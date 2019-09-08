ليفربول يقترب من مكافأة فان دايك بعقد جديد

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

فيرجيل فان دايك

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى اقتراب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من تجديد تعاقده مع ليفربول، وذلك تقديرًا للمستويات المميزة التي قدمها مع الريدز منذ انضمامه للفريق في شهر يناير من عام 2018، حيث قاد الفريق في الموسم الأول للوصول إلى نهائي دوري أبطال أبطال أوروبا، وفي الموسم الماضي قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وبفضل تلك المستويات توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كما دخل في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المقدمة من الفيفا، إلى جانب كل من رونالدو وميسي أيضًا. وينوي ليفربول تمديد عقد فان دايك الذي ينتهي بعد 4 مواسم، لموسمين آخرين مع زيادة راتبه

وبفضل تلك المستويات توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كما دخل في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المقدمة من الفيفا، إلى جانب كل من رونالدو وميسي أيضًا.



وينوي ليفربول تمديد عقد فان دايك الذي ينتهي بعد 4 مواسم، لموسمين آخرين مع زيادة راتبه إلى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بدلًا من 125 ألف إسترليني.



يذكر أن فان دايك كان المدافع الأغلى في العالم بعد انتقاله إلى ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يحطم المدافع الإنجليزي هاري ماجوير ذلك الرقم بانتقاله هذا الصيف من صفوف ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.