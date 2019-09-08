بتمويل 50 ألف جنيه.. تفاصيل قرض المدارس ببنك ناصر
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
المدارس
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار بنك ناصر الاجتماعي في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.
وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، إن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع؛ لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، وأوضح أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى ورَثتهم والعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن أصحاب المهن الحرة.
وأضاف أن استهداف كل هذه الفئات يتيح الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس.
مزايا القرض
- تمويل سداد المصروفات الدراسية بحد أقصى يصل إلى 50 ألف جنيه.
- يتيح البنك تمويل سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر، أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الإعدادية بسنواتها الثلاث، أو الثانوية العامة.
المستندات المطلوبة
- للعاملين بالقطاع الحكومي: طلب الحصول على التمويل، وصورة بطاقة الرقم
مزايا القرض
- تمويل سداد المصروفات الدراسية بحد أقصى يصل إلى 50 ألف جنيه.
- يتيح البنك تمويل سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر، أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الإعدادية بسنواتها الثلاث، أو الثانوية العامة.
المستندات المطلوبة
- للعاملين بالقطاع الحكومي: طلب الحصول على التمويل، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، خطاب صادر عن المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب، توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالطالب، شهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر، مفردات الراتب.
- لأصحاب وورثة المعاشات: بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش.
- للعاملين في القطاع الخاص: صور بطاقات، عدد اثنين ضامنين، إيصال مرافق حديث لطالب التمويل وللضامنين.
- أصحاب المهن الحرة: كشف حساب عن آخر 6 أشهر، مستخرج حديث من السجل التجاري.