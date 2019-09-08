ضبط 400 قرص مخدر وفرش حشيش بحوزة عاطلين في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

أقراص مخدرة

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأحد، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة وفرش من جوهر الحشيش قبل ترويجها على عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وتعود البداية إلى تلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطار من الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن بورود معلومات من أحد مصادره السرية تفيد بأن كلا من: "طارق.ي" و"أحمد. ك"، عاطلين يقيمان بدائرة المركز، يتاجران في المواد المخدرة.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان عماد عرفة وعمرو حسونة معاونا المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهما 400 قرص مخدر وفرش حشيش وهاتفي محمول ومبلغ 800 جنيه، وذلك في أحد الأكمنة المعدة لهما، وأخطر العميد مجدي لطفي رئيس مباحث قطاع جنوب بني سويف الذي أحالهما إلى النيابة للتحقيق.فى

أكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان عماد عرفة وعمرو حسونة معاونا المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهما 400 قرص مخدر وفرش حشيش وهاتفي محمول ومبلغ 800 جنيه، وذلك في أحد الأكمنة المعدة لهما، وأخطر العميد مجدي لطفي رئيس مباحث قطاع جنوب بني سويف الذي أحالهما إلى النيابة للتحقيق.



فى سياق متصل شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري بحوزة 42 متهما، و147 قضية مخدرات بإجمالي 157 متهما، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة وزنت 12 كيلو جراما.



