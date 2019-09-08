رياضة

الزمالك يسعى لانتزاع الكأس المفضل من أنياب بيراميدز

تحرير:أحمد سيد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
الزمالك
الزمالك
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الـ87، والتي تقام بحضور 20 ألف متفرج. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة المباراة بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المواجهة، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدا، وأدريان حكما مساعدا ثانيا، بينما سيكون مارشال حكما رابعا.
الزمالك تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود بهدف دون رد، في دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربي في دور الـ16 بهدفين مقابل لا شيء، وبعدها الفوز في دور الثمانية على مصر للمقاصة بهدف دون رد، وفاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نصف النهائي. في المقابل تأهل بيراميدز
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ليفربول يقترب من مكافأة فان دايك بعقد جديد

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى اقتراب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من تجديد تعاقده مع ليفربول، وذلك تقديرًا للمستويات المميزة التي قدمها مع الريدز منذ انضمامه للفريق في شهر يناير من عام 2018، حيث قاد الفريق في الموسم الأول للوصول إلى نهائي دوري أبطال أبطال أوروبا، وفي الموسم الماضي قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
برج-العرب

أمن الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ لتأمين نهائي الكأس

رفعت مديرية أمن الإسكندرية حالة الاستعداد القصوى معلنة حالة الطوارئ، لتأمين اللقاء المرتقب، مساء اليوم الأحد، الذي يجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، إذ يلتقيان على ملعب ستاد برج العرب الدولي، والتي تقرر السماح فيها بالحضور الجماهيري لنحو 20 ألف متفرج. وكان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، قد عقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور القيادات الأمنية، لوضع خطة تأمين المباراة ووضع خط سير عملية التأمين، إذ تقرر فتح الملعب في الساعة الواحدة ظهرا أمام الجماهير والغلق قبل موعد المباراة بساعة.
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راموس يطارد الأرقام القياسية في تصفيات اليورو

يستهدف قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس، معادلة رقمين قياسيين مع منتخب بلاده، عندما يواجه جزر فارو في تصفيات يورو 2020، اليوم الأحد، وبمجرد دخول سيرجيو راموس إلى أرض الملعب اليوم الأحد سيعادل الرقم القياسي المحلي والأوروبي لزميله السابق إيكر كاسياس بخوض المباراة الدولية رقم 167، وستقام المباراة في استاد المولينون بمدينة خيخون والتي شهدت وصول راموس للمباراة المئوية مع منتخب بلاده قبل سنوات، ويمر قائد ريال مدريد بحالة جيدة بعد أن هز الشباك 4 مرات في 5 مباريات بالتصفيات الأوروبية.
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ايمن-حفنى

المقاصة يقترب من ضم نجم الزمالك بشكل نهائي

أكد بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي اقتربت من ضم أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مدير عام نادي مصر للمقاصة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: "اقتربنا من إتمام ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة". وعن خسارة مصر للمقاصة تحت قيادة أحمد حسام «ميدو»، في دور ربع النهائي لكأس مصر بهدف دون رد، أمام الزمالك قال بكري سليم: "ميدو مدرب واعد، ندعمه ولا نتعامل في كل مباراة على حدة".
مصر للمقاصة (2)

تعرف على تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

استقرَّ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير محمود عثمان، الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة

استقرَّ المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي مصر للمقاصة، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. وسيعود طارق حامد للمشاركة مع الفريق، فيما سيتم الاعتماد على عبدالله جمعة في مركز الجناح، كما سيعود محمد عواد، لحراسة المرمى بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة بدوري الأبطال، أمام ديكيداها الصومالي.
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أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو الملقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره عن لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.
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