صحف الإمارات: إيران تبدأ خطوة ثالثة من التصعيد

الصحف أشارت إلى عقد الحكومة السودانية اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وسط العاصمة الخرطوم، أول اجتماعاتها فور أداء الوزراء لليمين الدستورية

تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، على استمرار التصعيد الإيراني، واستعرضت الشأن السوداني وبدء الحكومة اليوم أداء مهامها كما تناولت تطورات الأوضاع في سوريا وفلسطين بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن إيران أعلنت، أمس، بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، في تخفيض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما يثير قلق الأسرة الدولية. وبينما قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لم تفاجأ بقرار طهران، عدَّت لندن القرار الإيراني مخيبا للغاية.

وتحت عنوان "إيران.. خطوة ثالثة على طريق التخلي عن التزامات الاتفاق النووي"، تناولت صحيفة "الخليج" تأكيد مسؤول إيراني، أمس السبت، رسميا، بدء بلاده خطوة جديدة في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني، وأعربت بريطانيا عن شعورها بـ"خيبة الأمل"، بينما اعتبرت الولايات المتحدة الخطوة غير مقبولة، وأشارت

وتحت عنوان "إيران.. خطوة ثالثة على طريق التخلي عن التزامات الاتفاق النووي"، تناولت صحيفة "الخليج" تأكيد مسؤول إيراني، أمس السبت، رسميا، بدء بلاده خطوة جديدة في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني، وأعربت بريطانيا عن شعورها بـ"خيبة الأمل"، بينما اعتبرت الولايات المتحدة الخطوة غير مقبولة، وأشارت إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها شكوك بأن إيران تخفي مواد نووية.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالفندي، في مؤتمر صحفي عقده، أمس السبت، إن بلاده بدأت الخطوة الثالثة للتخلي عن التزاماتها وفقا للاتفاق النووي، الذي عقدته مع الدول الكبرى (5+1) عام 2015، بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرضها عقوبات على إيران في ظل عجز الدول الأوروبية عن إنقاذ الاتفاق.



وبالانتقال إلى السودان، ذكرت صحيفة "البيان" أن الحكومة السودانية تعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وسط العاصمة الخرطوم، أول اجتماعاتها فور أداء الوزراء لليمين الدستورية بحسب وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في وقت تجرى فيه ترتيبات حثيثة لإطلاق مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة، وأعلنت الجبهة الثورية التي تضم عددا من الفصائل المسلحة جاهزيتها للدخول في مفاوضات تفضي لسلام نهائي وشامل، في وقت كشف فيه مجلس السيادة عن وفد سيتوجه غدا الإثنين إلى جوبا للبدء في المفاوضات.



بينما أشارت "الخليج" إلى تسلم رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتعلق بالمفاوضات بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة في جوبا، بينما كشف رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يحيى عن لقاء مع موفد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في جوبا، وأوضح أن اللقاء تضمن النقاش حول مفوضية السلام وتكوينها.

وأعلن عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين كباشي، في تصريحات إعلامية، "التزام حكومة السودان بإقرار السلام في البلاد".



وكشفت صحيفة "الاتحاد" عن إدلاء آخر مديري مكتب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بشهادته أمام المحكمة، السبت، بأن البشير كان الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح غرفة في القصر الرئاسي، تحتوي على ملايين اليورو.

وفي شهادته التي أدلى بها خلال محاكمة البشير بتهمة الفساد وحيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني، قال ياسر بشير إن الرئيس السابق أعطاه أكثر من عشرة ملايين يورو (11 مليون دولار) نقدا في الشهور الأخيرة من حكمه لتسليمها إلى أطراف مختلفة.



تناولت "الإمارات اليوم" تأكيد السعودية أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقا من ممارسة المملكة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وقالت السعودية في تقرير مطول حول الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية أمس، إن المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا، موضحة أن قطر تمارس التحريض للخروج على الدولة منذ عام 1995، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة "الإخوان" وتنظيمات "داعش" و"القاعدة" الإرهابية، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

وحول الأوضاع في فلسطين، أفادت "الخليج" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، أمس السبت، موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، مستهدفة مجموعة من الفلسطينيين بداعي أنهم أطلقوا طائرة مسيرة ألقت عبوة ناسفة على إحدى دوريات الاحتلال قرب السياج الحدودي، في هجوم يعد الثالث من نوعه في الأسابيع الأخيرة.

وفي حين تحدثت تقارير عن قصف مدفعي استهدف نقطة رصد للمقاومة شرق رفح جنوبي القطاع، تحدثت تقارير أخرى عن قصف جوي استهدف أرضا قرب نقطة للضبط الميداني شرق مدينة رفح.

ويأتي هذا القصف بعد أنباء عن إلقاء طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، وألقت عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي، مستهدفة إحدى دوريات الاحتلال، قبل أن تعود إلى قطاع غزة.

ونقلت "الاتحاد" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن طائرات حربية أغارت على عددٍ من الأهداف بدعوى أن عددا منها يحتوي على وسائل قتالية بحرية. وزعم أن الغارات جاءت ردا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق من يوم أمس السبت.

وتحت عنوان "روسيا وأوكرانيا تتبادلان السجناء بعد سنوات من المفاوضات"، أشارت "الخليج" إلى تبادل روسيا وأوكرانيا، أمس السبت، 70 سجينا، تنفيذا لاتفاق بين قادتي الدولتين، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بين البلدين، في عملية تاريخية وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ«الخطوة الأولى» نحو إنهاء النزاع بين البلدين، ولاقت ترحيبا وإشادة من دول العالم.

وهبطت طائرتان تحملان 35 سجينا من كل جانب في موسكو وكييف، وسط تصفيق أقاربهم الذين كانوا بانتظارهم. وقال زيلينسكي، بعدما عانق السجناء السابقين في كييف: "قمنا بالخطوة الأولى، علينا استكمال جميع الخطوات لإنهاء الحرب البشعة".

ومن المشمولين في عملية التبادل 24 بحارا أوكرانيا، اعتقلتهم روسيا في مضيق كيرتش قبل أشهر، والمخرج الأوكراني أوليج سينتسوف، والصحفي الروسي كيريلو فيشنسكي. وقالت والدة أحد البحارة ناتاليا موكرياك: "تغمرني الفرحة، وأخيرا تحقق ذلك".



وتناولت "الاتحاد" إعلان وزيرة العمل البريطانية أمبر رود، مساء السبت، استقالتها من منصبها على خلفية تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعد استقالة الوزيرة، التي تعد من المحافظين المعتدلين، ضربة قوية لرئيس الوزراء بوريس جونسون.