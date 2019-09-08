رياضة

اليوم مباريات مرتقبة في تصفيات مونديال 2022

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
كأس العالم
كأس العالم
تنطلق، اليوم الأحد، مباريات الإياب من الدور الأول للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وستكون ضربة البداية من مباراتين في تمام الساعة الثالثة عصرا، عندما تستقبل ليسوتو نظيرتها إثيوبيا على ملعب سيتسوتو، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، أما المباراة الثانية في نفس الموعد فستجمع بين تنزانيا وبوروندي على الملعب الوطني، وانتهى لقاء الذهاب في بوروندي بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي ثالث مباريات اليوم تستقبل غينيا الاستوائية منتخب جنوب السودان في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب مالابو الجديد.
وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، وأخيرا تستقبل سيراليون نظيرتها ليبيريا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب سياكا ستيفنز، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز ليبيريا بنتيجة 3-1. يذكر أن مباريات الدور الأول من التصفيات الإفريقية تقام في الفترة بين يومي 4 و10 من شهر سبتمبر
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فان دايك

ليفربول يقترب من مكافأة فان دايك بعقد جديد

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى اقتراب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من تجديد تعاقده مع ليفربول، وذلك تقديرًا للمستويات المميزة التي قدمها مع الريدز منذ انضمامه للفريق في شهر يناير من عام 2018، حيث قاد الفريق في الموسم الأول للوصول إلى نهائي دوري أبطال أبطال أوروبا، وفي الموسم الماضي قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
برج-العرب

أمن الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ لتأمين نهائي الكأس

رفعت مديرية أمن الإسكندرية حالة الاستعداد القصوى معلنة حالة الطوارئ، لتأمين اللقاء المرتقب، مساء اليوم الأحد، الذي يجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، إذ يلتقيان على ملعب ستاد برج العرب الدولي، والتي تقرر السماح فيها بالحضور الجماهيري لنحو 20 ألف متفرج. وكان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، قد عقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور القيادات الأمنية، لوضع خطة تأمين المباراة ووضع خط سير عملية التأمين، إذ تقرر فتح الملعب في الساعة الواحدة ظهرا أمام الجماهير والغلق قبل موعد المباراة بساعة.
راموس‎

راموس يطارد الأرقام القياسية في تصفيات اليورو

يستهدف قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس، معادلة رقمين قياسيين مع منتخب بلاده، عندما يواجه جزر فارو في تصفيات يورو 2020، اليوم الأحد، وبمجرد دخول سيرجيو راموس إلى أرض الملعب اليوم الأحد سيعادل الرقم القياسي المحلي والأوروبي لزميله السابق إيكر كاسياس بخوض المباراة الدولية رقم 167، وستقام المباراة في استاد المولينون بمدينة خيخون والتي شهدت وصول راموس للمباراة المئوية مع منتخب بلاده قبل سنوات، ويمر قائد ريال مدريد بحالة جيدة بعد أن هز الشباك 4 مرات في 5 مباريات بالتصفيات الأوروبية.
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فينجر

فينجر لا يستبعد التدريب في مونديال 2022

لا يستبعد المدرب الفرنسي أرسين فينجر تدريبات أحد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، التي تحتضنها قطر عام 2022، وترك فينجر تدريب أرسنال في صيف 2018، بعدما توج مع المدفعجية بلقب الدوري 3 مرات ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، في مسيرة دامت مع الفريق اللندني 22 عامًا، وبعدها ارتبط اسمه بتدريب العديد من الأندية الأوروبية، وآخرها تدريب نيوكاسل بعد رحيل الإسباني رافا بينيتز، إلا أنه لم يشرف على تدريب أي فريق متفرغًا للتحليل، بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس".
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اليوم بداية التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

تنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات الذهاب في الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والذي سيقام في قطر، وتقام مباريات الدور الأول في الفترة ما بين يومي 4 و10 من شهر سبتمبر الجاري، ويوجد في تلك المرحلة 28 منتخبًا، وهي المنتخبات المصنفة ما بين 27 و54 في القارة الإفريقية، وتعتمد مباريات الدور الأول على نظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل للدور الثاني 14 منتخبًا، وتم وضع تصنيف تلك المنتخبات بناءً على تصنيف شهر يوليو الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بطل جنوب السودان

استقر محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.
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الأهلي في نزهة أمام اطلع برة في دوري الأبطال

يخوض النادي الأهلي، في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، مواجهة سهلة أمام اطلع برة بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، على استاد برج العرب في الإسكندرية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب. ويسعى الفريق الأحمر لتكرار الفوز ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي الأول، وكانت آخر مرة حقق الفريق الأحمر هذا الإنجاز في الأدوار الأولى عام 2018 على مونانا الجابوني في دور الـ32، حين فاز بالقاهرة 4-0 وبالجابون 3-1.
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