مصر تتسلم أول طائرة من طراز «A 220 – 300»

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

مصر للطيران - صورة أرشيفية

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، أول طائرة من طراز إيرباص A 220 – 300، وهي ضمن صفقة تضم 12 طائرة، تصل بحلول مايو 2020. وقال عادل إن مصر للطيران أول شركة في الشرق الأوسط، يعمل لديها هذا الطراز، مضيفا: "هناك علاقات مشتركة تجمعنا، وإن مصر للطيران شريك خاص لشركة إيرباص، وإننا نعمل معا لتعزيز هذا التعاون، موجهًا الشكر لسفراء دولتي كندا وفرنسا، ومتمنيا مزيدا من التعاون، جاء ذلك خلال احتفالات الشركة الوطنية بوصول الطائرة، بحضور السفير الكندي جيس ديتون، والسفير الفرنسي ستيفان روماتيي.

ويوفر الطراز للمسافرين الراحة القصوى في أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا، تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، ويتميز طراز "A220" بكفاءة عالية في