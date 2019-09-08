حكاية حلم مشبوه زج برجل أعمال خلف القضبان

لم برض صاحب شركة استيراد وتصدير بمحافظة الإسكندرية بأرباح شركته، عمد إلى طريقة تساهم في زيادة أرصدته البنكية غير عابئ بما قد تؤول إليه الأمور
جني المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبد مشقة وعناء العمل الجاد والاستمتاع بالرزق الحلال بات جُل حلمه، تحول الأمر من تطلعات تراوده إلى أفكار أضحى أسيرها، لم يرض صاحب شركة استيراد وتصدير بما قسمه الله له من رزق، عمد إلى استخدام ذكائه أملا في بلوغ هدفه المنشود غير عابئ بأن ما يدور في مخيلته جريمة يُعاقب عليها القانون تنهي حياته سجينا خلف قضبان "زنزانة"، إلا أنه استسلم إلى وساوس الشيطان ومن ثم اتخاذ قرار مصيري لم يدر لبرهة أنه سيزج به في السجن.
على أحد شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط "محافظة الإسكندرية" وتحديدا منطقة الدخيلة، جلس صاحب شركة استيراد وتصدير يفكر في خطوته القادمة، ما تدره شركته من ربح جيد لا يرضي طموحاته او يغطي مصروفاته المتزايدة يوما تلو آخر.دقائق من التفكير احتاجها الرجل الخمسيني للوقوف على ما هو مقبل عليه، الأمر بمثابة عنق
على أحد شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط "محافظة الإسكندرية" وتحديدا منطقة الدخيلة، جلس صاحب شركة استيراد وتصدير يفكر في خطوته القادمة، ما تدره شركته من ربح جيد لا يرضي طموحاته او يغطي مصروفاته المتزايدة يوما تلو آخر.
دقائق من التفكير احتاجها الرجل الخمسيني للوقوف على ما هو مقبل عليه، الأمر بمثابة عنق زجاجة، طريق بلا عودة، نفق مظلم غير معلوم النهاية، إذ قرر طرق عالم الإجرام عبر بوابة التزوير وتحديدا إلحاق العمالة من المصريين -خاصة الشباب- للعمل بدول أجنبية مستخدما أوراق رسمية وعرفية مزورة.
رتب رجل الأعمال أوراقه، حاول قدر استطاعته عدم ارتكاب أخطاء تتبد معها أحلامه الوردية داخل غرفة ضيقة بإحدى السجون، تركزت خطته الشيطانية على استخراج تأشيرات سفر لدول أجنبيه بإدخال الغش والتدليس على المسؤولين بالسفارات، واستخدامها فى تسهيل تهريب الشباب خارج البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة ظنا أن فعتله لن تنكشف خباياها إلا أن نشاطه غير المشروع كان محل رصد فريق من المباحث في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية.
معلومات وتحريات ضباط إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أكدت ضولع صاحب شركة إستيراد وتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية في عمليات تهريب للشباب بطرق غير مشروعة عبر المطارات والموانى المصرية باستخدام مستندات رسمية وعرفية مزورة؛ لاستخراج تأشيرات سفر لدول أجنبيه بإدخال الغش والتدليس على المسؤولين بالسفارات، واستخدامها في تسهيل تهريب الشباب خارج البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة.
باستصدار إذن من النيابة العامة وتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام وتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عُثر على جهاز حاسب آلى، و3 ماسح ضوئى بطابعة ألوان، مبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه، مجموعة كبيرة من شهادات بنكية يشتبه أن تكون مزورة منسوب صدورها لعدد من البنوك الأهلية والأجنبية لأشخاص مختلفين ومجموعه كبيرة من السجلات التجارية يشتبه فى كونها مزورة صادرة بأسماء أشخاص مختلفين و45 جواز سفر لأشخاص مصريين.
وشملت المضبوطات أيضا شهادات لمؤهلات تعليمية مختلفة يشتبه أنها مزورة ومنسوب صدورها لجامعات ومعاهد مصرية، كمية كبيرة من شهادات تحركات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، أكلاشيهات لأختام شركات محلية وأجنبية وورق أبيض خالى من البيانات ممهور ببصمة أختام إحدى الشركات، خطابات موجهة إلى إحدى السفارات الأجنبية لاستخراج تأشيرات دخول بدون أسماء، كمية من شهادات الميلاد، إضافة إلى كمية من شهادات الزواج يشتبه بكونها مزورة، صور لتأشيرات دخول لإحدى الدول العربية بدون أسماء، مجموعة من صحف الحالة الجنائية لأشخاص مختلفة وكمية كبيرة من الدعوات منسوب صدورها لشركات عاملة فى إحدى الدول الأجنبية يشتبه أن تكون مزورة.
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