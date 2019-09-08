جريمة

الخال قاتل.. الأم استنجدت بشقيقها فقتل فلذة كبدها

تحرير:هيثم بطاح ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
جريمة قتل
جريمة قتل
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص الجزئية، اليوم الأحد، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابن شقيقته إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لدى محاولته تأديبيه جراء اعتداءه على والدته بالضرب، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد السلام مأمور قسم شرطة الخصوص بوصول إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد. ع. ط" 23 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي وتوفى عقب وصوله، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
أمام العميد عيد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، أفادت والدة المتوفى "صباح. م. خ" 57 سنة، ربة منزل،  قررت أن أبنها دائم الاعتداء عليها بالضرب فأخبرت شقيقها "محمد. م. خ" 54 سنة، عامل بمقهى وله معلومات جنائية، الذي حضر إلى مسكنها.مشادة كلامية بين الخال وابن شقيقته تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها
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حبس-متهمه

تجديد حبس المعتدين على شاب من متحدي الإعاقة بالشرقية

جدد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حبس خمسة شباب 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش"، الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات، وفي وقت سابق، مأمورية من مركز شرطة مشتول السوق نقلت المتهمين إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على مصطفى رضا عبدالحميد، 17 سنة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
اقراص-مخدرة (2)

ضبط 400 قرص مخدر وفرش حشيش بحوزة عاطلين في بني سويف

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأحد، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة وفرش من جوهر الحشيش قبل ترويجها على عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، وتعود البداية إلى تلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطار من الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن بورود معلومات من أحد مصادره السرية تفيد بأن كلا من: "طارق.ي" و"أحمد. ك"، عاطلين يقيمان بدائرة المركز، يتاجران في المواد المخدرة.
محو-الامية

برلماني يطالب بإلغاء هيئة تعليم الكبار

انتقد فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تزايد الأمية في مصر، عدم وجود استراتيجية حقيقية من قبل الحكومة لمحو الأمية، مطالبا بإلغاء هيئة التعليم الكبار، إذ أنه وبحسب تصريح رئيسها السابق مصطفى رجب، فالفساد داخل الهيئة يفوق الخيال، إذ توجد سوق سوداء لبيع الشهادات للراغبين من قبل الموظفين والمعلمين، وتحول مشروع محو الأمية إلى "سبوبة" لدى البعض بالقري والريف، والفساد وصل إلى حد خلق أسماء وهمية ومكررة لمواطنين حصلوا على شهادات محو الأمية بغية استلام المكافآت المقررة لهم.
انتحار-مترو-

انتحار شاب أسفل عجلات مترو جامعة القاهرة

انتحر شاب، اليوم الأحد، بإلقاء نفسه تحت عجلات قطار مترو الأنفاق، في محطة جامعة القاهرة بالخط الأول، وتعطلت حركة القطارات لأكثر من 15 دقيقة، ما أدى لتكدس الركاب على رصيف المحطة، وسادت حالة من الغضب بين الركاب، فيما حاولت الإذاعة الداخلية للمترو تهدئة الأمر بإعلان أن إصلاح العطل يستغرق دقائق قليلة. كما صرح المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، بأنه لا معلومات دقيقة عن الحادث، ويتم التواصل مع شرطة النقل والمواصلات بالمحطات.
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رجل-يقتل -زوجته (1)

امرأة في الجحيم.. كواليس ليلة قتل «بائعة المترو»

بيت حيطانه تكاد تنطق من هول الظلم، وسقف شاهد على امرأة تعيش تحته في الجحيم، كتب عليها الشقاء وكأنها ولدت به، نظرت في المرآة بوجه عابس فوجدت شخصا غير «مروة» التي تعرفها، ملامح باهتة وعيون لا تعرف سوى البكاء وجسد نحيل، سقطت دموعها ليكتمل مشهد الحزن، كانت الشوارع تميل للظلام وأذان العشاء يتردد في الآفاق، فتحت باب غرفتها الضيقة، تحركت بخطوات ثقيلة للخارج، جلست حول أولادها تلقي عليهم نظرة الوداع، وتذكرهم بالوصية، ثمة شيء كان يحدثها بأنها الليلة الأخيرة، ساعات قليلة مرت، إذ حضر شيطان الإنس لينهي المشهد الدرامي ويكتب كلمة النهاية بطعنة في القلب.
طعنات-سكين-جريمة

دماء في المنزل.. زوجات ضحايا خلافات أسرية بطلها الشك

مسلسل قتل الزوجات ما زال يكتب حلقاته الدامية، مشاكل خلف الأبواب المغلقة خلفت وراءها جثثا لزوجات، كما خلفت أزواجا خلف القضبان، بينما الأطفال يدفعون الثمن، ففي الأيام الماضية شهدت بعض المناطق والمحافظات جرائم كان بطلها "الزوج" بعدما تلاشت لغة الحوار مع الزوجة وحلت مكانها لغة العنف متمثلة في السكين والدم، كان أحدث تلك الجرائم ما شهدته مدينة 15 مايو، إذ قتل سائق زوجته وألقى طفله الوحيد من الطابق الخامس، فيما قطع زوج زوجته بساطور في الهرم، وكانت المطرية على موعد مع قتل تاجر خردة لزوجته، كما قتل موظف زوجته بالخليفة.
طعن-بالسكين

جن وسكين.. سائق يقتل زوجته وطفله في 15 مايو

مشاجرة عائلية بعد منتصف الليل بين "هند" عاملة بمصنع ملابس وزوجها "محمد طارق" الشاب الثلاثيني الذي يعمل سائقا، انتهت بقتلها إذ استل سكينا وسدد لها طعنات وتركها غارقة في دمائها وحمل طفله "مالك" صاحب الـ 4 سنوات، وصعد به من الطابق الثالث وألقاه على الأرض من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال، الجريمة البشعة شهدتها المجاورة 14 بمنطقة 15 مايو عندما سمع الجيران صوت ارتطام قوي بالأرض، وباستطلاع الأمر وجدوا جثة الطفل "مالك"، الأهالي تحفظوا على المتهم لحين قدوم رجال المباحث. "الجن طلب مني أقتلهم" جملة كان يرددها المتهم بزعم وجود جن معهم بالشقة.
جثة-طفل-مقتول-قتل

جثة في شوال.. جريمة انتقام من طفل هزت أسيوط

في إحدى الليالي جلس الرجل الذي تخطى الستين من عمره بجوار زوجته التي تقترب من الخمسين يتطلع إليها ويرمقها بنظراته الحادة التي تملؤها التساؤلات عما يجول في عقلها، بينما هي الأخرى تبادله النظرات نفسها كأنهما يفكران في شىء واحد. مرت الساعات والرجل وزوجته على الحال نفسه حتى باح لها بما ينخر في عقله، بعد أن ذكّرها بوفاة طفلهما عبد النعيم وكيف تسبب ابن الجيران في وفاته غرقا وحرمانهما منه، وقبل أن ينفض مجلسهما خرجا بقرار واحد من الجلسة ممهور بختم الشيطان "إحنا هنقتل الواد ونحرق قلب أمه"، ثم راحا يغطان في نوم عميق في انتظار طلوع الشمس لتنفيذ خطة المساء.
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