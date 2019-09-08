أمن الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ لتأمين نهائي الكأس

تحرير:محمد مجلي ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

ملعب استاد برج العرب - صورة أرشيفية

رفعت مديرية أمن الإسكندرية حالة الاستعداد القصوى معلنة حالة الطوارئ، لتأمين اللقاء المرتقب، مساء اليوم الأحد، الذي يجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، إذ يلتقيان على ملعب ستاد برج العرب الدولي، والتي تقرر السماح فيها بالحضور الجماهيري لنحو 20 ألف متفرج. وكان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، قد عقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور القيادات الأمنية، لوضع خطة تأمين المباراة ووضع خط سير عملية التأمين، إذ تقرر فتح الملعب في الساعة الواحدة ظهرا أمام الجماهير والغلق قبل موعد المباراة بساعة.

وشدد الجندي على ضرورة تأمين الفريقين والجماهير وعملية الوصول للاستاد ودخول المباراة لحاملي التذاكر، ووضع خطة لأجهزة البحث الجنائي لضبط المشتبه فيهم ومنع وقوع أي اشتباكات أو أحداث تعكر صفو المباراة، وكذا إزالة الاشغالات الموجودة بمحيط ملعب المباراة، ووضع خطوط سير للفريقين والجماهير القادمين من القاهرة،