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وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل جديرة بثقة الشعب

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع
أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، وأن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها، موجها التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2019.
ونقل زكي تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف، موجها الشكر لأسر القادة المكرمين تكريما لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى
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«صحة الدقهلية» تحقق في مخالفات إدارة المنزلة

أمر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الشئون القانونية بالتحقيق مع مسؤولين في إدارة المنزلة الصحية، عقب اطلاعه على مذكرة مرفوعة من أشرف بكر عيد رئيس مجلس مركز المنزلة، عن لجنة المتابعة بالمجلس وأخرى من هاني الأمير مدير مكتب الصحة، تثبت انتشار الإهمال والمخالفات بالمبنى، وسوء حالة مخزن الإدارة وسوء حالة دوارات المياه وانتشار القاذورات بها، كما أمر بالتحقيق مع مسؤول تسجيل المواليد إذ استعان بنجله لمساعدته في انجاز مهام عمله داخل المكتب.
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الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف: سنحذر من السيول

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على البلاد، يوم الإثنين 23 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة 3 شهور، مضيفا أن فصل الخريف يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه أحيانا ما يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدي إلي ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة، وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتى يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمـالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية.
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مصر للطيران: تعاقدنا مع «إيرباص» لشراء 27 طائرة

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، إن الشركة تعاقدت مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات لشراء 27 طائرة، في إطار خطة الشركة لتحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، مؤكدا أن مصر للطيران تحرص على التحديث المستمر لأسطولها سواء لطائرات الركاب أو الشحن الجوي، وتطوير الخدمات المقدمة لعملائها، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات النقل الجوي، وتعاقدت مع إيرباص لشراء 12 طائرة من هذا الطراز، وتسلمت اليوم أول طائرة، على أن تتسلم باقي الصفقة في نهاية شهر مايو من العام المقبل.
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مطروح تبدأ خطة مواجهة الأزمات والكوارث المفاجئة

استقبل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأحد، اللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي، وذلك مع بدء التدريب العملي صقر 51 لمواجهة الأزمات والكوارث، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، والوقوف على مدى استعدادات أجهزة المحافظة التنفيذية لمواجهة أي طوارئ أو أزمات مفاجئة، بالتعاون مع عناصر من قوات الدفاع الشعبي وعناصر من الشرطة، والاطمئنان على مدى جاهزيتها من حيث الجانب البشري والمعدات والأجهزة والاستعدادات الكاملة لمواجهة أي أزمة بالمحافظة.
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وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من تطوير النظام الإشاري

افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس حدود، والذي يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك بعد تطويرها وتدعيمها وفقا لأحدث النظم العالمية، كما افتتح عددا من المواقع الإشارية الجديدة، معلنا بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في أنظمة وشبكات المواصلات الإشارية لإدارة الإشارة بواسطة الفيديو كونفرانس.
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«المحافظين» يطالب بسرعة صرف علاوة القطاع الخاص

قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن مناقشة ممثلي العمال وأصحاب العمل فى الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لآليات تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة والحافز الشهري للعمال أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، يعتبر خطوة إيجابية نحو الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، مضيفا أن العمال فى القطاع الخاص رحبوا بقرار المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لأنه سيعزز موقف مصر بالتزامات تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.
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الصوفية عن نقل ضريح «الزرقاني»: المصلحة العامة أهم

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل أحد المقامات في مسجد، يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المكان للمنفعة العامة، وشدد الرئيس خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، على ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، مؤكداًَ أن هذا الأمر لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. المقام يخص الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني، الذي ولد في محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية في 11 أبريل 1924 وانتقل إلى محافظة الإسكندرية في شبابه وعاش بها حتى انتقل إلى جوار ربه عام 1979.
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الفريق مميش مستشارا للرئيس للمواني والمنافذ البحرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية للمواني والمنافذ البحرية، كما أصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس. وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
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