راموس يطارد الأرقام القياسية في تصفيات اليورو

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

سيرجيو راموس

يستهدف قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس، معادلة رقمين قياسيين مع منتخب بلاده، عندما يواجه جزر فارو في تصفيات يورو 2020، اليوم الأحد، وبمجرد دخول سيرجيو راموس إلى أرض الملعب اليوم الأحد سيعادل الرقم القياسي المحلي والأوروبي لزميله السابق إيكر كاسياس بخوض المباراة الدولية رقم 167، وستقام المباراة في استاد المولينون بمدينة خيخون والتي شهدت وصول راموس للمباراة المئوية مع منتخب بلاده قبل سنوات، ويمر قائد ريال مدريد بحالة جيدة بعد أن هز الشباك 4 مرات في 5 مباريات بالتصفيات الأوروبية.

وبحسب صحيفة "ماركا"، يحتاج سيرجيو راموس إلى خوض 17 مباراة ليعادل رقم نجم المنتخب الوطني المعتزل، أحمد حسن كأكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية في العالم. ويسعى راموس أيضًا لتحقيق رقم قياسي آخر ولكن على مستوى الأهداف الدولية، ودخل راموس قائمة أكثر عشرة لاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخب الإسباني برصيد 21