انتحار شاب أسفل عجلات مترو جامعة القاهرة

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

انتحار بالمترو - صورة أرشيفية

انتحر شاب، اليوم الأحد، بإلقاء نفسه تحت عجلات قطار مترو الأنفاق، في محطة جامعة القاهرة بالخط الأول، وتعطلت حركة القطارات لأكثر من 15 دقيقة، ما أدى لتكدس الركاب على رصيف المحطة، وسادت حالة من الغضب بين الركاب، فيما حاولت الإذاعة الداخلية للمترو تهدئة الأمر بإعلان أن إصلاح العطل يستغرق دقائق قليلة. كما صرح المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، بأنه لا معلومات دقيقة عن الحادث، ويتم التواصل مع شرطة النقل والمواصلات بالمحطات.

يذكر أنه في سبتمبر 2018، صرح وزير النقل آنذاك هشام عرفات، بأن السبب في زيادة حالات الانتحار تحت عجلات المترو، هو المشكلات الاجتماعية، موضحا أن حالات الانتحار بالمترو في مصر ليست فريدة، والأشخاص في معظم دول العالم يلجؤون للمترو للانتحار، مناشدا المواطنين عدم الانتحار مهما كانت الضغوط.وأضاف عرفات: "عندما