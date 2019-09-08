برلماني يطالب بإلغاء هيئة تعليم الكبار

تحرير:أحمد جاد ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

محو الأمية - صورة أرشيفية

انتقد فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تزايد الأمية في مصر، عدم وجود استراتيجية حقيقية من قبل الحكومة لمحو الأمية، مطالبا بإلغاء هيئة التعليم الكبار، إذ أنه وبحسب تصريح رئيسها السابق مصطفى رجب، فالفساد داخل الهيئة يفوق الخيال، إذ توجد سوق سوداء لبيع الشهادات للراغبين من قبل الموظفين والمعلمين، وتحول مشروع محو الأمية إلى "سبوبة" لدى البعض بالقري والريف، والفساد وصل إلى حد خلق أسماء وهمية ومكررة لمواطنين حصلوا على شهادات محو الأمية بغية استلام المكافآت المقررة لهم.

وأشار بركات إلى أن 80% ممن حصلوا على الشهادات خلال العامين الماضيين لم يتم محو أميتهم، و90% من موظفي الهيئة تم تعيينهم بالواسطة والمحسوبية، قائلا: "العالم اليوم يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية، ونحن في مصر ما زلنا نضرب أخماسا في أسداس، ولم نخرج بنتيجة إيجابية طوال العقود الماضية، ووضعنا العديد من المشروعات