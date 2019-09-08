جريمة

تأجيل محاكمة متهمي «حادث محطة مصر» إلى 15 أكتوبر

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
هيئة المحكمة بقضية حادث قطار محطة مصر
هيئة المحكمة بقضية حادث قطار محطة مصر
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، اليوم الأحد، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل، وشملت قائمة المتهمين سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق أن صدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، قبل إحالتهم للجنايات.
صباح الأربعاء، 27 فبراير الماضي، اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية بمحطة سكك حديد مصر برمسيس،وأحد المباني بنهاية الرصيف، ما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 31مواطنا وإصابة 17 ممن تصادف وجودهم على الرصيف. وكشف بيان للنائب العام المستشار نبيل صادق
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حبس-متهمه

تجديد حبس المعتدين على شاب من متحدي الإعاقة بالشرقية

جدد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حبس خمسة شباب 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش"، الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات، وفي وقت سابق، مأمورية من مركز شرطة مشتول السوق نقلت المتهمين إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على مصطفى رضا عبدالحميد، 17 سنة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
جثة

الخال قاتل.. الأم استنجدت بشقيقها فقتل فلذة كبدها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص الجزئية، اليوم الأحد، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابن شقيقته إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لدى محاولته تأديبيه جراء اعتداءه على والدته بالضرب، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد السلام مأمور قسم شرطة الخصوص بوصول إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد. ع. ط" 23 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي وتوفى عقب وصوله، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
اقراص-مخدرة (2)

ضبط 400 قرص مخدر وفرش حشيش بحوزة عاطلين في بني سويف

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأحد، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة وفرش من جوهر الحشيش قبل ترويجها على عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وتعود البداية إلى تلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطار من الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن بورود معلومات من أحد مصادره السرية تفيد بأن كلا من: "طارق.ي" و"أحمد. ك"، عاطلين يقيمان بدائرة المركز، يتاجران في المواد المخدرة.
محو-الامية

برلماني يطالب بإلغاء هيئة تعليم الكبار

انتقد فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تزايد الأمية في مصر، عدم وجود استراتيجية حقيقية من قبل الحكومة لمحو الأمية، مطالبا بإلغاء هيئة التعليم الكبار، إذ أنه وبحسب تصريح رئيسها السابق مصطفى رجب، فالفساد داخل الهيئة يفوق الخيال، إذ توجد سوق سوداء لبيع الشهادات للراغبين من قبل الموظفين والمعلمين، وتحول مشروع محو الأمية إلى "سبوبة" لدى البعض بالقري والريف، والفساد وصل إلى حد خلق أسماء وهمية ومكررة لمواطنين حصلوا على شهادات محو الأمية بغية استلام المكافآت المقررة لهم.
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محمد-بديع

قبل الحكم.. شهادة مسئول ملف الإخوان أمام محكمة «اقتحام السجون»

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال ساعات، حكمها تجاه 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ويحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
التابلت (2)

قبل الحكم.. محطات في دعوى إلغاء التعليم بـ«التابلت»

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، حكمها في الطعون المقدمة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، وأثبت الدفاع للقاضي تدخل صاحب فكرة مشروع امتحانات الثانوية العامة، عبدالرؤف محمد علي عبدالوهاب، في الدعوى تدخلا هجوميا ضد وزير التربيه والتعليم وطالب بوقف تنفيذ المشروع.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (5)

تأجيل محاكمة «حريق محطة مصر» إلى 8 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، تأجيلا إداريا لجلسة 8 سبتمبر الجارى، وشملت قائمة المتهمين كلا من سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق أن صدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، قبل إحالتهم للجنايات.
المشاجرة -بين -الاهلى-بوسط البلد

المشدد 15 سنة لـ 21 متهما في أحداث «وسط البلد»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، 21 متهمًا، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم بالبلطجة واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة،مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.
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