الزمالك Vs بيراميدز.. أرقام وحقائق قبل نهائي كأس مصر

تحرير:أحمد سيد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

الزمالك وبيراميدز

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الـ87، والتي تقام بحضور 20 ألف متفرج. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة المباراة بقيادة رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدا، وأدريان حكما مساعدا ثانيا، بينما سيكون مارشال حكما رابعا.

تقابل الفريقان في 6 مباريات (منها 4 أمام الأسيوطي سبورت اسم نادي بيراميدز السابق)، نجح الفريق الأبيض في الفوز في 4 مباريات واستطاع بيراميدز تحقيق انتصار وحيد وتعادل الفريقان في مناسبة وحيدة. سجل لاعبو الزمالك 11 هدفًا، واستقبلت شباكهم 6 أهداف. جمع اللقاء الأول بين الزمالك وبيراميدز في 14 ديسمبر 2014،

تقابل الفريقان في 6 مباريات (منها 4 أمام الأسيوطي سبورت اسم نادي بيراميدز السابق)، نجح الفريق الأبيض في الفوز في 4 مباريات واستطاع بيراميدز تحقيق انتصار وحيد وتعادل الفريقان في مناسبة وحيدة.



سجل لاعبو الزمالك 11 هدفًا، واستقبلت شباكهم 6 أهداف.



جمع اللقاء الأول بين الزمالك وبيراميدز في 14 ديسمبر 2014، وانتهت المباراة بفوز الأبيض بنتيجة (3-1)، بينما كان آخر لقاء بينهما يوم 23 أبريل 2019، وانتهت المباراة بفوز بيراميدز بهدف دون رد.



بينما تعد المباراة التى تعادل فيها الفريقان بنتيجة (3-3) في الدور الأول للدوري في الموسم الماضي هي الأكثر من حيث الغزارة التهديفية في تاريخ مواجهات الفريقين.



وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المقابل تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية على حساب بتروجت بهدفين نظيفين.



