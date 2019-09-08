سقوط عصابة «اللمبي» للاتجار في المخدرات بشبرا

تحرير:علاء النجار ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

هيروين - صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على تشكيل "اللمبي" للاتجار في المخدرات، في شبرا الخيمة، والذي يضم 3 عاطلين، ضُبط بحوزتهم كمية من الهيروين والأسلحه النارية والذخيرة، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق، بإشراف المستشار أشرف الجيلاني المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت معلومات سرية قد وردت للعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، تفيد باتجار 3 عاطلين في المخدرات، ويحوزون أسلحه نارية وذخيرة.

تم عرض المعلومات على اللواء طارق عجيز مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا، من ضبط المتهمين وهم "ا. ع"، 27 سنة، شهرته اللمبي، والسابق اتهامه في 8 قضايا مشاجرة وسلاح وسرقة بالإكراه وسرقة وسائل