جريمة

انتحار شاب أسفل عجلات مترو جامعة القاهرة

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
انتحار بالمترو - صورة أرشيفية
انتحار بالمترو - صورة أرشيفية
انتحر شاب، اليوم الأحد، بإلقاء نفسه تحت عجلات قطار مترو الأنفاق، في محطة جامعة القاهرة بالخط الأول، وتعطلت حركة القطارات لأكثر من 15 دقيقة، ما أدى لتكدس الركاب على رصيف المحطة، وسادت حالة من الغضب بين الركاب، فيما حاولت الإذاعة الداخلية للمترو تهدئة الأمر بإعلان أن إصلاح العطل يستغرق دقائق قليلة. كما صرح المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، بأنه لا معلومات دقيقة عن الحادث، ويتم التواصل مع شرطة النقل والمواصلات بالمحطات.
يذكر أنه في سبتمبر 2018، صرح وزير النقل آنذاك هشام عرفات، بأن السبب في زيادة حالات الانتحار تحت عجلات المترو، هو المشكلات الاجتماعية، موضحا أن حالات الانتحار بالمترو في مصر ليست فريدة، والأشخاص في معظم دول العالم يلجؤون للمترو للانتحار، مناشدا المواطنين عدم الانتحار مهما كانت الضغوط.وأضاف عرفات: "عندما
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محو-الامية

برلماني يطالب بإلغاء هيئة تعليم الكبار

انتقد فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تزايد الأمية في مصر، عدم وجود استراتيجية حقيقية من قبل الحكومة لمحو الأمية، مطالبا بإلغاء هيئة التعليم الكبار، إذ أنه وبحسب تصريح رئيسها السابق مصطفى رجب، فالفساد داخل الهيئة يفوق الخيال، إذ توجد سوق سوداء لبيع الشهادات للراغبين من قبل الموظفين والمعلمين، وتحول مشروع محو الأمية إلى "سبوبة" لدى البعض بالقري والريف، والفساد وصل إلى حد خلق أسماء وهمية ومكررة لمواطنين حصلوا على شهادات محو الأمية بغية استلام المكافآت المقررة لهم.
تزوير-مستندات (4)

حكاية حلم مشبوه زج برجل أعمال خلف القضبان

جني المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبد مشقة وعناء العمل الجاد والاستمتاع بالرزق الحلال بات جُل حلمه، تحول الأمر من تطلعات تراوده إلى أفكار أضحى أسيرها، لم يرض صاحب شركة استيراد وتصدير بما قسمه الله له من رزق، عمد إلى استخدام ذكائه أملا في بلوغ هدفه المنشود غير عابئ بأن ما يدور في مخيلته جريمة يُعاقب عليها القانون تنهي حياته سجينا خلف قضبان "زنزانة"، إلا أنه استسلم إلى وساوس الشيطان ومن ثم اتخاذ قرار مصيري لم يدر لبرهة أنه سيزج به في السجن.
هيروين

سقوط عصابة «اللمبي» للاتجار في المخدرات بشبرا

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على تشكيل "اللمبي" للاتجار في المخدرات، في شبرا الخيمة، والذي يضم 3 عاطلين، ضُبط بحوزتهم كمية من الهيروين والأسلحه النارية والذخيرة، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق، بإشراف المستشار أشرف الجيلاني المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت معلومات سرية قد وردت للعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، تفيد باتجار 3 عاطلين في المخدرات، ويحوزون أسلحه نارية وذخيرة.
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توقف قطار «القاهرة - أسوان» بعد تصاعد أدخنة منه

شهدت قرية الحرية التابعة لمركز كوم أمبو شمال مركز أسوان، صباح اليوم الأحد، تعرض قطار رقم 2006 القادم من القاهرة إلى أسوان، إلى تصاعد أدخنة تسببت فى تعطل عمل الجرار وتوقفه، ما استدعى انتقال رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء تحسبا لاشتعال النيران في الجرار، ما أدى إلى استعانة مسؤولي الصيانة بالسكة الحديد بجرار بديل لاستكمال رحلة القطار إلى أسوان مرة أخرى، وذلك بعد توقف دام لنحو ساعة كاملة، فيما لم تتأثر حركة القطارات بين أسوان والقاهرة والعكس بالواقعة.
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الانتحار-شنقا

انتحار شاب بكفر الشيخ لمرورة بأزمة نفسية

أنهى شاب في العقد الثاني من العمر، حياته شنقا بحبل داخل غرفته في منزله بإحدى قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمرورة بأزمة نفسية حادة. والبداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بشأن بلاغ ورد مأمور قسم شرطة الحامول يفيد بوصول شاب في أول العقد الثاني من العمر، ويقيم بإحدى قرى المركز، اليوم الخميس، إلى مستشفى الحامول المركزي، جثة هامدة نتيجة شنق نفسه.
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طالب يشنق نفسه في الشرقية.. ووالدته: مكتئب

أقدم طالب جامعي، في مقتبل العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ بعدما استغل نوم أسرته وانتحر شنقًا داخل منزل الأسرة بعزبة «السرايا» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بحسب والدته، التي أفادت بأنه كان يمر بظروف نفسية صعبة خلال الآونة الأخيرة بعد معاناته من مرض نفسي، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
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انتحار تاجر شنقًا بسبب تراكم الديون في كفر الشيخ

أقدم تاجر فاكهة على الانتحار بعد تعرضه لأزمة نفسية عنيفة نتيجة تراكم الديون عليه في مجال عمله ببيع الخضراوات والفاكهة ولم يستطع السداد، حيث قام بشنق نفسه بغرفة نومه، وتبين أن زوجته وابنيه اكتشفوا الواقعة، في أثناء دخولهم لإيقاظه، حيث وجدوه معلقا بشال بباب الغرفة، فقاموا بإنزاله على أمل إنقاذه ولكن تبين أنه توفي، ليتحرر بذلك محضر بقسم شرطة سيدى سالم، ويتم نقله إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم، ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة وبيان سبب الوفاة.
جثة-فى-شقة

انتحار أمين شرطة مفصول عن العمل في المنيا

انتحر أمين شرطة داخل مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس؛ أثر تناوله قرص غلة سام، وذلك في ظروف غامضة.وأفادت تحريات المباحث بأن أمين الشرطة مفصول من الخدمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا من جهودها لكشف الظروف والملابسات حول الواقعة. تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوصول "أمين شرطة" جثة هامدة إلى المستشفى العام.
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