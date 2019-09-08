رياضة

تعرف على تاريخ الزمالك ضد أندية تأهلت لأول مرة لنهائى الكأس

تحرير:أحمد سيد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره بيراميدز، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الـ87، والذي يقام بحضور 20 ألف متفرج، ويمتلك الأبيض الأفضلية في مواجهاته مع الأندية التي تتأهل للمرة الأولى في نهائي كأس مصر، بعد أن حقق الفوز في جميع المباريات، الأول في موسم 1921 – 1922، حقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في أول نهائي لكأس مصر، وأحرز الأهداف جميل عثمان والسيد أباظة وحسين حجازي وعلي رضا (هدفين).
موسم 1974- 1975، فازت القلعة البيضاء على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة النهائية، وأحرز الهدف الوحيد في المباراة حسن شحاتة، وفي موسم 1976 – 1977، واجه الزمالك نظيره الإسماعيلي الذي صعد لنهائي الكأس للمرة الأولى، وتفوق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف. موسم 2001 - 2002 التقى الزمالك مع بلدية المحلة
اقرأ المزيد
مانويل-نوير (2)

نوير يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

تحدث الحارس الألماني مانويل نوير عن موعد اعتزاله في حوار أجراه مع صحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية، وقال نوير في ذلك الحوار: "أحب كثيرًا أوليفر كان كمثال، ففي السنوات الأخيرة وبعد اعتزاله، عمل كثيرًا على تطوير نفسه قبل العودة، وهذا يثير إعجابي الشديد"، وتطرق نوير للحديث عن الحراس السابقين الذين تمتعوا بشعبية جارفة عند الجماهير عقب الاعتزال، ويأتي على رأسهم الهولندي إيدوين فان دير سار، متوقعًا المصير ذاته لحارس يوفنتوس المخضرم جيانلويجي بوفون عقب اعتزاله.
فان دايك

ليفربول يقترب من مكافأة فان دايك بعقد جديد

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى اقتراب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من تجديد تعاقده مع ليفربول، وذلك تقديرًا للمستويات المميزة التي قدمها مع الريدز منذ انضمامه للفريق في شهر يناير من عام 2018، حيث قاد الفريق في الموسم الأول للوصول إلى نهائي دوري أبطال أبطال أوروبا، وفي الموسم الماضي قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
برج-العرب

أمن الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ لتأمين نهائي الكأس

رفعت مديرية أمن الإسكندرية حالة الاستعداد القصوى معلنة حالة الطوارئ، لتأمين اللقاء المرتقب، مساء اليوم الأحد، الذي يجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، إذ يلتقيان على ملعب ستاد برج العرب الدولي، والتي تقرر السماح فيها بالحضور الجماهيري لنحو 20 ألف متفرج. وكان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، قد عقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور القيادات الأمنية، لوضع خطة تأمين المباراة ووضع خط سير عملية التأمين، إذ تقرر فتح الملعب في الساعة الواحدة ظهرا أمام الجماهير والغلق قبل موعد المباراة بساعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك-وبيراميدز (7)

الزمالك Vs بيراميدز.. أرقام وحقائق قبل نهائي كأس مصر

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الـ87، والتي تقام بحضور 20 ألف متفرج. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة المباراة بقيادة رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدا، وأدريان حكما مساعدا ثانيا، بينما سيكون مارشال حكما رابعا.
هدف -الزمالك (5)

الزمالك يسعى لانتزاع الكأس المفضل من أنياب بيراميدز

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الـ87، والتي تقام بحضور 20 ألف متفرج. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة المباراة بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المواجهة، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدا، وأدريان حكما مساعدا ثانيا، بينما سيكون مارشال حكما رابعا.
ايمن-حفنى

المقاصة يقترب من ضم نجم الزمالك بشكل نهائي

أكد بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي اقتربت من ضم أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مدير عام نادي مصر للمقاصة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: "اقتربنا من إتمام ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة". وعن خسارة مصر للمقاصة تحت قيادة أحمد حسام «ميدو»، في دور ربع النهائي لكأس مصر بهدف دون رد، أمام الزمالك قال بكري سليم: "ميدو مدرب واعد، ندعمه ولا نتعامل في كل مباراة على حدة".
مصر للمقاصة (2)

تعرف على تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

استقرَّ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير محمود عثمان، الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org