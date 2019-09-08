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مصر تتسلم أول طائرة من طراز «A 220 – 300»

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
مصر للطيران - صورة أرشيفية
مصر للطيران - صورة أرشيفية
استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، أول طائرة من طراز إيرباص A 220 – 300، وهي ضمن صفقة تضم 12 طائرة، تصل بحلول مايو 2020. وقال عادل إن مصر للطيران أول شركة في الشرق الأوسط، يعمل لديها هذا الطراز، مضيفا: "هناك علاقات مشتركة تجمعنا، وإن مصر للطيران شريك خاص لشركة إيرباص، وإننا نعمل معا لتعزيز هذا التعاون، موجهًا الشكر لسفراء دولتي كندا وفرنسا، ومتمنيا مزيدا من التعاون، جاء ذلك خلال احتفالات الشركة الوطنية بوصول الطائرة، بحضور السفير الكندي جيس ديتون، والسفير الفرنسي ستيفان روماتيي.
ويوفر الطراز للمسافرين الراحة القصوى في أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا، تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، ويتميز طراز "A220" بكفاءة عالية في
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الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل جديرة بثقة الشعب

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، وأن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها، موجها التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2019.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وبالنسبة الرياح فأغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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رطوبة وحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.
مريض-بالمنصورة-الجامعي (1)

بيبلعهم من 6 شهور.. حكاية 24 ملعقة وأشياء أخرى في بطن مريض

دخلت سيدة تصرخ في المركز الهضمي بجامعة المنصورة، تستغيث لإنقاذ حياة نجلها البالغ من العمر 20 عامًا، حيث يعاني من ألم شديد في البطن ويصرخ دون أن تفهم ما به من ألم، وعندما خضع الشاب للفحوصات والأشعة اللازمة، تبين وجود أجسام غريبة بكثافة في الأمعاء، وعلى الفور تشكل فريق جراحي بالمركز تحت إشراف الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، وعضوية كلا من الدكتور محمد عبد الجواد والدكتور أمجد زغلول، والدكتور عماد الحفناوي، تحت إشراف الدكتور محمد الشوبري مدير المركز.
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.الحجاج (5)

غدا.. مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل الحجاج للقاهرة

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، 16 رحلة إضافية ومنتظمة قادمة من مطاري مدينتي جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة؛ لنقل 3 آلاف و100 حاج، ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة. وأعلنت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه الرحلات تشمل 7 رحلات تقلع من مطار جدة منها رحلتان لنقل حجاج مالي، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 من حجاج قرعة كفر الشيخ والمنيا وبني سويف وأسوان والقليوبية وتضامن كفرالشيخ، بخلاف رحلات العمل.
مصر-للطيران (1)

مصر تتسلم أول طائرة من طراز «A220 – 300» في سبتمبر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، أولى طائرات شركة مصر للطيران من طراز "A220 – 300" ضمن صفقة الـ12 التي تعاقدت عليها الشركة طراز "A220"، ويوفر الطراز للمسافرين الراحة القصوى في أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا، تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، ويتميز طراز "A220" بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض.
الشرطة-الفرنسية

توقيف 5 أشخاص خططوا للهجوم على فندق بباريس

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، توقيف 5 أشخاص للاشتباه في التخطيط لمهاجمة فندق تقيم فيه قوات الأمن المكلفة بحماية قمة مجموعة السبع، حيث تنعقد قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في مدينة بياريتز جنوب فرنسا خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، وسيشارك فيها الدول الصناعية الكبار. ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وقال في تصريح: إن "هناك صداقة عميقة ودائمة تربط فرنسا وكندا"، مؤكدا أن قيادة فرنسا للقمة فرصة لإحراز مزيد من التقدم بشأن القضايا الحاسمة التي دافعت عنها كندا خلال رئاستها لمجموعة السبع العام الماضي.
.الحجاج (2)

غدا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 18 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة وذلك لنقل 4 آلاف و200 حاج، بعد أدائهم مناسك الحج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، كما تسير الشركة 11 رحلة من جدة لنقل 2885 حاجا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة و بورسعيد، بالإضافة إلى وزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
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