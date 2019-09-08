تعرف على تاريخ الزمالك ضد أندية تأهلت لأول مرة لنهائى الكأس

تحرير:أحمد سيد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

الزمالك وبيراميدز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره بيراميدز، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الـ87، والذي يقام بحضور 20 ألف متفرج، ويمتلك الأبيض الأفضلية في مواجهاته مع الأندية التي تتأهل للمرة الأولى في نهائي كأس مصر، بعد أن حقق الفوز في جميع المباريات، الأول في موسم 1921 – 1922، حقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في أول نهائي لكأس مصر، وأحرز الأهداف جميل عثمان والسيد أباظة وحسين حجازي وعلي رضا (هدفين).

موسم 1974- 1975، فازت القلعة البيضاء على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة النهائية، وأحرز الهدف الوحيد في المباراة حسن شحاتة، وفي موسم 1976 – 1977، واجه الزمالك نظيره الإسماعيلي الذي صعد لنهائي الكأس للمرة الأولى، وتفوق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف. موسم 2001 - 2002 التقى الزمالك مع بلدية المحلة

موسم 1974- 1975، فازت القلعة البيضاء على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة النهائية، وأحرز الهدف الوحيد في المباراة حسن شحاتة، وفي موسم 1976 – 1977، واجه الزمالك نظيره الإسماعيلي الذي صعد لنهائي الكأس للمرة الأولى، وتفوق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.



موسم 2001 - 2002 التقى الزمالك مع بلدية المحلة الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه للمباراة النهائية، وفاز حينها الأبيض باللقب بعد الانتصار بهدف نظيف سجله عبد الحليم علي. أما في موسم 2012- 2013، فقد واجه الزمالك وادي دجلة في النهائي الذي أُقيم بالجونة في الظهور الأول والوحيد للأخير في النهائي، وتفوق الزمالك بثلاثية أحرزها أحمد جعفر "هدفين" وشيكابالا.



وفي موسم 2013- 2014، لعب الزمالك أمام سموحة في أول وجود للفريق السكندري في نهائي الكأس، وفاز الأبيض بهدف نظيف أحرزه حازم إمام.

