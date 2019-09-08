تأجيل محاكمة متهمي «حادث محطة مصر» إلى 15 أكتوبر

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

هيئة المحكمة بقضية حادث قطار محطة مصر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، اليوم الأحد، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل، وشملت قائمة المتهمين سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق أن صدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، قبل إحالتهم للجنايات.

صباح الأربعاء، 27 فبراير الماضي، اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية بمحطة سكك حديد مصر برمسيس،وأحد المباني بنهاية الرصيف، ما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 31مواطنا وإصابة 17 ممن تصادف وجودهم على الرصيف. وكشف بيان للنائب العام المستشار نبيل صادق