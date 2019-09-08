«حسم ورسوم البليت» أبرز محاكمات الأحد

دعوى تطالب ببطلان الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية المستبدلة بشأن قصر حق الرؤية للأطفال على الآباء والأجداد دون المحارم من النساء

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

المحكمة العسكرية- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتنوع بين قضايا إرهاب وقضايا تجارية وأخرى دستورية، تتقدمها مواصلة المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، محاكمة 304 متهمين بقضية "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، ونسبت نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسؤول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان، من بينهم علي بطيخ، ومجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين بقضية «حسم» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، واستهداف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق