رياضة

أمن الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ لتأمين نهائي الكأس

تحرير:محمد مجلي ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
ملعب استاد برج العرب - صورة أرشيفية
ملعب استاد برج العرب - صورة أرشيفية
رفعت مديرية أمن الإسكندرية حالة الاستعداد القصوى معلنة حالة الطوارئ، لتأمين اللقاء المرتقب، مساء اليوم الأحد، الذي يجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، إذ يلتقيان على ملعب ستاد برج العرب الدولي، والتي تقرر السماح فيها بالحضور الجماهيري لنحو 20 ألف متفرج. وكان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، قد عقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور القيادات الأمنية، لوضع خطة تأمين المباراة ووضع خط سير عملية التأمين، إذ تقرر فتح الملعب في الساعة الواحدة ظهرا أمام الجماهير والغلق قبل موعد المباراة بساعة.
وشدد الجندي على ضرورة تأمين الفريقين والجماهير وعملية الوصول للاستاد ودخول المباراة لحاملي التذاكر، ووضع خطة لأجهزة البحث الجنائي لضبط المشتبه فيهم ومنع وقوع أي اشتباكات أو أحداث تعكر صفو المباراة، وكذا إزالة الاشغالات الموجودة بمحيط ملعب المباراة، ووضع خطوط سير للفريقين والجماهير القادمين من القاهرة،
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ليفربول يقترب من مكافأة فان دايك بعقد جديد

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راموس يطارد الأرقام القياسية في تصفيات اليورو

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الزمالك Vs بيراميدز.. أرقام وحقائق قبل نهائي كأس مصر

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الـ87، والتي تقام بحضور 20 ألف متفرج. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة المباراة بقيادة رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدا، وأدريان حكما مساعدا ثانيا، بينما سيكون مارشال حكما رابعا.
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الزمالك-وبيراميدز (7)

الزمالك Vs بيراميدز.. أرقام وحقائق قبل نهائي كأس مصر

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الـ87، والتي تقام بحضور 20 ألف متفرج. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة المباراة بقيادة رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدا، وأدريان حكما مساعدا ثانيا، بينما سيكون مارشال حكما رابعا.
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قبل نهائي الكأس.. 3 تحذيرات من اتحاد الكرة للجماهير

أصدر اتحاد الكرة، بيانًا رسميًا، لتوضيح التعليمات المطلوب الالتزام بها في مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، موضحا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه "انطلاقا من سعي اتحاد الكرة، لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحصرا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها"، وأهاب الاتحاد بالجماهير بضرورة الحرص على 3 التزامات.
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مران الزمالك.. جلسة مع طارق حامد وانتظام شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران، كما أحضر سبورة، لشرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين، وأكد على الجميع بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة، وعلى هامش المران أدى حازم إمام تدريبات تأهيلية خاصة بجمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة.
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مران الزمالك.. تعليمات خاصة من ميتشو وتأهيل شيكابالا

عقد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع أنطونيو، مدرب الأحمال؛ حيث اتفقا على برنامج تدريبات بدنية قوية، ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين؛ استعدادًا لمباراة بيراميدز، التي تقام يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر، كما عقد ميتشو جلسة مع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق، وطالبه بتجهيز ثنائي الحراس محمد عواد ومحمد أبو جبل لمباراة بيراميدز وتخصيص تدريبات إضافية لهما، كما قام ميتشو بتوجيه تعليمات خاصة لطارق حامد لاعب وسط الفريق على هامش تدريب اليوم؛ حيث عقد المدرب الصربي جلسة مع اللاعب وطالبه ببعض المهام الخاصة بنقل الهجمة بسرعة.
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