إسرائيل تشن غارات جديدة داخل قطاع غزة

تحرير:وكالات ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

قصف إسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن غارات على مواقع مختلفة من قطاع غزة، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو ضحايا. وقال الجيش في بيان: "قبل قليل أغارت طائرات حربية أخرى على عدد من الأهداف الإرهابية، وفيها وسائل قتالية بحرية، بالإضافة إلى مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة". وأشار البيان إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية أمس السبت، خلفت العديد من الأضرار.

وأكد مواصلة الدفاع والعمل ضد محاولات المساس بمواطني إسرائيل، مؤكدا أن حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزة. كانت إسرائيل قصفت مساء الجمعة، مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، حيث قامت طائرة بدون طيار بقصف نقطة مراقبة تابعة لحركة حماس قرب بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة. يذكر أن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب عشرات الآخرين