الدولار يتراجع أمام الجنيه في بداية تعاملات الأسبوع

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وبلغ متوسط سعر الشراء نحو 16.44 جنيه، ونحو 16.54 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وسجل أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، بينما سجل أعلى سعر للدولار في كل من بنك عودة، وبنك المشرق نحو 16.55 جنيه للبيع، و16.45 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول، وبنك بلوم، وبنك إتش إس بي سي نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار