جريمة

تكدس فى محور المشير طنطاوي بسبب حادث مروري

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
حادث مروري- أرشيفية
حادث مروري- أرشيفية
شهد محور المشير طنطاوي حالة من التكدس المروري، جراء حادث سير، حيث صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال محاولته عبور الطريق، وبادر الأهالي بطلب الإسعاف وقوات النجدة، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى، لإسعافه وتقديم العلاج اللازم له لإنقاذ حياته. وبينما سبّب الحادث تكدس حركة المرور، وصلت قوات التدخل السريع إلى المكان، وفتحوا الطريق بشكل جزئي، فى حين تجري الاستعانة بأوناش المرور لنقل السيارة من مكان الحادث لفتح الطريق بكامل طاقته ومنع تكدس السيارات.
وتشن الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالتعاون مع إدارات الأحياء المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والسيارات المتروكة، وذلك لتيسير حركة المرور ومنع تكدسها، بجانب منع استخدام المركبات المتروكة فى حوادث وجرائم إرهابية، وتسهل الإدارة الإجراءات أمام الأهالي المتقدمين لاسترداد سياراتهم بعد دفع الغرامات المقررة
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برلماني يطالب بإلغاء هيئة تعليم الكبار

انتقد فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تزايد الأمية في مصر، عدم وجود استراتيجية حقيقية من قبل الحكومة لمحو الأمية، مطالبا بإلغاء هيئة التعليم الكبار، إذ أنه وبحسب تصريح رئيسها السابق مصطفى رجب، فالفساد داخل الهيئة يفوق الخيال، إذ توجد سوق سوداء لبيع الشهادات للراغبين من قبل الموظفين والمعلمين، وتحول مشروع محو الأمية إلى "سبوبة" لدى البعض بالقري والريف، والفساد وصل إلى حد خلق أسماء وهمية ومكررة لمواطنين حصلوا على شهادات محو الأمية بغية استلام المكافآت المقررة لهم.
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كثافات بطريق «الصف- الجيزة» بسبب انقلاب سيارة

شهد طريق "الصف- الجيزة" صباح اليوم الخميس، انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق؛ ما تسبب فى إصابة قائدها واثنين من مرافقيه، وعلى الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بينما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور على الطريق، وتدخلت أوناش المرور لسحب السيارة من عرض الطريق، وتم فتحه جزئيا، وتسيير الحركة، وتولى رجال الإدارة العامة للمرور استخدام أوناش لسحب السيارة من مكان الحادث، مع نشر خدمات دعم مرورية.
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شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.
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تعطل دائري البساتين وطريق الصف الجيزة بسبب حادثين

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