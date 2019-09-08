تفاصيل دور خالد الصاوي في فيلمه الجديد «نوستالجيا»

تحرير:التحرير ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

خالد الصاوي

يستعد النجم خالد الصاوي لتصوير فيلمه الجديد "نوستالجيا"، والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، كما تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال الأحداث، ويجسد الصاوي شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة. والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويعد "نوستالجيا" هو الاسم النهائي للعمل ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب ونجوم كبار كضيوف شرف خلال الأحداث، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.

الفنان خالد الصاوي لمع نجمه في الفترة الماضية سينمائيا، إذ شارك في ثلاثة أفلام جملة واحدة بموسم عيد الأضحى المنقضى، بشخصيات مختلفة، كل منها كان لها دور مؤثر فى سياق الأحداث، فكان مفاجأة «الفيل الأزرق 2» للنجم كريم عبد العزيز، فرغم أن ظهوره لم يزد على دقائق على الشاشة، فإنه خطف الأضواء من