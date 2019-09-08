رياضة

العلامة الكاملة هدف إسبانيا وإيطاليا بتصفيات اليورو

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
إسبانيا
إسبانيا
تتواصل، اليوم الأحد، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إسبانيا نظيرتها جزر فارو، على ملعب المولينون في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة السادسة، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما تتذيل جزر فارو الترتيب دون رصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة يحتضن ملعب فريندز أرينا القمة الإسكندنافية عندما تستقبل السويد، صاحبة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، نظيرتها النرويج الثالثة برصيد 8 نقاط، وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءً.
وفي المجموعة العاشرة ترحل إيطاليا المتصدرة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، لمواجهة فنلندا الثانية برصيد 12 نقطة، في تمام الساعة 8:45 مساءً. وضمن مباريات نفس المجموعة، تستقبل اليونان الخامسة برصيد 4 نقاط، منتخب ليشتنشتاين متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط على ملعب أثينا الأولمبي في تمام الساعة 8:45
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فان دايك

ليفربول يقترب من مكافأة فان دايك بعقد جديد

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى اقتراب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من تجديد تعاقده مع ليفربول، وذلك تقديرًا للمستويات المميزة التي قدمها مع الريدز منذ انضمامه للفريق في شهر يناير من عام 2018، حيث قاد الفريق في الموسم الأول للوصول إلى نهائي دوري أبطال أبطال أوروبا، وفي الموسم الماضي قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
برج-العرب

أمن الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ لتأمين نهائي الكأس

رفعت مديرية أمن الإسكندرية حالة الاستعداد القصوى معلنة حالة الطوارئ، لتأمين اللقاء المرتقب، مساء اليوم الأحد، الذي يجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، إذ يلتقيان على ملعب ستاد برج العرب الدولي، والتي تقرر السماح فيها بالحضور الجماهيري لنحو 20 ألف متفرج. وكان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، قد عقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور القيادات الأمنية، لوضع خطة تأمين المباراة ووضع خط سير عملية التأمين، إذ تقرر فتح الملعب في الساعة الواحدة ظهرا أمام الجماهير والغلق قبل موعد المباراة بساعة.
راموس‎

راموس يطارد الأرقام القياسية في تصفيات اليورو

يستهدف قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس، معادلة رقمين قياسيين مع منتخب بلاده، عندما يواجه جزر فارو في تصفيات يورو 2020، اليوم الأحد، وبمجرد دخول سيرجيو راموس إلى أرض الملعب اليوم الأحد سيعادل الرقم القياسي المحلي والأوروبي لزميله السابق إيكر كاسياس بخوض المباراة الدولية رقم 167، وستقام المباراة في استاد المولينون بمدينة خيخون والتي شهدت وصول راموس للمباراة المئوية مع منتخب بلاده قبل سنوات، ويمر قائد ريال مدريد بحالة جيدة بعد أن هز الشباك 4 مرات في 5 مباريات بالتصفيات الأوروبية.
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سامي -العراقي‎

صفقة جديدة.. الزمالك يتعاقد مع سامى العراقى

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع اللاعب سامي العراقي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، ويأتى التعاقد لرغبة القلعة البيضاء فى الاحتفاظ بلقب دوري سوبر السلة للموسم الثاني على التوالي. ويملك سامي العراقي سجلا حافلا فى اللعبة، حيث كان يلعب فى الدانمارك ولعب أيضًا بين صفوف منتخب الدانمارك؛ ما جعل مجلس الزمالك يتعاقد معه بناء على رؤية وطلب من جانب عصام عبدالحميد، المدير الفني لفريق السلة.
منتخب-إسبانيا

قائمة إسبانيا تشهد استبعاد كازورلا وعودة ألكانتارا

أعلن روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهتي رومانيا وجزر الفارو، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ويستأنف منتخب إسبانيا، في أوائل سبتمبر المقبل، مباريات تصفيات يورو 2020، بزيارة رومانيا، وبعدها بـ3 أيام سيستضيف جزر فارو. وحضر روبرت مورينو المباراة الافتتاحية لليجا بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة حامل اللقب، على ملعب سان ماميس، إضافة إلى مباريات أخرى وهي فالنسيا مع ريال سوسييداد، وأتلتيكو مدريد ضد خيتافي، كما حضر المعد البدني للمنتخب الإسباني رافائيل بول، مباراة إسبانيول وإشبيلية.
إنريكي- وأبنته‎

لويس إنريكي يعلن وفاة ابنته بعد صراع مع مرض السرطان

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق، وفاة ابنته صاحبة الـ9 سنوات بعد صراع مع مرض السرطان، ونشر إنريكي عبر حسابه الشخصي تويتر تغريدة ليكشف عن وفاة ابنته، قائلا: «توفيت ابنتنا تشانا مساء اليوم عن عمر 9 سنوات، بعد صراع لمدة 5 أشهر عصيبة مع مرض سرطان العظام». وكان إنريكى ترك معسكر المنتخب الإسبانى منذ فترة قبل مواجهات فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وقال الاتحاد حينها إن ذلك لأسباب عائلية، قبل أن يقرر ترك مهمة تدريب الماتادور بشكل نهائى، لكنه لم يكشف حينها عن المشكلات العائلية التى تواجهه.
نيمار

الغموض يزداد حول مصيره.. نيمار يدخل عالم التمثيل

يبدو أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا على موعد مع تجربة جديدة في عالم الفن، حيث يقترب من الانضمام إلى أسرة عمل مسلسل الجريمة الإسباني "La Casa de Papel"، حيث من المقرر أن يقوم بدور شخصية راهب برازيلي خلال حلقتين في حلقات الموسم الثالث من المسلسل الذي سيتم عرضه على شبكة "نتفليكس". المسلسل الإسباني "La Casa de Papel" حطم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم في أسبوع، حيث حقق أكثر من 34 مليون مشاهدة، وقام نيمار بتصوير المشاهد الخاصة به بداية العام الجاري.
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