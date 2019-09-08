بعد إلغاء لقاء ترامب بطالبان.. كابول تعلن شرط السلام

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

دونالد ترامب وأشرف غني - صورة أرشيفية

قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة "طالبان" العنف وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة، مضيفا: "السلام الحقيقي سيتحقق عندما توافق طالبان على وقف إطلاق النار"، وجاءت التصريحات تعليقا على إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثات سلام مع كبار زعماء طالبان في مجمع رئاسي في كامب ديفيد في ماريلاند، وهو القرار الذي رحبت به الرئاسة الأفغانية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز".

وكان ترامب قد أعلن أنه قرر إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء "طالبان" بعد اعترافهم بشن هجوم كابول، الذي تسبب في مقتل أبرياء، وجاء ذلك في سلسلة تدوينات على "تويتر"، اليوم، قال فيها الرئيس الأمريكي: "إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام، فربما لا يكون لديهم القوة للتفاوض على اتفاق