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انطلاق موسم دراما الشتاء مبكرًا.. والجمهور الفيصل

هنا شيحة بطلة أول حكاية من «نصيبي وقسمتك 3» وأحمد السعدني بديلا لآسر ياسين فى «شبر ميه»، و3 مسلسلات تعود بأجزاء جديدة للمشاهدين، وماجد المصري سنة أولى بطولة مطلقة
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
حواديت الشانزليزيه
حواديت الشانزليزيه
تشبه مواقع التصوير حاليا خلية النحل، وذلك بفضل مسلسلات «الأوف سيزون» التي يجري تصويرها فى الوقت الحالي من أجل افتتاح موسم الشتاء، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الأعمال الدرامية التي عرضت خلال العام الماضي خارج موسم رمضان، وقدرتها على جذب المشاهدين إليها وتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، ولعل أشهر تلك الأعمال مسلسلات «أبو العروسة» و«سابع جار» و«الطوفان» و«الأب الروحي»، وغيرها من الأعمال، وأغلب تلك المسلسلات التي يجري التحضير لها الآن تمتد إلى 45 حلقة، وبعضها من المرجح أن يستمر فى تقديم أجزاء أخرى حال نجاح الموسم الأول.
يبدو أن زيادة عدد المسلسلات الجديدة التي ستشارك فى هذا الموسم حمَّست أغلب المنتجين للإسراع فى خطف الجمهور بعرض الأعمال الدرامية، بدايةً من شهر سبتمبر، إذ افتتح الموسم كل من مسلسل «بحر» بطولة ماجد المصري، ومسلسل «نصيبي وقسمتك» فى جزئه الثالث، و«قيد عائلي 2».   1-
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مسلسل-قيد-عائلى

استكمال عرض أحداث الجزء الثاني من «قيد عائلي» الليلة

تنطلق مساء اليوم السبت، عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي» فى تمام الثامنة مساءً على قناة dmc، على أن تكون الإعادة فى الثانية عشرة والنصف صباحا على dmc دراما، ويأتي ذلك بعد أن قدمت القناة العارضة للمسلسل ملخصا للجزء الأول بدأ عرضه يوم الإثنين الماضى، وذلك لتذكير الجمهور بأحداث المسلسل الذي توقف قبل موسم رمضان الماضى، لتصل مدة الانقطاع لأربعة أشهر، لذلك اختارت الجهة المنتجة للمسلسل بالاتفاق مع القناة العارضة، تذكير المشاهدين بما حدث لكي لا تفوتهم الأحداث.
ولاد-رزق

«ولاد رزق2» يحاول اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»

بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الجمعة 88 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، ويحاول اللحاق بفيلم «الفيل الأزرق 2» الذى تجاوز الـ96 مليون، تدور أحداث «ولاد رزق» حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بألا يفترقوا عن بعضهم، لكن شرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، إلا أن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة.
كريم-عبد-العزيز

كريم عبد العزيز: بخاف من هذا الممثل

حل الفنان كريم عبدالعزيز، ضيفًا ليلة أمس الجمعة، ضيفًا على برنامج «سهرانين» الذي يقدمه النجم أمير كرارة، وتحدث خلال الحلقة عن فيلمه الأخير «الفيل الأزرق 2» الذى كسر حاجز 95 مليون جنيه إيرادات فى نحو 40 يوما عرضا بالسينمات، وفيلمه الذي يسبقه «نادي الرجال السري» والذي حقق إيرادات مرتفعة أيضا متجاوزا 55 مليون جنيه، وعن نية تقديم جزء ثالث من الفيلم «الفيل الأزرق» وعن مشروعه الجديد الذي يصوره حاليا، من ثم تطرق إلى علاقته بزملائه بالوسط الفني، وعن بدايته فى التمثيل منذ كان طفلا وكواليس مشاهده مع الزعيم عادل إمام.
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يوسف-الشريف (2)

البداية بـ«النهاية»| سينرجي تبدأ التحضير لرمضان 2020

بدأت شركة "سينرجي" التحضيرات الأولية لمسلسلات موسم رمضان 2020، وأول الأعمال التي بدأت في معاينات الديكور الخاص بها، مسلسل "النهاية- The End" للنجم يوسف الشريف الذي ينافس بقوة في السباق الرمضاني المقبل، وسافر فريق العمل إلى دولة الأردن منذ يومين لمعاينة أماكن التصوير، حيث إن هناك أكثر من دولة يتم تصوير المشاهد الخارجية فيها، وذلك يرجع لضخامة المشروع من حيث مواقع التصوير والتجهيزات والملابس والديكورات، ولذلك بدأت الشركة في الاستعدادات للعمل في وقت مبكر.
ماجد-المصري

الليلة.. عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» لماجد المصري

ينطلق مساء اليوم الإثنين، عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» بطولة الفنان ماجد المصري، فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بعد نجاحات متتالية، آخرها شخصية (خليل السواح) فى مسلسل «زلزال» بطولة النجم محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى، وهو رجل الأعمال المتسلط الذى يقدس المال، ويعرض مسلسل «بحر» فى تمام السابعة مساءً، على قناة الحياة، على أن تكون الإعادة فى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 11 صباح اليوم التالي، كما يُعرض على "الحياة دراما" فى الـ10 مساءً، والإعادة فى الـ9 صباحًا.
مسلسل-نصيبي-وقسمتك

تفاصيل «نصيبي وقسمتك 3».. هنا شيحة كلاكيت ثاني مرة

«الرجل والمرأة» من أكثر العلاقات تشابكًا، لذلك دائما تخطف الأعمال الدرامية التي تتناول تلك العلاقة أنظار المشاهدين، وهذا تحديدًا يفسر سر نجاح مسلسل «نصيبي وقسمتك» بجزأيه الأول والثاني، لأن العمل كان أكثر جرأة واقترب من موضوعات حساسة وقام بمناقشتها ومعالجتها، ولا يزال العمل يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة فى كل مرة يعاد فيها عرضه، وقبل يومين انطلق عرض أولى حكايات الجزء الثالث، الذي يسير على خطى الجزء الثاني، بمعنى أن (الست) هي محور العمل، وليس (الرجل) مثلما حدث فى الجزء الأول الذي قام ببطولته النجم هانى سلامة مع تغيير البطولة النسائية فى كل حكاية.
احمد--السعدنى (2)

السعدني ناعيًا طليقته: «اتعلمت الدرس بعد ما اتحرمت منك»

نعى الفنان أحمد السعدني، فجر اليوم الأحد، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طليقته أمل سليمان وأم ابنائه (ياسين وعبدالله)، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة. قائلًا: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد ححس إني عملت حاجة".
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