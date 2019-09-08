جريمة

توقف قطار «القاهرة - أسوان» بعد تصاعد أدخنة منه

تحرير:عوض سليم ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
قطار القاهرة أسوان
قطار القاهرة أسوان
شهدت قرية الحرية التابعة لمركز كوم أمبو شمال مركز أسوان، صباح اليوم الأحد، تعرض قطار رقم 2006 القادم من القاهرة إلى أسوان، إلى تصاعد أدخنة تسببت فى تعطل عمل الجرار وتوقفه، ما استدعى انتقال رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء تحسبا لاشتعال النيران في الجرار، ما أدى إلى استعانة مسؤولي الصيانة بالسكة الحديد بجرار بديل لاستكمال رحلة القطار إلى أسوان مرة أخرى، وذلك بعد توقف دام لنحو ساعة كاملة، فيما لم تتأثر حركة القطارات بين أسوان والقاهرة والعكس بالواقعة.
وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارا من العميد محمود مرعي مأمور مركز كوم أمبو، يفيد بتوقف القطار 2006 القادم من القاهرة إلى أسوان، أمام مزلقان الحرية بكوم أمبو بعد تصاعد أدخنة كثيفة من مقدمته. وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء, إذ نجحت الجهود بالتنسيق
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