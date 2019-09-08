سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

فرنسا: قنوات الحوار مع إيران لا تزال مفتوحة

تحرير:وكالات ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم مع إيران، وذلك غداة إعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وقال لودريان، خلال حديثه لبرنامج "لو جران راندي فو" السياسي: إن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم"، مضيفا "لكن على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال"، متابعًا "قرار إيران تقليص المزيد من التزاماتها يمكن التراجع عنه.. الإجراءات التي اتخذوها سلبية، لكنها ليست نهائية".
وذكرت إيران في وقت سابق أن لديها القدرة حاليا على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة، لكن حتى وإن كانت لا تنوي فعل ذلك في الوقت الراهن، فإن الوقت ينفد أمام إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015. وأفاد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في مؤتمر صحفي: "بدأنا
اقرأ المزيد
أشرف-غني-وترامب

بعد إلغاء لقاء ترامب بطالبان.. كابول تعلن شرط السلام

قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة "طالبان" العنف وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة، مضيفا: "السلام الحقيقي سيتحقق عندما توافق طالبان على وقف إطلاق النار"، وجاءت التصريحات تعليقا على إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثات سلام مع كبار زعماء طالبان في مجمع رئاسي في كامب ديفيد في ماريلاند، وهو القرار الذي رحبت به الرئاسة الأفغانية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز".
الملك-سلمان

بأوامر ملكية.. إقالة وزير الطاقة السعودي ونائبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفا له، كما أمر بإعفاء عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وعين مكانه المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبا بالمرتبة الممتازة، وأصدر أمرا ثالثا بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين، لدى البحرين بالمرتبة الممتازة. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

ضربة جديدة لجونسون.. استقالة وزيرة العمل البريطانية

ضربة جديدة تلقاه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد استقالة وزيرة العمل أمير رود من منصبها الوزاري بجانب خروجها من حزب المحافظين، احتجاجا على استراتيجيته في التعامل مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت في بيان اليوم السبت: "لا يمكنني أن أبقى في وقتٍ يُستبعَد محافظون جيّدون ومخلصون ومعتدلون"، في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ صوّتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء، بحسب فرانس برس.
ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

الأقمار الصناعية تكشف كذب طهران حول مصير ناقلتها

شهدت الأشهر الأخيرة العديد من التطورات في منطقة خليج عدن، ومضيق هرمز، وصلت تداعياتها إلى مناطق أخرى حول العالم. الأزمة بدأت عندما تعرضت 4 ناقلات لحادث بالقرب من سواحل مدينة الفجيرة الإماراتية، منتصف مايو الماضي، أعقبها هجوم آخر على ناقلتين في خليج عدن في شهر يونيو، لم تتوقف الأزمة هنا، ففي أغسطس الماضي، احتجزت البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية، بدعوى خرقها العقوبات المفروضة على سوريا، لترد طهران باحتجاز ناقلة بريطانية، إلا أن الأمور تطورت لصالح إيران، حيث قررت سلطات جبل طارق إطلاق سراح السفينة الإيرانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

الأقمار الصناعية تكشف كذب طهران حول مصير ناقلتها

شهدت الأشهر الأخيرة العديد من التطورات في منطقة خليج عدن، ومضيق هرمز، وصلت تداعياتها إلى مناطق أخرى حول العالم. الأزمة بدأت عندما تعرضت 4 ناقلات لحادث بالقرب من سواحل مدينة الفجيرة الإماراتية، منتصف مايو الماضي، أعقبها هجوم آخر على ناقلتين في خليج عدن في شهر يونيو، لم تتوقف الأزمة هنا، ففي أغسطس الماضي، احتجزت البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية، بدعوى خرقها العقوبات المفروضة على سوريا، لترد طهران باحتجاز ناقلة بريطانية، إلا أن الأمور تطورت لصالح إيران، حيث قررت سلطات جبل طارق إطلاق سراح السفينة الإيرانية.
ماكرون

مخاوف من انتهاك نووي إيراني يضر مساعي فرنسا

في ظل الجهود التي تقوم بها فرنسا لتهدئة الأوضاع بين إيران والغرب بشأن الاتفاق النووي، إلا أن هناك مخاوف في الإليزيه من حدوث انتهاكات قد تضر بمساعي الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة الاتفاق إلى مساره، وتجنيب طهران خسائر فادحة جراء العقوبات الأمريكية، وفي هذا الصدد، قالت الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم الخميس، إنه "على إيران تجنب إرسال إشارة سيئة تضرّ بجهودنا"، موضحة أن باريس بذلت جهودًا كبيرة لتهدئة التوترات، وأشارت إلى ضرورة عدم حدوث انتهاك جديد للاتفاق النووي والعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاقية، فهما من الأهداف الأساسية لهذه العملية.
الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي لإيران: لا تقوضوا الاتفاق النووي

دعا الاتحاد الأوروبي، إيران، اليوم الأربعاء، إلى الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران، بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحبا في الوقت ذاته، بأي جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز. وعلق أحد المتحدثين الأوروبيين على مبادرة فرنسية ترمي لتقديم حزمة قروض لإيران ضمن خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مرفق بشروط، في محاولة لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، وفقا لوكالة الأنباء "آكي الإيطالية".
ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو

لماذا أفرجت طهران عن طاقم السفينة البريطانية الآن؟

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن أنها بصدد إطلاق سراح سبعة بحارة من أفراد طاقم السفينة التي تحمل العلم البريطاني "ستينا إمبيرو"، البالغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا، لأسباب إنسانية. وكانت طهران قد احتجزت الناقلة البريطانية خلال مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز في يوليو الماضي، بعد أن اتهمتها بـ"انتهاك القواعد البحرية الدولية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتليفزيون الحكومي، إن البحارة، وهم خمسة هنود وواحد من لاتفيا وروسي، غادروا بالفعل "ستينا إمبيرو".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org