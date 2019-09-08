الزمالك يسعى لانتزاع الكأس المفضل من أنياب بيراميدز

تحرير:أحمد سيد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

الزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الـ87، والتي تقام بحضور 20 ألف متفرج. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة المباراة بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المواجهة، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدا، وأدريان حكما مساعدا ثانيا، بينما سيكون مارشال حكما رابعا.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود بهدف دون رد، في دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربي في دور الـ16 بهدفين مقابل لا شيء، وبعدها الفوز في دور الثمانية على مصر للمقاصة بهدف دون رد، وفاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نصف النهائي. في المقابل تأهل بيراميدز

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود بهدف دون رد، في دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربي في دور الـ16 بهدفين مقابل لا شيء، وبعدها الفوز في دور الثمانية على مصر للمقاصة بهدف دون رد، وفاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نصف النهائي.



في المقابل تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا في دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء في دور الثمانية، وفي نصف النهائي فاز على بتروجت بهدفين نظيفين أيضًا.



الزمالك يسعى للفوز باللقب الـ27 في تاريخه ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد ضياع درع الدوري الممتاز لصالح الأهلي، وفي المقابل يطمح بيراميدز في اقتناص أول بطولة في تاريخه.



