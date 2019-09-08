فرنسا تعلن موقفها من خطط بريطانيا حول «بريكست»

تحرير:وكالات ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

ماكرون وجونسون

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، موقف بلاده من آخر خطط بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في الظروف الحالية. وقال لودريان في تصريحات: "إنه لن يكون هناك تأجيل آخر لخطط بريطانيا للخروج من البريكست". وتابع "إن الجواب في ظل الظروف الحالية "هو لا! لن نقوم كل 3 أشهر بالبحث في تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وأوضح وزير الخارجية الفرنسي "كما هي الحال، فإن الاتحاد الأوروبي لن يمنح بريطانيا تمديدا إلى ما بعد 31 أكتوبر للتفاوض على خروجها من الكتلة".

وأشار إلى أنه أمر مقلق للغاية.. يجب على البريطانيين إخبارنا بما يفعلون، بحسب ما ذكرت رويترز. واستطرد "فليتحمل البريطانيون مسؤولية وضعهم.. يجب أن يقولوا لنا ماذا يريدون"، مضيفًا "في الجوهر هناك نوع من تضارب الشرعية بين الشعب الذي قال من خلال استفتاء (أريد الخروج) والبرلمان، وهو صوت الشعب أيضا، الذي لا