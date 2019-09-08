بتمويل 50 ألف جنيه.. تفاصيل قرض المدارس ببنك ناصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

المدارس

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار بنك ناصر الاجتماعي في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد. وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، إن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع؛ لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، وأوضح أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى ورَثتهم والعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن أصحاب المهن الحرة. وأضاف أن استهداف كل هذه الفئات يتيح الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس.

مزايا القرض - تمويل سداد المصروفات الدراسية بحد أقصى يصل إلى 50 ألف جنيه. - يتيح البنك تمويل سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر، أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الإعدادية بسنواتها الثلاث، أو الثانوية العامة. المستندات المطلوبة - للعاملين بالقطاع الحكومي: طلب الحصول على التمويل، وصورة بطاقة الرقم