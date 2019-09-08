الخال قاتل.. الأم استنجدت بشقيقها فقتل فلذة كبدها

تحرير:هيثم بطاح ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

جريمة قتل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص الجزئية، اليوم الأحد، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابن شقيقته إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لدى محاولته تأديبيه جراء اعتداءه على والدته بالضرب، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد السلام مأمور قسم شرطة الخصوص بوصول إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد. ع. ط" 23 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي وتوفى عقب وصوله، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

أمام العميد عيد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، أفادت والدة المتوفى "صباح. م. خ" 57 سنة، ربة منزل، قررت أن أبنها دائم الاعتداء عليها بالضرب فأخبرت شقيقها "محمد. م. خ" 54 سنة، عامل بمقهى وله معلومات جنائية، الذي حضر إلى مسكنها.مشادة كلامية بين الخال وابن شقيقته تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها

أمام العميد عيد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، أفادت والدة المتوفى "صباح. م. خ" 57 سنة، ربة منزل، قررت أن أبنها دائم الاعتداء عليها بالضرب فأخبرت شقيقها "محمد. م. خ" 54 سنة، عامل بمقهى وله معلومات جنائية، الذي حضر إلى مسكنها.



مشادة كلامية بين الخال وابن شقيقته تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الخال على الشاب بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وفر هارباً.



استهدفت مأمورية مكان اختباء المتهم تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعلية، وأمكن ضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم، وتحرر المحضر رقم 4870 لسنة 2019م إداري قسم الخصوص وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.



