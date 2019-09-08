تكدس فى محور المشير طنطاوي بسبب حادث مروري

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

حادث مروري- أرشيفية

شهد محور المشير طنطاوي حالة من التكدس المروري، جراء حادث سير، حيث صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال محاولته عبور الطريق، وبادر الأهالي بطلب الإسعاف وقوات النجدة، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى، لإسعافه وتقديم العلاج اللازم له لإنقاذ حياته. وبينما سبّب الحادث تكدس حركة المرور، وصلت قوات التدخل السريع إلى المكان، وفتحوا الطريق بشكل جزئي، فى حين تجري الاستعانة بأوناش المرور لنقل السيارة من مكان الحادث لفتح الطريق بكامل طاقته ومنع تكدس السيارات.

وتشن الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالتعاون مع إدارات الأحياء المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والسيارات المتروكة، وذلك لتيسير حركة المرور ومنع تكدسها، بجانب منع استخدام المركبات المتروكة فى حوادث وجرائم إرهابية، وتسهل الإدارة الإجراءات أمام الأهالي المتقدمين لاسترداد سياراتهم بعد دفع الغرامات المقررة

وتشن الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالتعاون مع إدارات الأحياء المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والسيارات المتروكة، وذلك لتيسير حركة المرور ومنع تكدسها، بجانب منع استخدام المركبات المتروكة فى حوادث وجرائم إرهابية، وتسهل الإدارة الإجراءات أمام الأهالي المتقدمين لاسترداد سياراتهم بعد دفع الغرامات المقررة وأخذ قرارات عدم إشغال الطريق بمركبات مهملة.



كما تتابع غرفة عمليات مرور القاهرة حجم الكثافات المرورية للتدخل السريع حال وقوع حوادث، وتكثف القوات حملات الرادار، لرصد مخالفات السير وتجاوز السرعات المحددة، وذلك للحد من حوادث الطرق التى تقع بسبب السرعة الجنونية ورعونة السائقين.



