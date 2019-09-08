فرنسا: قنوات الحوار مع إيران لا تزال مفتوحة

تحرير:وكالات ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

جان إيف لودريان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم مع إيران، وذلك غداة إعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وقال لودريان، خلال حديثه لبرنامج "لو جران راندي فو" السياسي: إن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم"، مضيفا "لكن على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال"، متابعًا "قرار إيران تقليص المزيد من التزاماتها يمكن التراجع عنه.. الإجراءات التي اتخذوها سلبية، لكنها ليست نهائية".

وذكرت إيران في وقت سابق أن لديها القدرة حاليا على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة، لكن حتى وإن كانت لا تنوي فعل ذلك في الوقت الراهن، فإن الوقت ينفد أمام إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015. وأفاد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في مؤتمر صحفي: "بدأنا