معهما.
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

المشرف على قناة الأهلي يعلق على أزمة رانيا علواني

علق حامد عز الدين، المشرف على قناة النادي الأهلي، على حالة الغضب والجدل التي انتابت الجماهير الحمراء، أمس السبت، بعدما أعلن النادي رسميًّا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي، وما تبعه من مشادات كلامية بين الجماهير، ورانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».
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