الجيش الليبي يشن غارات جوية على المليشيات بطرابلس

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

ميليشيات ليبية - صورة أرشيفية

شن الجيش الليبي غارات جوية على مواقع تابعة لمليشيات مسلحة في منطقتي عين زارة والتوغار جنوب العاصمة طرابلس. وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الأحد، أن هذا الأمر يأتي في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق في جنوب العاصمة الليبية طرابلس. وتأتي هذه التطورات عقب مرور شهر على حالة الهدوء الحذر والنسبي التي شهدتها محاور الاشتباكات والقتال بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قد كشف أمس السبت أن أكثر من 17 ألف إرهابي من جنسيات مختلفة تم مواجهتهم منذ بداية الحرب على الإرهاب في البلاد.ويوم الخميس الماضي، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، عن شروعه في حملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين من أجل التوصل لتوافق في الآراء