العلامة الكاملة هدف إسبانيا وإيطاليا بتصفيات اليورو

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

إسبانيا

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إسبانيا نظيرتها جزر فارو، على ملعب المولينون في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة السادسة، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما تتذيل جزر فارو الترتيب دون رصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة يحتضن ملعب فريندز أرينا القمة الإسكندنافية عندما تستقبل السويد، صاحبة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، نظيرتها النرويج الثالثة برصيد 8 نقاط، وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءً.

وفي المجموعة العاشرة ترحل إيطاليا المتصدرة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، لمواجهة فنلندا الثانية برصيد 12 نقطة، في تمام الساعة 8:45 مساءً. وضمن مباريات نفس المجموعة، تستقبل اليونان الخامسة برصيد 4 نقاط، منتخب ليشتنشتاين متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط على ملعب أثينا الأولمبي في تمام الساعة 8:45

وفي المجموعة العاشرة ترحل إيطاليا المتصدرة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، لمواجهة فنلندا الثانية برصيد 12 نقطة، في تمام الساعة 8:45 مساءً.



وضمن مباريات نفس المجموعة، تستقبل اليونان الخامسة برصيد 4 نقاط، منتخب ليشتنشتاين متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط على ملعب أثينا الأولمبي في تمام الساعة 8:45 مساءً.



وفي المجموعة الرابعة تستقبل سويسرا الثالثة برصيد 5 نقاط نظيرتها جبل طارق متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط على ملعب توربيلون في تمام الساعة السادسة مساءً.



وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل الدنمارك الثانية برصيد 8 نقاط لمواجهة جورجيا الخامسة برصيد 3 نقاط على ملعب بوريس بايشادزي دينامو أرينا في تمام الساعة السادسة مساءً.