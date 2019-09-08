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تفاصيل دور خالد الصاوي في فيلمه الجديد «نوستالجيا»

تحرير:التحرير ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
يستعد النجم خالد الصاوي لتصوير فيلمه الجديد "نوستالجيا"، والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، كما تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال الأحداث، ويجسد الصاوي شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة. والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويعد "نوستالجيا" هو الاسم النهائي للعمل ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب ونجوم كبار كضيوف شرف خلال الأحداث، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
الفنان خالد الصاوي لمع نجمه في الفترة الماضية سينمائيا، إذ شارك في ثلاثة أفلام جملة واحدة بموسم عيد الأضحى المنقضى، بشخصيات مختلفة، كل منها كان لها دور مؤثر فى سياق الأحداث، فكان مفاجأة «الفيل الأزرق 2» للنجم كريم عبد العزيز، فرغم أن ظهوره لم يزد على دقائق على الشاشة، فإنه خطف الأضواء من
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قائمة جوائز مهرجان فينيسيا.. تونسي أفضل ممثل

انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن في العالم، وكانت الفنانة التونسية هند صبري أول الوافدين للسجادة الحمراء، والمخرجة الأرجنتينية لوكريشيا مارتيل، والمخرج الصبري الشهير أمير كوستوريتسا، وعدد من نجوم السينما الإيطالية. ?وتم توزيع جوائز المهرجان وجاءت كالآتي: حصد فيلم الوثائقي joker جائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. حصد الفيلم الوثائقي Babenco: Tell Me When I Die للمخرجة باربرا باز، جائزة أفضل فيلم وثائقي بمسابقة كلاسيكيات فينيسيا.
الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق2» يواصل طريقه إلى الـ100 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبدالعزيز، فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 96 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الجمعة، 635 ألفا و820جنيها.. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، محققا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
يسرا

بعد غياب 7 سنوات.. «صاحب المقام» يعيد يسرا للسينما

تواصل الفنانة يسرا تصوير فيلمها الجديد «صاحب المقام» الذى تعود به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، منذ مشاركتها فى فيلم «جيم أوفر» مع الفنانة مى عز الدين، ويأتي الفيلم الجديد الذي يتولى إخراجه محمد العدل عن سيناريو إبراهيم عيسي، ليعوض "يسرا" عن عدم مشاركتها فى السباق الرمضاني المنقضى لعام 2019، والذى خرجت منه لأسباب إنتاجية رغم التحضير للعمل مع شركة «العدل جروب» التى تتعاون معها دومًا فى الدراما التليفزيونية، منذ مسلسل «ملك روحي» الذى عرض فى رمضان 2003 وحتى مسلسل «لدينا أقوال أخرى» الذى عرض فى رمضان العام الماضى.
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مهرجان-فينيسيا-السينمائى-الدولى

قائمة جوائز مهرجان فينيسيا.. تونسي أفضل ممثل

انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن في العالم، وكانت الفنانة التونسية هند صبري أول الوافدين للسجادة الحمراء، والمخرجة الأرجنتينية لوكريشيا مارتيل، والمخرج الصبري الشهير أمير كوستوريتسا، وعدد من نجوم السينما الإيطالية. ?وتم توزيع جوائز المهرجان وجاءت كالآتي: حصد فيلم الوثائقي joker جائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. حصد الفيلم الوثائقي Babenco: Tell Me When I Die للمخرجة باربرا باز، جائزة أفضل فيلم وثائقي بمسابقة كلاسيكيات فينيسيا.
نيللى-كريم-08

نيللي كريم في «نوستالجيا» مع خالد الصاوي

تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "نوستالجيا" للنجم خالد الصاوي الذي يخوض بطولته السينمائية الأولى، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى في الفيلم منتصف شهر أكتوبر المقبل. وتظهر نيللي كريم بشخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث لم تكشف عن تفاصيلها. الفيلم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، ويعد "نوستالجيا" الاسم النهائي للعمل، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي "لايت" ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.
ولاد رزق

هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.
ديمى-لوفاتو

نتفليكس تُعيد ديمي لوفاتو للسينما بـEurovision

انضمت المغنية والممثلة الأمريكية الشابة ديمي لوفاتو إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي القادم Eurovision إخراج ديفيد دوبكين، الذي تنتجه "نتفليكس - Netflix"، ويجرى تصوير الفيلم حاليًا في المملكة المتحدة وأيسلندا، وذلك وفقا لموقع مجلة "فارايتي". وأعلن ويل فيريل، الذي شارك في كتابة الفيلم مع أندرو ستيل، عن الخبر عبر حسابه على موقع "إنستجرام" في إطار احتفاله بعيد ميلاد ديمي لوفاتو السابع والعشرين والذي وافق أمس الثلاثاء 20 أغسطس. وإلى جانب ويل فريل يقوم ببطولة الفيلم كل من رايتشل مكأدامز وبيرس بروسنان.
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