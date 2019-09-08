«حسم ورسوم البليت» أبرز محاكمات الأحد
دعوى تطالب ببطلان الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية المستبدلة بشأن قصر حق الرؤية للأطفال على الآباء والأجداد دون المحارم من النساء
تحرير:سماح عوض الله
٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص
المحكمة العسكرية- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتنوع بين قضايا إرهاب وقضايا تجارية وأخرى دستورية، تتقدمها مواصلة المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، محاكمة 304 متهمين بقضية "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، ونسبت نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسؤول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان، من بينهم علي بطيخ، ومجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين بقضية «حسم» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، واستهداف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين بقضية «حسم» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، واستهداف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
رشوة إيجوث
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع، بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه.
أسندت النيابة للمتهم "ممدوح. م. ع"، 65 سنة، العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق، منها فندقا ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إ. ا"، و"م. م"، و"س. ا"، وولديه القاصرين "مهند ومروان"، في الفترة من 2012 إلى 2016، على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوٍ لاستغلاله سلطات وظيفته.
رسوم الحديد المستورد
تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، حكمها في الطعون المقامة من وزارة التجارة والصناعة وعدد من الشركات المصنعة للحديد والصلب، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض رسوم على استيراد خام البليت.
يحمل الطعن رقم 89002 لسنة 65 قضائية، وورد فيه أن قطاع المعالجات التجارية بالوزارة تلقى شكوى من شركة السويس للصلب ومجموعة حديد عز وشركة المراكبي للصلب وشركة قنديل للصلب، يدعون فيها أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتجات الحديد والصلب ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية، وكان نتيجة ذلك الضرر أن انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 18% وانخفضت حصص السوق الخاصة بالصناعة المحلية 13%، كما أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في المخزون بلغت 124%، وتحول صافي الأرباح إلى صافي خسائر.
وأشار الطعن إلى أن التطورات في أسواق الصلب العالمية باتت تهدد صناعة الصلب المصرية؛ وذلك بعد انتشار رسوم الحماية في البلدان الرئيسية وغلق هذه الأسواق أمام الصادرات فإن نصف حجم التجارة العالمية في الصلب يتجه إلى الأسواق المفتوحة ومن بينها مصر، موضحة أنه خلال الآونة الأخيرة اشتعلت حرب تجارية بين القوى الاقتصادية العظمى في العالم بدأت برسوم جمركية وقائية فرضتها الولايات المتحدة ضد واردات الصلب ثم تبعتها دول الاتحاد الأوروبي وتركيا بإجراءات انتقامية مماثلة وذلك لحماية الصناعة المحلية من المنافسات الضارة، الناتجة عن ممارسة الإغراق.
حق الرؤية
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية المستبدلة بشأن قصر حق الرؤية للأطفال على الآباء والأجداد دون المحارم من النساء.
تحمل الدعوى رقم 31 لسنة 41 دستورية، وأقامتها مشيرة محمد فوزى، وطالبت فيها بالطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، في ما تضمنته من قصر حق الرؤية على الآباء والأجداد دون المحارم من النساء، وذلك لتعارضها مع الفقرتين الخامسة والسادسة من ذات المادة، ولمخالفتها مواد وأحكام دستور مصر، وهى المواد (2، 4، 9، 10، 51، 93) والفقرة الرابعة من المادة 11 والفقرتين الثالثة والسادسة من المادة 80 من الدستور الحالى.