اليوم مباريات مرتقبة في تصفيات مونديال 2022

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

كأس العالم

تنطلق، اليوم الأحد، مباريات الإياب من الدور الأول للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وستكون ضربة البداية من مباراتين في تمام الساعة الثالثة عصرا، عندما تستقبل ليسوتو نظيرتها إثيوبيا على ملعب سيتسوتو، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، أما المباراة الثانية في نفس الموعد فستجمع بين تنزانيا وبوروندي على الملعب الوطني، وانتهى لقاء الذهاب في بوروندي بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي ثالث مباريات اليوم تستقبل غينيا الاستوائية منتخب جنوب السودان في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب مالابو الجديد.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، وأخيرا تستقبل سيراليون نظيرتها ليبيريا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب سياكا ستيفنز، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز ليبيريا بنتيجة 3-1. يذكر أن مباريات الدور الأول من التصفيات الإفريقية تقام في الفترة بين يومي 4 و10 من شهر سبتمبر

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، وأخيرا تستقبل سيراليون نظيرتها ليبيريا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب سياكا ستيفنز، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز ليبيريا بنتيجة 3-1.



يذكر أن مباريات الدور الأول من التصفيات الإفريقية تقام في الفترة بين يومي 4 و10 من شهر سبتمبر الجاري، ويوجد في تلك المرحلة 28 منتخبًا، وهي المنتخبات المصنفة ما بين 27 و54 في القارة الإفريقية.



تعتمد مباريات الدور الأول على نظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل للدور الثاني 14 منتخبًا، وتم وضع تصنيف تلك المنتخبات بناءً على تصنيف شهر يوليو الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".