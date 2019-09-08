انطلاق موسم دراما الشتاء مبكرًا.. والجمهور الفيصل

هنا شيحة بطلة أول حكاية من «نصيبي وقسمتك 3» وأحمد السعدني بديلا لآسر ياسين فى «شبر ميه»، و3 مسلسلات تعود بأجزاء جديدة للمشاهدين، وماجد المصري سنة أولى بطولة مطلقة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

تشبه مواقع التصوير حاليا خلية النحل، وذلك بفضل مسلسلات «الأوف سيزون» التي يجري تصويرها فى الوقت الحالي من أجل افتتاح موسم الشتاء، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الأعمال الدرامية التي عرضت خلال العام الماضي خارج موسم رمضان، وقدرتها على جذب المشاهدين إليها وتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، ولعل أشهر تلك الأعمال مسلسلات «أبو العروسة» و«سابع جار» و«الطوفان» و«الأب الروحي»، وغيرها من الأعمال، وأغلب تلك المسلسلات التي يجري التحضير لها الآن تمتد إلى 45 حلقة، وبعضها من المرجح أن يستمر فى تقديم أجزاء أخرى حال نجاح الموسم الأول.

يبدو أن زيادة عدد المسلسلات الجديدة التي ستشارك فى هذا الموسم حمَّست أغلب المنتجين للإسراع فى خطف الجمهور بعرض الأعمال الدرامية، بدايةً من شهر سبتمبر، إذ افتتح الموسم كل من مسلسل «بحر» بطولة ماجد المصري، ومسلسل «نصيبي وقسمتك» فى جزئه الثالث، و«قيد عائلي 2». 1-

يبدو أن زيادة عدد المسلسلات الجديدة التي ستشارك فى هذا الموسم حمَّست أغلب المنتجين للإسراع فى خطف الجمهور بعرض الأعمال الدرامية، بدايةً من شهر سبتمبر، إذ افتتح الموسم كل من مسلسل «بحر» بطولة ماجد المصري، ومسلسل «نصيبي وقسمتك» فى جزئه الثالث، و«قيد عائلي 2».

1- بلا دليل

ويأتي على رأس هذه الأعمال، مسلسل «بلا دليل» بطولة الفنانة درة، والذي انطلق تصويره بالفعل بمشاركة كل من "خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، إنعام الجريتلي، مها نصار، أحمد كرارة، محمد شاهين، جمال عبد الناصر، ديانا هشام"، وتدور أحداث المسلسل الذي كتبته إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، فى ثالث تجربة لها بعد «لعبة إبليس» و«اختيار إجباري»، فى إطار اجتماعي تشويقي، وتقع أحداثه فى (45) حلقة، ويتواصل حاليا التصوير بقيادة المخرج منال الصيفى وبإشراف الشركة المنتجة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، من أجل جاهزية العرض فى أكتوبر المقبل.



مسلسل «بلا دليل» يمثل البطولة المطلقة الثانية للتونسية درة، فى الدراما المصرية بعد مسلسل «الشارع اللى ورانا» الذى حقق نجاحا كبيرا، ومن المنتظر أن يقدَّم جزء ثانٍ منه، لكن لم يتحدد موعده بعد، كما تعود بهذا العمل إلى الدراما المصرية التى غابت عنها في رمضان 2019 المنقضى، لانشغالها بأعمال أخرى خاصة ببلادها.

2- حواديت الشانزليزيه

العمل الثاني من نصيب النجم الأردني إياد نصار، الذي يعود للدراما المصرية بعد غياب عامين، بمسلسل «حواديت الشانزليزيه» الذي تقع أحداثه خلال فترة الخمسينيات ويرصد الحياة الاجتماعية فى تلك الحقبة وكيف كانت التعاملات بين المصريين حينها، بغرض تقديم صورة جميلة عن "مصر زمان". المسلسل يضم كوكبة من النجوم "مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، جينا سليم".



المسلسل من تأليف نهى سعيد فى أول تجربة درامية لها بالاشتراك مع أيمن سليم، والإخراج لمرقس عادل فى أول تجربة تليفزيونية له بعد عدة تجارب فى السينما، والمسلسل من إنتاج شركة «سينرجي».

3- نصيبي وقسمتك 3

وينضم إليهما «نصيبي وقسمتك 3» الذي يأتي بعد نجاح منقطع النظير للجزأين الثاني والأول، والذي انطلق بالفعل عرض أولى حكاياته التى تحمل اسم (اتفضلوا فى الصالون) بطولة هنا شيحة، بالتزامن مع تصوير باقى الحكايات التي يبلغ عددها (9) ويعكف على كتابتها حاليا السيناريست عمرو محمود ياسين.



بينما تحمل الحكاية الثانية، التي كشف عنها منتج العمل أحمد عبد العاطي، اسم (براد الشاي) وتقوم ببطولتها الفنانة هبة مجدي، التي لم يسبق لها المشاركة في الأجزاء السابقة، ويشاركها في تلك الحكاية كل من عبير صبري وهاني عادل بقيادة المخرج محمد سلامة، وقد تم تصويرها بالفعل.

