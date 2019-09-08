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بعد إلغاء لقاء ترامب بطالبان.. كابول تعلن شرط السلام

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
دونالد ترامب وأشرف غني - صورة أرشيفية
دونالد ترامب وأشرف غني - صورة أرشيفية
قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة "طالبان" العنف وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة، مضيفا: "السلام الحقيقي سيتحقق عندما توافق طالبان على وقف إطلاق النار"، وجاءت التصريحات تعليقا على إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثات سلام مع كبار زعماء طالبان في مجمع رئاسي في كامب ديفيد في ماريلاند، وهو القرار الذي رحبت به الرئاسة الأفغانية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز".
وكان ترامب قد أعلن أنه قرر إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء "طالبان" بعد اعترافهم بشن هجوم كابول، الذي تسبب في مقتل أبرياء، وجاء ذلك في سلسلة تدوينات على "تويتر"، اليوم، قال فيها الرئيس الأمريكي: "إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام، فربما لا يكون لديهم القوة للتفاوض على اتفاق
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بأوامر ملكية.. إقالة وزير الطاقة السعودي ونائبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفا له، كما أمر بإعفاء عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وعين مكانه المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبا بالمرتبة الممتازة، وأصدر أمرا ثالثا بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين، لدى البحرين بالمرتبة الممتازة. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
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ضربة جديدة لجونسون.. استقالة وزيرة العمل البريطانية

ضربة جديدة تلقاه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد استقالة وزيرة العمل أمير رود من منصبها الوزاري بجانب خروجها من حزب المحافظين، احتجاجا على استراتيجيته في التعامل مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت في بيان اليوم السبت: "لا يمكنني أن أبقى في وقتٍ يُستبعَد محافظون جيّدون ومخلصون ومعتدلون"، في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ صوّتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء، بحسب فرانس برس.
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الأقمار الصناعية تكشف كذب طهران حول مصير ناقلتها

شهدت الأشهر الأخيرة العديد من التطورات في منطقة خليج عدن، ومضيق هرمز، وصلت تداعياتها إلى مناطق أخرى حول العالم. الأزمة بدأت عندما تعرضت 4 ناقلات لحادث بالقرب من سواحل مدينة الفجيرة الإماراتية، منتصف مايو الماضي، أعقبها هجوم آخر على ناقلتين في خليج عدن في شهر يونيو، لم تتوقف الأزمة هنا، ففي أغسطس الماضي، احتجزت البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية، بدعوى خرقها العقوبات المفروضة على سوريا، لترد طهران باحتجاز ناقلة بريطانية، إلا أن الأمور تطورت لصالح إيران، حيث قررت سلطات جبل طارق إطلاق سراح السفينة الإيرانية.
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دعابة بوتين لترامب تفتح فصلا جديدا للحرب الباردة

بات واضحًا أن انهيار معاهدة الصواريخ النووية التي وقعت في زمن الحرب الباردة، قد يكون لها تأثيرٌ جديدٌ على استعادة هذه الفترة الحرجة على المستوى السياسي، خاصة إذا ما دخل صراع التسليح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات جديدة من التطوير. ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات يدرك مدى أهمية مواكبة الصراع التسليحي والتطوير العسكري، والذي سيكون له الفضل الأكبر في إبقاء موسكو كقوة سياسية دولية، محتفظة بمكانتها المؤثرة في الأوساط العالمية.
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16 قتيلا و119 جريحًا حصيلة ضحايا انفجار أفغانستان

قتل 16 مدنيا على الأقل، وأصيب 119 آخرون بجروح، بتفجير ضخم هز العاصمة كابول، وتبنته حركة "طالبان" عقب ساعات من كشف المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد عن مسودة اتفاق معها، بحسب "روسيا اليوم". وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، خاصة أن التفجير تسبب بتدمير عدد من البيوت. وأوضح أن الهجوم استهدف مجمع "غرين فيليج" الذي يضم العديد من المنظمات الدولية وبيوت الضيافة. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، وقالت حسب وكالة أسوشييتد برس إنها استهدفت قوات أجنبية، على الرغم من أن معظم الضحايا من المدنيين.
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انفجار ضخم قرب السفارات والأبنية الحكومية بأفغانستان

قال مراسلون لوكالة "رويترز" إن انفجارًا ضخمًا هز العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، في منطقة قريبة من سفارات وأبنية حكومية. ولم يعرف على الفور ما إذا كان الانفجار أدى إلى سقوط ضحايا. يأتي ذلك في ظل تأكيد مسؤولين أفغان أن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، عرض على الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم، مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، من المتوقع أن يمهد الطريق لانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أطول حرب تخوضها على الإطلاق في أفغانستان.
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البنتاجون يعلق على الانسحاب من أفغانستان

علَق رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، اليوم الخميس، على خطوة انسحاب واشنطن من أفغانستان. وقال الجنرال دانفورد: إن "الحديث لا يدور حاليا عن سحب واشنطن قواتها من أفغانستان لأن حكومة كابل لم تعد قادرة على ضمان الأمن في البلاد". وأوضح أنه في المرحلة الراهنة من مفاوضات السلام بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحركة طالبان "لا يستخدم مصطلح "الانسحاب"، مضيفا: "نعتقد الآن أن الأفغان يحتاجون إلى الدعم للتعامل مع مستوى العنف الحالي".
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ترامب: السيسي مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ووفقا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها على "تويتر"، فإن الرئيس الأمريكي أكد أن "الرئيس السيسي عنصر مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن ما يقوم به السيسي هام جدا في المنطقة. وأضاف ترامب: "مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".
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