وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل جديرة بثقة الشعب

٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، وأن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها، موجها التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2019.

ونقل زكي تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف، موجها الشكر لأسر القادة المكرمين تكريما لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى