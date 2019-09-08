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صحف الإمارات: إيران تبدأ خطوة ثالثة من التصعيد

الصحف أشارت إلى عقد الحكومة السودانية اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وسط العاصمة الخرطوم، أول اجتماعاتها فور أداء الوزراء لليمين الدستورية
تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، على استمرار التصعيد الإيراني، واستعرضت الشأن السوداني وبدء الحكومة اليوم أداء مهامها كما تناولت تطورات الأوضاع في سوريا وفلسطين بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن إيران أعلنت، أمس، بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، في تخفيض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما يثير قلق الأسرة الدولية. وبينما قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لم تفاجأ بقرار طهران، عدَّت لندن القرار الإيراني مخيبا للغاية.
وتحت عنوان "إيران.. خطوة ثالثة على طريق التخلي عن التزامات الاتفاق النووي"، تناولت صحيفة "الخليج" تأكيد مسؤول إيراني، أمس السبت، رسميا، بدء بلاده خطوة جديدة في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني، وأعربت بريطانيا عن شعورها بـ"خيبة الأمل"، بينما اعتبرت الولايات المتحدة الخطوة غير مقبولة، وأشارت
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قصف إسرائيلي لقطاع غزة - أرشيفية

إسرائيل تشن غارات جديدة داخل قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن غارات على مواقع مختلفة من قطاع غزة، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو ضحايا. وقال الجيش في بيان: "قبل قليل أغارت طائرات حربية أخرى على عدد من الأهداف الإرهابية، وفيها وسائل قتالية بحرية، بالإضافة إلى مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة". وأشار البيان إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية أمس السبت، خلفت العديد من الأضرار.
عادل عبد المهدي

هل اقتربت نهاية حكومة عبد المهدي في العراق؟

"ما يحدث في العراق يعتبر إعلاناً بنهاية الحكومة والتحول إلى دولة الشغب" ، بهذه الكلمات أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن حالة عدم الرضا التي تحيط بالحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي التي لم تكمل عامها الأول. وتتهم بعض القوى السياسية رئيس الوزراء بعدم تطبيق برنامجه الحكومي الخاص بإكمال تشكيل الحكومة، والتصدي للفاسدين خصوصا المدعومين سياسيا. وأعلن الصدر، نهاية الحكومة العراقية، فيما هدد بإعلان البراءة منها إذا لم تتخذ "إجراءات صارمة"، حيث قال في تغريدة على "تويتر" :"الوداع يا موطني؛ حيث يعد ذلك إعلانا لنهاية الحكومة العراقية".
ابو بكر-عبدالمنعم-رمضان (3)

وفاة عالم نووي مصري في المغرب جنائية أم طبيعية؟

أثارت الوفاة المفاجئة والغامضة للعالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان في مدينة مراكش المغربية حالة من الجدل والتساؤلات حول سبب الوفاة وهل هي طبيعية أم متعمدة؟ العالم المصري الراحل هو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، توفي في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق بالمنطقة السياحية أكدال بالمغرب، بعد أن وصل مراكش للمشاركة في مؤتمر علمي حول الطاقة، بحسب صحيفة "رأي اليوم". تقارير أولية أشارت إلى أن وفاة العالم المصري دون إعلان هويته، بحسب مصادر وصفت بأنها مطلعة، كانت الخميس، بعد تناوله كوبا من العصير.
عبد الفتاح-البرهان-وسلفاكير

شعب واحد في دولتين..الإثنين بدء مفاوضات سلام السودان

أعلن السودان أن وفدا رسميا سيتوجه، بعد غد الإثنين، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لبدء مفاوضات مع الحركات المسلحة، برعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت. وتسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم السبت، رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت، سلمها له مبعوثه الشخصي توت قلواك، تتعلق بالمفاوضات بين حكومة السودان والحركات المسلحة، تحت رعاية وإشراف الرئيس سلفاكير. وأكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، في تصريح، اليوم، التزام حكومة السودان بإقرار السلام في البلاد.
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران ترفض عرض أوروبا.. وهزيمة لجونسون

استعرضت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس ، تطورات الأوضاع في بريطانيا، وطالعتنا على توالي العقوبات الأمريكية على إيران، كما تناولت الوضع في إدلب والسودان. كشفت صحيفة "البيان" عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يديرها الحرس الثوري الإيراني وزودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية، كما استبعدت الإدارة الأمريكية أي إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية.
جان-ايف-لودريان-مع-جواد-ظريف

فرنسا: المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي «هشة»

علَق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، على المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران بشأن الاتفاق النووي. ووصف لودريان في تصريحات صحفية، المفاوضات بأنها "هشة للغاية"، متابعًا: "ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا يزال الأمر هشًا للغاية"، وفقا لـ"فرانس 24". يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام المقبلة. وعبّر روحاني عن رفضه إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلا: "ليس لدينا قرار في هذا الصدد.. سيكون جوابنا دائما الرفض".
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تلوح بالتصعيد وخروقات في إدلب

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض تطورات الأزمة بين لبنان وإسرائيل وتناولت آخر الأوضاع في سوريا كما طالعتنا الصحف بالشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من سوريا، فتحت عنوان "خروق جديدة من القوات الحكومية والفصائل لوقف النار في إدلب"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن القوات السورية وفصائل مسلحة، أطلقوا أمس، عدة قذائف صاروخية على ريف إدلب، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الجديد، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن رؤساء تركيا وروسيا وإيران سيعقدون قمة حول سوريا بأنقرة 16 الجاري.
جواد ظريف (2)

لن نفتح صندوق الطماطم.. تحذير إيراني بشأن الاتفاق النووي

"لن نفتح صندوق الطماطم من جديد"، هكذا علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على إمكانية إجراء بلاده أي مفاوضات لإعادة النظر في بنود الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه لا إمكانية لهذا الأمر، بحسب "سي إن إن عربي". ظريف، حذّر في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش زيارته إلى موسكو، من أن بلاده ستبدأ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها النووية في حال لم تفِ أوروبا بالتزاماتها في الوقت المناسب.
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