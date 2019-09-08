رياضة

ليفربول يقترب من مكافأة فان دايك بعقد جديد

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
فيرجيل فان دايك
فيرجيل فان دايك
أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى اقتراب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من تجديد تعاقده مع ليفربول، وذلك تقديرًا للمستويات المميزة التي قدمها مع الريدز منذ انضمامه للفريق في شهر يناير من عام 2018، حيث قاد الفريق في الموسم الأول للوصول إلى نهائي دوري أبطال أبطال أوروبا، وفي الموسم الماضي قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
وبفضل تلك المستويات توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كما دخل في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المقدمة من الفيفا، إلى جانب كل من رونالدو وميسي أيضًا. وينوي ليفربول تمديد عقد فان دايك الذي ينتهي بعد 4 مواسم، لموسمين آخرين مع زيادة راتبه
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مانويل-نوير (2)

نوير يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

تحدث الحارس الألماني مانويل نوير عن موعد اعتزاله في حوار أجراه مع صحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية، وقال نوير في ذلك الحوار: "أحب كثيرًا أوليفر كان كمثال، ففي السنوات الأخيرة وبعد اعتزاله، عمل كثيرًا على تطوير نفسه قبل العودة، وهذا يثير إعجابي الشديد"، وتطرق نوير للحديث عن الحراس السابقين الذين تمتعوا بشعبية جارفة عند الجماهير عقب الاعتزال، ويأتي على رأسهم الهولندي إيدوين فان دير سار، متوقعًا المصير ذاته لحارس يوفنتوس المخضرم جيانلويجي بوفون عقب اعتزاله.
الزمالك-وبيراميدز (4)

تعرف على تاريخ الزمالك ضد أندية تأهلت لأول مرة لنهائى الكأس

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره بيراميدز، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الـ87، والذي يقام بحضور 20 ألف متفرج، ويمتلك الأبيض الأفضلية في مواجهاته مع الأندية التي تتأهل للمرة الأولى في نهائي كأس مصر، بعد أن حقق الفوز في جميع المباريات، الأول في موسم 1921 – 1922، حقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في أول نهائي لكأس مصر، وأحرز الأهداف جميل عثمان والسيد أباظة وحسين حجازي وعلي رضا (هدفين).
برج-العرب

أمن الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ لتأمين نهائي الكأس

رفعت مديرية أمن الإسكندرية حالة الاستعداد القصوى معلنة حالة الطوارئ، لتأمين اللقاء المرتقب، مساء اليوم الأحد، الذي يجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، إذ يلتقيان على ملعب ستاد برج العرب الدولي، والتي تقرر السماح فيها بالحضور الجماهيري لنحو 20 ألف متفرج. وكان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، قد عقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور القيادات الأمنية، لوضع خطة تأمين المباراة ووضع خط سير عملية التأمين، إذ تقرر فتح الملعب في الساعة الواحدة ظهرا أمام الجماهير والغلق قبل موعد المباراة بساعة.
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ايكاردى‎ (2)

صفقات بالجملة في اليوم الأخير من الميركاتو

أغلق أمس الإثنين سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الذي شهد العديد من الصفقات، حيث انتقل الأرميني هنريك مخيتاريان إلى صفوف روما على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال، لعام واحد، في الوقت الذي ودع فيه مانشستر يونايتد مدافعه ماتيو دارميان، الذي انتقل إلى بارما لمدة 4 سنوات مقابل 3,6 مليون جنيه إسترليني، وفي الدوري الإنجليزي أيضًا، رحل المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز من وست هام إلى إشبيلية مقابل 8 ملايين إسترليني لمدة 3 أعوام، في الوقت الذي انضم فيه المهاجم الإسباني فرناندو يروينتي لنابولي لمدة عامين.
ليفربول‎

ليفربول يبحث عن العلامة الكاملة أمام بيرنلي

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وستكون ضربة البداية من ملعب سانت ميريز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، عندما يستقبل ساوثهامبتون نظيره مانشستر يونايتد، ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه الشياطين الحمر في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ويأمل اليونايتد في إنهاء سلسلة نتائجه الباهتة في الآونة الأخيرة، وكانت آخرها الخسارة على أرضه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (1)

مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.
محمد-صلاح (2)

قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
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