4- بحر

وبعد طول انتظار، خرج مسلسل «بحر» إلى النور، إذ انطلق عرضه على شاشة الحياة، أمس السبت، ويمثل المسلسل أول بطولة مطلقة للفنان ماجد المصري، وقد تم الانتهاء من تصويره بالكامل قبل موسم رمضان الماضى، بنحو شهرين تقريبًا، إلا أن شركة «سينرجي» فضلت تأجيل عرضه مع مسلسلات (الأوف سيزون)، وذلك لأن أحداثه تمتد إلى (60 حلقة)، وتقع داخل المجتمع الصعيدي، حيث يفتح المسلسل ملف تجار السلاح. وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم "عبد الرحمن أبو زهرة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، محمد دياب، محمد على رزق، ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، كوكى، نورهان، أشرف زكى، منة عرفة".







5- البيت الكبير 3

6- شبر ميه

7- قيد عائلي 2

بينما يواصل المخرج محمد النقلي والسيناريست أحمد صبحى، الجلسات التحضيرية من أجل تصوير الجزء الثالث من مسلسل «البيت الكبير» ، الذي يأتي استثمارًا لنجاح الجزأين الثاني والأول، وتلبيةً لرغبة الجمهور الذي طالب بتقديم جزء ثالث، خاصة أن الأحداث تتحمل ذلك، إذ تدور حول معاناة المرأة فى الصعيد وقضايا الإرث وتسلط الرجال وغيرها من المشكلات الاجتماعية، ويشارك فى الجزء الثالث كل من "لوسى، سوسن بدر، طارق صبري، لقاء سويدان، منة فضالي، دنيا المصري، ريم هلال، مجدى كامل، داليا مصطفى، هادي الجيار"، كما تمت إضافة 4 شخصيات جديدة إلى السيناريو، ولكن لم يتم ترشيح نجومهم، ومن المقرر أن ينهى تلك التحضيرات المخرج من أجل بدء التصوير الشهر المقبل.وكان انسحاب آسر ياسين المفاجئ من مسلسل «شبر ميه» فى فبراير الماضى، سببًا فى توقف التحضيرات الخاصة بالعمل، وهو ما ترتب عليه تأجيل تصويره على مدى الأشهر الماضية لانشغال أغلب النجوم بالموسم الرمضاني المنقضى، ولكن خلال الفترة الماضية استقرت شركتا «سينرجي» و«سيل ميديا» على الفنان أحمد السعدني، ليخوض بطولة المسلسل، وذلك بعد نجاحه فى البطولة المطلقة في مسلسل «الكبريت الأحمر» الذي عرض على جزأين قبل عامين.كما تم التعاقد مع كل من «نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، ثراء جبيل، المغربية طاهرة»، ومن المفترض أن ينطلق التصوير قريبًا. المسلسل من إخراج طارق رفعت، ويشارك فى كتابته 5 مؤلفين من الشباب، وتقع أحداثه فى (50 حلقة) خاصة أنه مأخوذ عن "فورمات أجنبي".

وكان مسلسل «قيد عائلي» قد توقف عرضه قبل موسم رمضان المنقضى، من أجل استعداد الفضائيات لاستقبال الأعمال الرمضانية، وهو ما أدى أيضا إلى توقف تصويره لحين انتهاء الموسم، وشهدت الفترة الماضية عودة أسرة المسلسل إلى "لوكيشن" التصوير مرة أخرى، لاستكمال تصوير باقى الحلقات، التى ستعرض كجزء ثان للمسلسل، الذي انطلق عرض أولى حلقات جزئه الجديد أمس السبت، على قناة dmc.



المسلسل من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وبطولة "ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، نبيل نور الدين، عمر الشناوي، ياسمين نيازي، أحمد التهامي، كارولين عزمي، ميرنا وليد، منة فضالي، إيهاب فهمي"، وتدور أحداثه حول شقيقين بينهما حرب كبيرة بسبب الإرث، ويقف أبناؤهما فى المنتصف بينهما.

8- الآنسة فرح

وينضم أخيرًا مسلسل «الآنسة فرح» بطولة الفنانة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، والذى سيعرض على مدار 4 أجزاء، وذلك على غرار النسخة الأمريكية Jane the virgin، التى عرضت قبل 5 سنوات على قناة cw.

المسلسل من إخراج أحمد الجندي، ويشارك فى بطولته كل من «محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت»، ويجرى تصويره حاليا من أجل عرضه خلال موسم شتاء 2020.





وفى النهاية، وجود مسلسلات خارج موسم رمضان يستهدف إنعاش الفضائيات، وإلا تكون الدراما مقصورة على "سيزون" واحد فى العام والباقي إجازة، والفيصل في النهاية هو جودة المسلسل المعروض، وهناك الكثير من الأعمال الدرامية التى أثبتت أن العمل الجيد يفرض نفسه، ويستطيع جذب المشاهدين حتى وإن كان خارج مواسم العرض المعتادة.