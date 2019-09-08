جريمة

حكاية حلم مشبوه زج برجل أعمال خلف القضبان

لم برض صاحب شركة استيراد وتصدير بمحافظة الإسكندرية بأرباح شركته، عمد إلى طريقة تساهم في زيادة أرصدته البنكية غير عابئ بما قد تؤول إليه الأمور
٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
أعمال تزوير
أعمال تزوير
جني المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبد مشقة وعناء العمل الجاد والاستمتاع بالرزق الحلال بات جُل حلمه، تحول الأمر من تطلعات تراوده إلى أفكار أضحى أسيرها، لم يرض صاحب شركة استيراد وتصدير بما قسمه الله له من رزق، عمد إلى استخدام ذكائه أملا في بلوغ هدفه المنشود غير عابئ بأن ما يدور في مخيلته جريمة يُعاقب عليها القانون تنهي حياته سجينا خلف قضبان "زنزانة"، إلا أنه استسلم إلى وساوس الشيطان ومن ثم اتخاذ قرار مصيري لم يدر لبرهة أنه سيزج به في السجن.
على أحد شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط "محافظة الإسكندرية" وتحديدا منطقة الدخيلة، جلس صاحب شركة استيراد وتصدير يفكر في خطوته القادمة، ما تدره شركته من ربح جيد لا يرضي طموحاته او يغطي مصروفاته المتزايدة يوما تلو آخر.دقائق من التفكير احتاجها الرجل الخمسيني للوقوف على ما هو مقبل عليه، الأمر بمثابة عنق
اقرأ المزيد
محو-الامية

برلماني يطالب بإلغاء هيئة تعليم الكبار

انتقد فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تزايد الأمية في مصر، عدم وجود استراتيجية حقيقية من قبل الحكومة لمحو الأمية، مطالبا بإلغاء هيئة التعليم الكبار، إذ أنه وبحسب تصريح رئيسها السابق مصطفى رجب، فالفساد داخل الهيئة يفوق الخيال، إذ توجد سوق سوداء لبيع الشهادات للراغبين من قبل الموظفين والمعلمين، وتحول مشروع محو الأمية إلى "سبوبة" لدى البعض بالقري والريف، والفساد وصل إلى حد خلق أسماء وهمية ومكررة لمواطنين حصلوا على شهادات محو الأمية بغية استلام المكافآت المقررة لهم.
انتحار-مترو-

انتحار شاب أسفل عجلات مترو جامعة القاهرة

انتحر شاب، اليوم الأحد، بإلقاء نفسه تحت عجلات قطار مترو الأنفاق، في محطة جامعة القاهرة بالخط الأول، وتعطلت حركة القطارات لأكثر من 15 دقيقة، ما أدى لتكدس الركاب على رصيف المحطة، وسادت حالة من الغضب بين الركاب، فيما حاولت الإذاعة الداخلية للمترو تهدئة الأمر بإعلان أن إصلاح العطل يستغرق دقائق قليلة. كما صرح المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، بأنه لا معلومات دقيقة عن الحادث، ويتم التواصل مع شرطة النقل والمواصلات بالمحطات.
هيروين

سقوط عصابة «اللمبي» للاتجار في المخدرات بشبرا

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على تشكيل "اللمبي" للاتجار في المخدرات، في شبرا الخيمة، والذي يضم 3 عاطلين، ضُبط بحوزتهم كمية من الهيروين والأسلحه النارية والذخيرة، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق، بإشراف المستشار أشرف الجيلاني المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت معلومات سرية قد وردت للعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، تفيد باتجار 3 عاطلين في المخدرات، ويحوزون أسلحه نارية وذخيرة.
توقف-قطار-قادم-من-القاهرة-بأسوان-لتصاعد-أدخنة-منه (1)

توقف قطار «القاهرة - أسوان» بعد تصاعد أدخنة منه

شهدت قرية الحرية التابعة لمركز كوم أمبو شمال مركز أسوان، صباح اليوم الأحد، تعرض قطار رقم 2006 القادم من القاهرة إلى أسوان، إلى تصاعد أدخنة تسببت فى تعطل عمل الجرار وتوقفه، ما استدعى انتقال رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء تحسبا لاشتعال النيران في الجرار، ما أدى إلى استعانة مسؤولي الصيانة بالسكة الحديد بجرار بديل لاستكمال رحلة القطار إلى أسوان مرة أخرى، وذلك بعد توقف دام لنحو ساعة كاملة، فيما لم تتأثر حركة القطارات بين أسوان والقاهرة والعكس بالواقعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف مخططا إخوانيا للوقيعة بين الشعب والشرطة

على مدار الساعة تتصدى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لإثارة الرأي العام أو إحداث وقيعة بين المواطنين وجهاز الشرطة، ولعل آخر تلك المحاولات مقطع الفيديو الذي تداوله عدد من الحسابات والصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن ضابط شرطة يضرب سيدة في الشارع ويجردها من ملابسها، وتبين من الفحص أن الفيديو قديم، وتم نشره بتاريخ 27 مارس من عام 2011 تحت عنوان "ضباط الشرطة ضرب بنات- قبل الثورة".
ازاله-تعديات-الاراضى

شرطة المرافق تتصدى للإشغالات في 6 أكتوبر

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لفرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
كلبش

آثار على الفيس.. حلم حداد مسلح يصطدم بيقظة مباحث قنا

داخل غرفة ضيقة بمنزل بسيط في صعيد مصر، جلس حداد مسلح منزويا في أحد الأركان يفكر في طريقة تعينه على تخطي المطبات المالية التي تعرقل حياته، حاجته للمال باتت تسيطر على عقله، يبحث عن السبيل لجني ثروة طائلة بطريقة يسيرة دون تكبد عناء ومشقة العمل الجاد والتمتع بلذة الرزق الحلال، إلا أن وساس الشيطان كانت صاحبة الكلمة العليا لقراره المصيري الذي تبدلت معه حياته رأسا على عقب، إذ عمد العامل إلى بيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

القبض على عنصر إجرامي و4 مشتبه بهم في الطالبية

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org